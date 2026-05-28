Bắt gặp Hoa hậu Tiểu Vy và Quốc Trường đi ăn cùng nhau, 1 chi tiết làm rõ đồn đoán "phim giả tình thật"

Kể từ khi công bố đóng chính, Tiểu Vy và Quốc Trường liên tục được khán giả "đẩy thuyền" vì quá đẹp đôi.

Tối 26/5, sau khi sự kiện ra mắt phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn kết thúc, Hoa hậu Tiểu Vy và Quốc Trường tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một quán ăn bình dân. Khoảnh khắc đời thường của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh cả hai đang đóng chung phim và liên tục được "đẩy thuyền" vì visual quá đẹp đôi.

Theo những hình ảnh được ghi nhận, Tiểu Vy xuất hiện với phong cách cực giản dị khi diện áo đen phối cùng quần jeans đơn giản. Người đẹp đi cùng diễn viên Yên Đan và có mặt tại quán ăn từ sớm.

Trong khi đó, Quốc Trường đến sau bằng xe riêng. Nam diễn viên vẫn giữ nguyên outfit từ thảm đỏ với áo sơ mi cùng cà vạt lịch lãm. Ngay khi bước xuống xe, Quốc Trường nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, cao ráo nổi bật giữa đám đông.

Không lâu sau, nhiều thành viên trong ekip và dàn diễn viên Ốc Mượn Hồn cũng lần lượt có mặt để nhập hội ăn uống. Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm sau đó cũng xuất hiện khiến không khí tại quán trở nên khá nhộn nhịp và vui vẻ.

Điều khiến netizen quan tâm nhất chính là tương tác giữa Tiểu Vy và Quốc Trường ngoài đời thực. Khi có mặt tại quán, cả hai ngồi đối diện nhau nhưng không có quá nhiều cử chỉ thân mật hay những màn phát hint rõ ràng như cư dân mạng đồn đoán trước đó. Sau khi dùng bữa xong, Tiểu Vy và Quốc Trường cũng rời đi bằng xe riêng, không có thêm khoảnh khắc riêng tư nào.

Chính điều này khiến nhiều người nhận xét cả hai khá chuyên nghiệp trong cách giữ khoảng cách khi xuất hiện cùng nhau ngoài đời. Dù liên tục được netizen "ship" nhiệt tình sau khi đóng cặp trong phim mới, Tiểu Vy và Quốc Trường vẫn giữ thái độ thoải mái, không như những đồn đoán "phim giả tình thật" trước đó.

Trong Ốc Mượn Hồn, Quốc Trường và Tiểu Vy đảm nhận cặp đôi trung tâm của câu chuyện. Ngay từ khi công bố dự án, visual sáng cùng ngoại hình nổi bật của cả hai đã khiến mạng xã hội bàn tán rôm rả. Với Tiểu Vy, đây được xem là màn trở lại điện ảnh đáng chú ý của Hoa hậu Việt Nam 2018 sau lần đầu lấn sân diễn xuất với Bộ Tứ Báo Thủ.

Về phía Quốc Trường, nam diễn viên vốn là cái tên không còn xa lạ với khán giả màn ảnh Việt. Bên cạnh thành công ở lĩnh vực truyền hình, anh cũng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Với sức hút và kinh nghiệm diễn xuất của mình, Quốc Trường được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố giúp Ốc Mượn Hồn tạo được sức bật tại phòng vé.

