Tuấn Hưng khoá bình luận sau khi công bố kết quả xét nghiệm ma tuý

Nhất cử nhất động của Tuấn Hưng khiến cư dân mạng chú ý.

Những ngày qua, Tuấn Hưng là cái tên được cư dân mạng đặc biệt chú ý sau khi nam ca sĩ chủ động công khai kết quả xét nghiệm ma túy để chứng minh bản thân không liên quan đến các tin đồn lan truyền trên MXH. Sau khi lên tiếng, Tuấn Hưng nhanh chóng quay trở lại với công việc và các lịch trình biểu diễn như bình thường.

Mới đây, nam ca sĩ chia sẻ loạt hình ảnh trong đêm diễn cùng Lam Trường. Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng hào hứng nhắc lại loạt bản hit gắn liền với tên tuổi của cả hai, đồng thời gửi lời cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ mình cũng như Lam Trường trong suốt nhiều năm tháng.

Khoảnh khắc Tuấn Hưng hội ngộ với Lam Trường trong show diễn mới nhất

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại nằm ở một chi tiết dưới bài đăng. Cụ thể, nhiều netizen phát hiện những bài viết mới đã tắt tính năng bình luận.

Trong khi đó, các bài đăng cũ của Tuấn Hưng trước đây vẫn hiển thị bình luận công khai bình thường. Chính động thái này lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nam ca sĩ có lẽ muốn hạn chế những bình luận tiêu cực hoặc các lời công kích liên quan đến loạt tin đồn thời gian gần đây. Không ít ý kiến nhận định việc khóa hoặc giới hạn bình luận là lựa chọn dễ hiểu khi nghệ sĩ trở thành tâm điểm chú ý, bất kỳ động thái nào cũng có thể bị kéo theo bàn tán.

Tuấn Hưng gây chú ý khi tắt tính năng bình luận cho bài viết

Trước đó, Tuấn Hưng liên tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi bất ngờ bị réo tên vào loạt tin đồn tiêu cực. Nguồn cơn xuất phát từ loạt hình ảnh Tuấn Hưng lộ diện với vẻ ngoài mệt mỏi, xuống sức bất ngờ bị chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn. Trong ảnh, nam ca sĩ xuất hiện với gương mặt phờ phạc, thiếu sức sống sau chuỗi ngày chạy show và lịch trình biểu diễn dày đặc. Không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng thể chất của giọng ca Tìm Lại Bầu Trời.

Tuy nhiên, giữa lúc mạng xã hội đang xuất hiện hàng loạt đồn đoán tiêu cực xoay quanh showbiz Việt, những khoảnh khắc này nhanh chóng bị một bộ phận cư dân mạng suy diễn theo hướng khác. Thậm chí, có nhiều tài khoản còn trực tiếp gọi tên Tuấn Hưng vào các cuộc tranh luận liên quan đến chất kích thích khiến câu chuyện càng trở nên ồn ào.

Trước làn sóng bàn tán, Tuấn Hưng không chọn im lặng. Rạng sáng 25/5, nam ca sĩ trực tiếp đăng tải video tự xét nghiệm ma túy trên trang cá nhân. Đáng chú ý, thay vì chỉ đăng ảnh kết quả như thông thường, Tuấn Hưng quay cận toàn bộ quá trình test nhanh để công khai với khán giả. Trong clip được chia sẻ, nam ca sĩ thực hiện từng bước kiểm tra theo hướng dẫn sử dụng của bộ test nhanh. Kết quả cuối cùng hiển thị âm tính với các chất gây nghiện.

Tuấn Hưng công khai video xét nghiệm ma tuý

Sau khi công bố video, Tuấn Hưng cũng đăng tải dòng trạng thái khá tâm trạng, nhắc đến những áp lực và sự tổn thương mà nghệ sĩ phải đối diện khi liên tục trở thành chủ đề suy diễn trên mạng xã hội.

Nam ca sĩ viết: "Khi mình lao lực vì cường độ làm việc thì người ta cho là mình giả vờ ốm. Chỉ có những người đi diễn cùng trong các chương trình và khán giả mới hiểu, vừa tập vừa diễn 2 show thì kéo dài cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói mà cõi mạng thì không buông tha ai.

Tôi tự nguyện test để chứng minh bản thân như mọi công dân khác. Tôi thì không chụp lại ảnh kết quả sau khi test mà nghĩ nên quay trực tiếp cả công đoạn. Không mất công lại bảo mình cho con mình tè vào rồi mình lấy kết quả".

Hình ảnh khiến Tuấn Hưng bị réo tên liên tục

