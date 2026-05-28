Tin cực vui: Chỉ hơn 1 tháng nữa, hàng loạt khoản trợ cấp BHXH đồng loạt tăng, những ai sẽ được nhận?

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ ngày 01/07/2026, chính sách tăng lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ chính thức được áp dụng dựa trên Nghị định số 162/2026/NĐ-CP (ban hành ngày 15/05/2026). Cụ thể, Nhà nước sẽ tăng 8% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng dựa trên mức hưởng của tháng 06/2026.

Từ ngày 01/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này giúp nhiều khoản trợ cấp BHXH tăng theo.

Theo quy định hiện hành, một số chế độ BHXH được tính trên cơ sở mức tham chiếu. Trong giai đoạn chưa bãi bỏ mức lương cơ sở, mức tham chiếu được xác định bằng mức lương cơ sở. Vì vậy, khi mức lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2026, nhiều khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.



Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi bằng 02 lần mức lương cơ sở sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng (tăng 380.000 đồng).



Đối với trợ cấp mai táng, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở, tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng (tăng 1.900.000 đồng).



Bên cạnh đó, trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân cũng được điều chỉnh tăng. Theo quy định, mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì bằng 70% mức lương cơ sở. Theo đó, mức hưởng tương ứng tăng từ 1.170.000 đồng/tháng lên 1.265.000 đồng/tháng (tăng 95.000 đồng) và từ 1.638.000 đồng/tháng lên 1.771.000 đồng/tháng (tăng 133.000 đồng).



Ngoài việc tăng các khoản trợ cấp, từ ngày 01/7/2026, mức trần tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cũng được điều chỉnh tăng lên 50,6 triệu đồng/tháng.



Theo Luật BHXH năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc được xác định theo từng nhóm đối tượng và từng chế độ tiền lương. Trong đó, mức thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.



Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại Luật này bằng mức lương cơ sở.



Theo đó, từ ngày 01/7/2026, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc như sau:



- Mức thấp nhất là 2.530.000 đồng/tháng;



- Mức cao nhất là 50.600.000 đồng/tháng.



Quy định này là cơ sở để xác định mức đóng BHXH bắt buộc, góp phần bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng và bền vững của chính sách BHXH.

9 nhóm đối tượng﻿ được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng 7

Theo BHXH Việt Nam, từ ngày 01/7/2026, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng thêm 8% trên mức hưởng tháng 6/2026 cho 9 nhóm đối tượng. Mức lương hưu và trợ cấp sau khi đã tăng lần này sẽ là mốc cơ sở để tính toán cho các đợt điều chỉnh tiếp theo trong tương lai.

Nhóm đầu tiên bao gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động; cùng với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Nhóm thứ hai là cán bộ xã, phường, thị trấn tuân theo các quy định tại các Nghị định: 33/2023/NĐ-CP, 34/2019/NĐ-CP, 92/2009/NĐ-CP, 121/2003/NĐ-CP, 09/1998/NĐ-CP và 50/CP.

Nhóm thứ ba là những người hiện đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật.

Nhóm thứ tư là các cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP (năm 1975) và Quyết định số 111-HĐBT (năm 1981).

Nhóm thứ năm là quân nhân, cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ (có dưới 20 năm công tác trong ngành) đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc về địa phương đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg.

Nhóm thứ bảy bao gồm những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg).

Nhóm thứ tám là những người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Cuối cùng là những người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật BHXH 2024.