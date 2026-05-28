Bán kết 2 Miss Grand: Hương Giang bung skill thi bikini, nhận điểm số bất ngờ từ giám khảo khó tính

Tối 28/5, Hương Giang và các người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vũng lãnh thổ chính thức bước vào đêm Bán kết 2 của Miss Grand International All Stars 2026. Ngay từ phần thi bikini mở màn, đại diện Việt Nam đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi phong thái trình diễn đầy năng lượng và khả năng làm chủ sân khấu cực "chiến".

Xuất hiện trong thiết kế bikini họa tiết da báo tôn vóc dáng, Hương Giang gây ấn tượng với body săn chắc, thần thái sắc lạnh cùng những bước catwalk đầy tự tin. Không đi theo kiểu trình diễn an toàn, người đẹp liên tục biến hóa tốc độ khi catwalk, lúc bước chậm tạo thần thái, lúc tăng nhịp cực nhanh để tạo điểm nhấn và khuấy động không khí sân khấu. Nhiều khán giả nhận xét Hương Giang là một trong những thí sinh có phần thi bikini bùng nổ và "máu lửa" nhất đêm bán kết. Đại diện Việt Nam còn ghi điểm bởi kỹ năng pose dáng dứt khoát, ánh mắt sắc sảo và khả năng tương tác tốt với camera.

Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là toàn bộ điểm số từ ban giám khảo được công khai trực tiếp ngay trên sóng livestream sau khi thí sinh hoàn thành phần trình diễn. Kết quả, Hương Giang nhận số điểm trung bình 8,93 điểm. Trong đó, giám khảo Omar Harfouch - người đang gây tranh cãi dữ dội vì chấm nhiều thí sinh mức điểm rất thấp ở đêm trước đã dành cho Hương Giang 8 điểm. Đây được xem là mức điểm khá cao nếu so với nhiều thí sinh khác từng bị vị giám khảo này chấm 2, 3 hoặc 4 điểm.

Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả Việt bày tỏ sự bất ngờ khi Omar Harfouch dành điểm số tương đối tích cực cho Hương Giang. Một số ý kiến cho rằng phần thể hiện tự tin, năng lượng và kỹ năng sân khấu tốt đã giúp đại diện Việt Nam ghi điểm với vị giám khảo khó tính này.

Từ khi nhập cuộc Miss Grand All Stars, Hương Giang luôn là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam lẫn quốc tế. Người đẹp liên tục giữ phong độ ổn định qua các hoạt động bên lề, trình diễn thời trang và những phần thi phụ. Khán giả đánh giá Hương Giang sở hữu lợi thế lớn về kinh nghiệm sân khấu, kỹ năng trình diễn cùng khả năng tạo spotlight trước ống kính. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô được nhận xét ngày càng sắc sảo, bản lĩnh và biết cách tạo dấu ấn riêng mỗi khi xuất hiện.

Theo bảng điểm sau Bán kết 1, Hương Giang đạt 9,16 điểm ở phần thi dạ hội nhưng chỉ nhận 8,09 điểm tại phần thi mặt mộc. Chuyên trang Missosology tổng hợp điểm trung bình của 2 phần thi dạ hội và mặt mộc, nàng hậu hiện chỉ xếp ở vị trí thứ 14 với tổng điểm 8,63 điểm.

Hành trình của Hương Giang tại Miss Grand All Stars hiện vẫn đang được cộng đồng fan sắc đẹp theo dõi sát sao. Với phong độ ổn định cùng tinh thần thi đấu “máu lửa”, đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ ở những chặng đua tiếp theo của cuộc thi.

Chung kết Miss Grand sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tới.

