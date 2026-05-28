Khám xét các địa điểm trong đường dây “Bác sỹ Vĩnh” chữa u xơ, bắt Trần Văn Hiến SN 1997 và 12 nhân viên

Đối tượng Trần Văn Hiến là người cầm đầu đường dây gọi điện tự xưng là nhân viên của “Bác sỹ Vĩnh” chuyên chữa bệnh về u xơ để lừa đảo.

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, hoạt động núp bóng dưới danh nghĩa tư vấn và phân phối các loại thuốc, thực phẩm chức năng chữa bệnh.

Liên quan đến vụ án này, ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ 13 đối tượng để phục vụ công tác điều tra gồm: Trần Văn Hiến, Nguyễn Trí Dũng, Lê Đình Tuấn Minh, Trần Văn Luyện, Ma Thị Thùy, Trần Quang Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Đặng Thanh Đức, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Quang Minh, Đặng Trung Hiếu, Nguyễn Phúc Lộc, Chu Quang Minh.

Vụ việc bắt đầu phát lộ từ đầu tháng 5/2026, khi lực lượng Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) phát hiện một nhóm thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên tụ tập tại một số căn hộ chung cư trên địa bàn. Qua công tác bám sát địa bàn, ngày 15/5, các chiến sĩ công an đã bất ngờ kiểm tra hành chính hai căn hộ tại đây.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang hơn 10 người đang sử dụng hệ thống điện thoại để liên lạc, mạo danh chuyên gia y tế nhằm tiếp thị, chèo kéo khách hàng mua các sản phẩm thực phẩm chức năng điều trị bệnh hiểm nghèo. Đáng chú ý, toàn bộ số nhân viên này đều không có bất kỳ bằng cấp hay chuyên môn nào về ngành y dược.

Kịch bản lừa đảo tinh vi của nhóm "Team Dũng Dụ 2026"

Theo kết quả điều tra ban đầu mà báo An ninh Thủ đô đăng tải, kẻ chủ mưu điều hành mạng lưới này là Trần Văn Hiến (SN 1997, ngụ tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Hiến đã thành lập một tổ chức nội bộ mang tên “Team Dũng Dụ 2026”, sau đó tuyển dụng hàng loạt nhân sự để thực hiện hành vi lừa đảo.

Mục tiêu mà nhóm này nhắm đến là các bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh u xơ. Thủ đoạn của các đối tượng cụ thể như sau:

Giả mạo danh tính: Nhân viên sử dụng SIM rác (đăng ký bằng giấy tờ của người khác) gọi điện cho nạn nhân, tự xưng là người của “Bác sĩ Vĩnh”.

Thao túng tâm lý: Chúng khẳng định đang nắm giữ hồ sơ bệnh án của khách hàng và cam kết có thể chữa khỏi dứt điểm căn bệnh.

Thổi giá sản phẩm: Nhóm này ép khách hàng mua các sản phẩm như “Tiên dược khang”, “THYROID GOLD MK”, “Tiêu giáp khang”… với mức giá đắt gấp nhiều lần so với giá trị thực tế nhưng không có hiệu quả điều trị.

Để vận hành trơn tru, Hiến phân công công việc rất chặt chẽ: Nguyễn Trí Dũng chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ nhân viên; Lê Đình Tuấn Minh điều hành mảng tài chính, thu chi; còn Ma Thị Thùy phụ trách khâu nhân sự và biên soạn, chỉnh sửa các kịch bản gọi điện dụ dỗ khách hàng. Khi "con mồi" sập bẫy, thông tin sẽ được chuyển ngay sang bộ phận đóng gói để gửi hàng.

Trần Văn Hiến cầm đầu đường dây và các loại thuốc được nhóm đối tượng lừa đảo bán cho bệnh nhân. Ảnh: ANTĐ & Dân Việt

Trục lợi bất chính hàng tỷ đồng

Báo Dân Việt dẫn nguồn tin từ cơ quan công an xác định, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2026 (từ tháng 1 đến tháng 3), băng nhóm của Hiến đã bỏ túi bất chính hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, "ông trùm" Trần Văn Hiến đút túi khoảng 850 triệu đồng, còn quản lý Nguyễn Trí Dũng nhận về 238 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5/2026, mạng lưới này tiếp tục bẫy thêm 152 nạn nhân khác. Hiện tại, cơ quan chức năng đã làm việc trực tiếp với 8 bị hại tại các tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình. Số tiền các nạn nhân bị bòn rút dao động từ 2 đến 11 triệu đồng mỗi người.

Tiến hành khám xét khẩn cấp các tụ điểm liên quan, lực lượng chức năng đã tịch thu 9 máy tính, 11 điện thoại di động cùng gần 150 hộp sản phẩm các loại mà nhóm này dùng để lừa đảo. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.