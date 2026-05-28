Bắt Mai Thế Nhân - Rapper "2 chữ N" trong chuyên án ma tuý 140 người

Tối 28/5, Công an TP.HCM cho biết Mai Thế Nhân nằm trong số 140 người liên quan đến đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng vừa bị triệt phá.

Theo cơ quan công an, Mai Thế Nhân được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy và có khả năng đối mặt với khung hình phạt cao nhất. Đối tượng từng có một tiền án.

Mai Thế Nhân (Ảnh: Cơ quan công an)

Sau khi chấp hành án trở về, Nhân không hối cải mà tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm ma túy gồm 140 đối tượng vừa bị Đội 3 - Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá vào tháng 5/2026. Nguy cơ đối diện mức án “nặng”.

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM đăng tải thông tin ban đầu cho biết nam rapper liên quan vụ việc có tên chứa hai chữ “N”. Chi tiết ngắn gọn này nhanh chóng khiến nhiều người liên tục đồn đoán về những cái tên có khả năng trong showbiz.

Được biết, Mai Thế Nhân, còn được biết đến với rap name Mr. Nhân, sinh năm 1992. Mai Thế Nhân bắt đầu theo đuổi rap vào khoảng giai đoạn 2012 - 2013 với nghệ danh MTN.

Sau đó, Mai Thế Nhân thành lập nhóm rap BR Boiz tại quê nhà với gần 20 thành viên và giữ vai trò leader. Dù thời gian hoạt động không quá dài, anh từng được biết đến trong giới underground nhờ phong cách rap riêng.

Trong khoảng thời gian vướng vòng lao lý trước đây, Mai Thế Nhân quen rapper Skyler. Rap trở thành cầu nối giúp cả hai thân thiết hơn và cùng hứa hẹn sau khi trở về sẽ tiếp tục làm nhạc. Sau này, Mai Thế Nhân được Skyler mời gia nhập SGM và liên tục tham gia phát hành nhiều MV.