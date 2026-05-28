Hương Giang văng khỏi Top 10 sau đêm bán kết ngập drama Miss Grand

Hương Giang đã có 2 phần thi nhận điểm số ổn áp nhưng không đủ bứt phá lên top đầu.

Đêm bán kết Miss Grand International All Stars 2026 khép lại nhưng câu chuyện gây tranh cãi nhất lúc này lại xoay quanh điểm số của các thí sinh, trong đó có Hương Giang. Sau khi chuyên trang sắc đẹp Missosology tổng hợp điểm trung bình của 2 phần thi dạ hội và mặt mộc,, nàng hậu hiện chỉ xếp ở vị trí thứ 14 với tổng điểm 8,63 - một thứ hạng khá khiêm tốn.

Bảng điểm tổng hợp 2 phần thi trong đêm bán kết Miss Grand

Theo bảng điểm được công bố trực tiếp vào tối qua, Hương Giang đạt 9,16 điểm ở phần thi dạ hội nhưng chỉ nhận 8,09 điểm tại phần thi mặt mộc. Nhiều fan sắc đẹp cho rằng màn thể hiện của Hương Giang thực tế không hề tệ như thứ hạng hiện tại. Trong phần thi dạ hội, nàng hậu gây chú ý khi diện thiết kế tím đính kết cầu kỳ, ôm sát cơ thể cùng phần tà lớn phía sau tạo hiệu ứng nổi bật trên sân khấu. Đặc biệt, chi tiết "bướm bay" xuất hiện trong màn trình diễn còn được xem là điểm nhấn hiếm hoi của đêm thi. Hương Giang cũng nhận được một điểm 10 trực tiếp từ giám khảo ở phần thi này.

Tuy nhiên, drama bắt đầu bùng nổ ở phần Bare Face Challenge - format thi mặt mộc chưa từng xuất hiện trong lịch sử Miss Grand. Các thí sinh phải ngồi ngay giữa sân khấu để tẩy trang hoàn toàn trước sự chứng kiến của ban giám khảo và khán giả. Sau đó, từng người sẽ catwalk với gương mặt không son phấn để được chấm điểm trực tiếp.

Trong phần thi này, Hương Giang được nhận xét khá tự tin. Cô tẩy trang kỹ, để lộ hoàn toàn gương mặt mộc và vẫn giữ thần thái ổn định khi trình diễn. Thế nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cộng đồng fan sắc đẹp tranh cãi dữ dội khi giám khảo Omar chấm Hương Giang đúng 5 điểm - con số thấp nhất mà nàng hậu Việt nhận được trong đêm thi. Chính điểm số này đã kéo điểm trung bình của cô xuống còn 8,09 dù nhiều giám khảo khác chấm ở mức 8, 9 và 10.

Hương Giang thể hiện tốt ở phần thi dạ hội và nhận 9,16 điểm trung bình

Ở thử thách mặt mộc cô chỉ có 8,09 điểm trung bình, trong đó có con số 5 từ giám khảo Omar dấy lên nhiều tranh cãi

Sau đêm thi, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng bày tỏ sự khó hiểu trước cách chấm điểm của Omar. Không ít người cho rằng con số 5 là quá thấp nếu nhìn vào màn thể hiện tổng thể của Hương Giang. Một bộ phận khán giả còn nhận xét nếu công tâm mà nói thì nàng hậu Việt hoàn toàn có khả năng chen chân vào Top 10 sau bán kết.

Không chỉ riêng Hương Giang, giám khảo Omar còn gây tranh cãi khi bị phát hiện liên tục chấm 1 điểm cho đại diện Lào ở cả hai phần thi dạ hội lẫn mặt mộc. Đại diện Zambia Domiah Suvii Lhonde nhận đồng thời điểm 3 và 1 từ hai giám khảo khó tính. Trong khi đó, một số thí sinh vẫn còn lớp trang điểm nhẹ lại được chấm cao hơn đáng kể. Người đẹp đến từ Trung Quốc - Zewen Qin thậm chí nhận điểm tuyệt đối 10 từ vị giám khảo này, kéo theo tranh luận bùng nổ khắp mạng xã hội.

Fan nhan sắc bày tỏ sự khó hiểu trước đánh giá từ giám khảo Omar

Người đẹp Lào 2 lần nhận điểm 1 từ giám khảo Omar

Làn sóng tranh cãi nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến cho rằng cách chấm của Omar mang tính cảm tính và thiếu nhất quán. Trước phản ứng dữ dội từ cộng đồng fan sắc đẹp, Omar Harfouch sau đó đã chính thức lên tiếng.

Ông cho biết bản thân hiểu sự bức xúc của công chúng trước những điểm số được đưa ra trong đêm bán kết, tuy nhiên việc chấm thi không chỉ dựa trên một đêm duy nhất mà là cả quá trình kéo dài đến chung kết. Vị giám khảo chia sẻ thêm rằng ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu và các đấu trường nhan sắc quốc tế, từng đảm nhận vai trò giám khảo ở nhiều cuộc thi tầm cỡ. Vì vậy, ông cho rằng mình cần giữ sự kiên định trong tiêu chí chấm điểm thay vì đưa ra quyết định mang tính cảm xúc hoặc chiều theo phản ứng số đông.

Ông Omar đăng tải bài viết lên tiếng: "Tôi hiểu sự bức xúc của công chúng đối với những điểm số mà tôi đã đưa ra trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, với tôi, việc chấm thi không chỉ dừng lại ở đêm nay. Đây là một quá trình sơ tuyển, sẽ còn tiếp diễn vào ngày mai và ngày 30. Những điểm số của tôi trong tối nay, ngày mai và đêm chung kết phải nhất quán với các tiêu chuẩn tôi đã áp dụng trong quá khứ và sẽ tiếp tục áp dụng trong tương lai. Đây không phải là một quyết định mang tính thời điểm. Công chúng sẽ ghi nhớ, so sánh và mong đợi sự đồng nhất.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp - từng đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi như Elite Model Look, Miss Europe, và là Trưởng ban Giám khảo tại Top Model Monaco - tôi phải giữ vững sự kiên định trong các đánh giá của mình. Những điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước".

Giám khảo Omar - người vấp tranh cãi dữ dội sau đêm bán kết

Ảnh: Tổng hợp