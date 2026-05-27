2 mỹ nhân Vbiz từng bị soi hẹn hò nay như người lạ ở sự kiện, cả ánh mắt cũng không dành cho nhau

Khoảnh khắc Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino hội ngộ thảm đỏ thu hút sự bàn tán của cư dân mạng.

Tối 26/5, sự kiện ra mắt phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn quy tụ đông đảo nghệ sĩ và gương mặt nổi tiếng Vbiz tham dự. Tuy nhiên, một trong những khoảnh khắc gây bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội lại thuộc về màn đụng mặt giữa Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh.

Xuất hiện tại thảm đỏ, Hà Kino tiếp tục trung thành với phong cách cool ngầu quen thuộc khi diện nguyên cây đen cá tính cùng mái tóc bạch kim nổi bật. Trong khi đó, Vũ Thuý Quỳnh gây chú ý với visual nữ tính trong chiếc váy vàng ôm dáng, layout makeup nhẹ nhàng nhưng sắc sảo.

Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino như người xa lạ khi hội ngộ tại sự kiện (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Điều khiến netizen đặc biệt quan tâm chính là thái độ của cả hai khi vô tình đứng ở khoảng cách rất gần. Trong đoạn clip được chia sẻ, Hà Kino chăm chú nhìn điện thoại còn Vũ Thúy Quỳnh liên tục hướng mắt sang phía khác. Dù chỉ cách nhau vài bước chân nhưng cả hai hoàn toàn không có bất kỳ tương tác nào, thậm chí đến một ánh nhìn cũng không dành cho đối phương.

Khoảnh khắc này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi trước đây, Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh từng được xem là cặp đôi "như hình với bóng" của Vbiz. Cả hai liên tục đồng hành tại các sự kiện, thường xuyên xuất hiện cạnh nhau trong đời thường và từng vướng nghi vấn hẹn hò vì quá thân thiết.

Nhìn thái độ của cả hai khó người nào nghĩ họ từng như hình với bóng

Quá khứ của Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino

Mối quan hệ giữa Á hậu Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino bắt đầu trở thành đề tài được cư dân mạng đặc biệt quan tâm sau đêm chung kết The New Mentor 2023 . Thời điểm đó, hàng loạt khoảnh khắc thân thiết của cả hai liên tục bị netizen soi ra, từ ánh nhìn đầy tình tứ cho đến những cử chỉ chăm sóc cực tự nhiên mà Hà Kino dành cho Vũ Thuý Quỳnh. Không ít người còn ghi lại được cảnh Hà Kino tận tay chỉnh váy, tặng hoa và nắm tay Vũ Thúy Quỳnh rời khỏi sự kiện. Chính loạt hành động này khiến mạng xã hội rộ lên nghi vấn cả hai có mối quan hệ trên mức bạn bè.

Sau The New Mentor , Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục nhận được sự đồng hành đặc biệt từ Hà Kino khi ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 . Hà Kino thường xuyên đăng bài cổ vũ công khai, đồng thời trực tiếp có mặt tại Đà Lạt để theo dõi hành trình thi đấu của Quỳnh từ bán kết đến chung kết.

Không chỉ vậy, cặp đôi còn nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong đời thường, đón năm mới chung hay đăng tải những hình ảnh và dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Chính chuỗi hint dồn dập này từng khiến netizen tích cực "đẩy thuyền", xem Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất nhì Vbiz.

Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino cực thân thiết

Sau đó, Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino liên tục bị bắt gặp đồng hành trong nhiều sự kiện, thường xuyên diện đồ ton-sur-ton và có những hành động cực kỳ thân mật. Hàng loạt khoảnh khắc "tình bể bình" như khoác vai, nắm tay, nhìn nhau âu yếm... khiến dân mạng không khỏi đồn đoán rằng cả hai đang trong một mối quan hệ đặc biệt.

Giữa tháng 12/2024, Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino là khách mời trong đám cưới Hoa hậu Khánh Vân. Ở buổi tiệc, cả hai cùng bạn bè và đồng nghiệp thân thiết chụp hình chung với cô dâu chú rể. Nhưng gây chú ý chính là hành động Vũ Thúy Quỳnh lấy tay quàng cổ Hà Kino và đặt một nụ hôn lên má "tình tin đồn". Bức ảnh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận từ khán giả.

Về việc được "đẩy thuyền" với một đồng nghiệp nữ, Thúy Quỳnh từng chia sẻ: "Từ trước đến nay, những chuyện riêng tư tôi không hẳn là giấu, tôi để nó diễn ra một cách bình thường, tôi không công khai nhưng cũng chẳng giấu giếm. Tôi để cho mọi người có cảm nhận riêng. Quan trọng nhất là tôi luôn yêu thương và trân trọng những người ở bên cạnh mình. Đối với tôi, tình yêu không phân biệt giới tính. Chỉ cần mình có tình cảm và ở bên người đó mình thấy hạnh phúc thì đó là tình yêu. Dù tôi có tình cảm với một bạn nam, bạn nữ hay bisexual thì chỉ cần hai người hiểu nhau, ở bên nhau hạnh phúc thì đó là tình yêu rồi".

Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino liên tục bị soi nhiều cử chỉ tình tứ

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 9/2025, cư dân mạng bắt đầu rộ lên nghi vấn mối quan hệ giữa Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh đã xuất hiện trục trặc. Trên trang cá nhân, cả hai liên tục đăng tải những dòng trạng thái mang tâm trạng buồn bã, đầy ẩn ý khiến netizen không khỏi chú ý.

Đáng nói hơn, nhiều người còn phát hiện Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh đã không còn theo dõi nhau trên Instagram. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt khi trước đó cả hai từng gắn bó và đồng hành gần như mọi lúc mọi nơi.

Không lâu sau, Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục cùng xuất hiện tại sự kiện send-off của Hương Giang nhưng thái độ lại gây chú ý. Dù có mặt chung tại một chương trình và thậm chí ngồi cùng hàng ghế, cả hai vẫn giữ khoảng cách rõ rệt, gần như không có bất kỳ tương tác nào xuyên suốt sự kiện.

Loạt dấu hiệu khác lạ này càng khiến netizen thêm tin rằng mối quan hệ từng được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" giữa Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh đã không còn như trước.

Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino không còn nhắc về nhau như trước

Ảnh: Tổng hợp