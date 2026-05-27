Trước khi có sự nghiệp và cuộc sống ổn định, nam ca sĩ tiết lộ gia đình từng trải qua nhiều biến cố.

Mới đây, Quang Lê đăng tải đoạn clip trò chuyện cùng danh hài Thúy Nga trên kênh cá nhân, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trong video, nam ca sĩ có nhiều chia sẻ về những biến cố, chuyện xui rủi liên tiếp xảy ra với mình trong thời gian gần đây. Nam ca sĩ kể có giai đoạn liên tục gặp chuyện không may về tiền bạc. Từ những lần làm ăn thất thoát, đầu tư không như ý cho đến chuyện mất tài sản lớn.

"Xưa giờ tôi không để ý năm tuổi lắm vì những năm trước tôi còn nhỏ. Tới giờ nghiệm lại, tôi thấy trong năm nay có quá nhiều điều bất ngờ xảy đến. Được cái tôi vẫn còn sức khỏe là may mắn lắm rồi. Tôi nghĩ rằng, mất tiền là của đi thay người, nên dù năm nay mất tiền nhiều thì tôi cũng chấp nhận. Vì thế, tôi tự thấy mình còn hít thở được, mỗi sáng ngủ dậy là còn may mắn lắm rồi".

Thúy Nga cũng lên tiếng: "Hôm nọ Quang Lê mất 16 nghìn đô (hơn 420 triệu đồng), nhiều người bảo hai đứa tôi tạo content câu view bán tour du lịch. Nhưng không ai đem chuyện mất mát ra tạo content làm gì. Thực ra 16 nghìn đô đó, Quang Lê đi hát vài show là kiếm lại được. Chẳng qua lúc đó Quang Lê đang bức xúc quá nên kể ra. Với lại, tính Quang Lê tôi biết, dù mất tiền cũng không quá buồn bã, suy sụp nên kể lại trong sự vui vẻ. Quang Lê hậu đậu lắm, đi với tôi nhiều lúc quăng luôn túi hiệu vào nhà người khác".

Quang Lê cho biết trong năm nay liên tục có vấn đề đến từ tiền bạc

Trong buổi trò chuyện, Quang Lê cho biết việc gặp vấn đề liên quan đến tiền bạc là thường xuyên. Nam ca sĩ kể: "Ông nội tôi là một nhà thuốc bắc rất nổi tiếng ở thành phố Huế. Ông có một chuỗi những hiệu thuốc nhưng trong một đêm thì ông nội thua hết tất cả các tiệm đó. Ngay cả 6 chiếc thuyền vải bán bỏ sỉ của ông cũng thua trắng".

Khi Thuý Nga hỏi lý do thì Quang Lê cho biết ông nội dính đến đỏ đen nên đã mất trắng sự nghiệp. Không những vậy, Quang Lê kể bố của mình cũng từng sa ngã vào đỏ đen và thua hàng trăm cây vàng. "Ngày xưa, gia đình tôi đã mất trắng cả một gia tài rồi. Bố tôi làm mất hàng trăm cây vàng trong vài đêm, tính theo tỷ giá bây giờ là cũng phải cả triệu đô đó. Mẹ tôi rất buồn về bố tôi nhưng tôi bảo mẹ cứ bình thường đi", nam ca sĩ kể.

Trải qua biến cố, Quang Lê khuyên mẹ tha thứ cho bố và cùng gia đình làm lại từ đầu. Sau này, nam ca sĩ nổi tiếng và dành dụm được tiền thì đã mua nhà cho bố mẹ, gửi tiền cho em gái để cùng chăm sóc gia đình. Có thời điểm, Quang Lê đã gửi em gái giữ 150 nghìn đô (gần 4 tỷ đồng). Em gái đã hỏi ý kiến nam ca sĩ sử dụng số tiền này để chơi chứng khoán để khi có lãi thì dùng để chi tiêu trong nhà. Quang Lê nói: "Tôi bảo em gái cứ chơi nhưng chắc chắn đừng để thua. Nhưng trong 1 đêm, nó mất 500 nghìn đô (hơn 13 tỷ đồng), trong đó có số tiền mà tôi gửi. Nó thậm chí mượn tiền ngân hàng để mua chứng khoán và trong một đêm là mất trắng".

Nghe Quang Lê trải lòng, Thuý Nga cũng không giấu được sự bàng hoàng. Tuy nhiên, nữ danh hài cảm thấy may mắn vì Quang Lê không có ham mê đỏ đen và biết dành dụm, lo cho gia đình.

Thuý Nga cũng bàng hoàng trước câu chuyện gia đình Quang Lê

Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh năm 1979 tại Huế và là một trong những giọng ca bolero đình đám. Sở hữu chất giọng ngọt, giàu cảm xúc cùng phong cách đậm chất trữ tình, nam ca sĩ ghi dấu với hàng loạt ca khúc quen thuộc như Đập Vỡ Cây Đàn, Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Đôi Mắt Người Xưa, Cô Hàng Xóm...

Quang Lê cũng là ca sĩ đắt show trong nước và hải ngoại, trung bình mỗi tháng nhận 5-8 show. Anh cho biết nếu tính theo mức cát xê thấp nhất ở thị trường nước ngoài, mỗi tháng anh kiếm ít nhất 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng), Những show lớn hay sự kiện đông khán giả từng mang về cho anh mức thù lao khoảng 10.000 USD cho một đêm diễn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Quang Lê sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ với nhiều bất động sản tại Mỹ lẫn Việt Nam. Nam ca sĩ từng khoe căn biệt thự triệu đô tại Mỹ, đồng thời có nhà riêng ở TP.HCM và cuộc sống khá sang chảnh với xe sang, đồ hiệu, đồng hồ đắt tiền. Ngoài ca hát, Quang Lê còn có nguồn thu từ YouTube, kinh doanh riêng.

Quang Lê được xem là đại gia ngầm của showbiz

Ảnh: Tổng hợp