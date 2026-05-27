Kendall Jenner say mê "chàng thơ" Hollywood lắm rồi, tình tứ đến thế này cơ mà!

Kendall Jenner - Jacob Elordi đã có bước tiến mới trong chuyện tình cảm.

Mới đây, TMZ đã "bắt gọn" Jacob Elordi và Kendall Jenner hẹn hò ăn tối, rồi công khai thân mật giữa nơi công cộng. Cụ thể, cặp đôi có buổi hẹn hò đôi với 1 cặp khác ở nhà hàng tại Montecito, California. Nhà hàng này rất gần với trang trại trị giá 23 triệu USD của siêu mẫu đình đám.

Mỹ nhân nhà Kardshian - Jenner được cho là "rất tình cảm" với bạn trai trong suốt buổi hẹn hò, từ việc vòng tay ôm anh đến việc gãi gáy và vuốt tóc Jacob Elordi. Còn ngôi sao Đồi Gió Hú thì cười đùa suốt bữa ăn. Lúc ra về, Jacob Elordi là người ga lăng cầm lái cho bạn gái.

Cận cảnh buổi hẹn hò của cặp đôi Kendall Jenner - Jacob ElordiCận cảnh buổi hẹn hò của cặp đôi. Clip: DailyMail

Ảnh: TMZ

Kendall Jenner - Jacob Elordi đã có bước tiến mới trong chuyện tình cảm. Ảnh: TMZ

Cặp đôi này lần đầu gây chú ý vào tháng 4 khi bị bắt gặp "hôn hít" và "quấn quýt lấy nhau" tại Coachella. Theo thông tin được biết, họ đã hẹn hò từ tháng Hai. Đến nay, nàng siêu mẫu đình đám và "chàng thơ" Hollywood mới nổi càng ngày càng công khai thể hiện tình cảm.

Theo Daily Mail, chính Kylie Jenner đã thúc đẩy cặp đôi hẹn hò. Mặc dù họ đã là bạn nhiều năm, nhưng Kylie Jenner cho rằng Jacob Elordi rất phù hợp để làm bạn trai chị gái mình. Cô cho rằng giữa Kendall và Jacob có sự ăn ý, đồng điệu lớn.

Kendall Jenner - Jacob Elordi là bạn bè đã lâu và mới chớm nở tình cảm. Ảnh: X

Trong khi đó, một nguồn tin khác tiết lộ với Page Six rằng Kendall Jenner đã tiếp cận mối quan hệ này một cách thận trọng do tình bạn lâu năm của họ: “Kendall là người rất kín đáo, nên cô ấy đang tiến triển chậm rãi, cô ấy không phải kiểu người vội vàng lao vào chuyện gì vì cả hai đã quen biết nhau từ lâu và cùng hoạt động trong giới giải trí".

Chỉ ngay mới đầu tháng 5, Kendall Jenner và Jacob Elordi đã cùng nhau đi đến Hawaii. Nguồn tin nói: "Không ngờ Kendall lại thích Jacob nhanh đến vậy. Chuyến đi đã thay đổi mọi thứ. Họ trở nên rất thân thiết trong chuyến đi đó, và điều đó chắc chắn đã củng cố thêm mối quan hệ của họ. Mối quan hệ của họ đang trở nên nghiêm túc hơn nhiều so với những gì cô ấy mong đợi”.

TMZ "bắt gọn" cặp đôi hẹn hò ở Hawaii. Ảnh: TMZ

Sau khi trở về từ Hawaii, cặp Kendall - Jacob lập tức có cuộc hẹn đôi với cặp Kylie - Timothée. Mặc dù cố gắng che mặt, cả bốn người vẫn không thể giấu được nụ cười và tiếng cười khúc khích bên trong chiếc SUV do Jacob Elordi lái.

Về lịch sử tình trường, Jacob Elordi từng hẹn hò với Olivia Jade Giannulli - con gái của minh tinh Lori Loughlin, người mẫu Kaia Gerber và bạn diễn trong phim Kissing Booth Joey King. Còn về Kendall Jenner, những người bạn trai cũ của cô bao gồm rapper Bad Bunny và các cầu thủ NBA như Devin Booker, Ben Simmons và Blake Griffin.

2 chị em Kendall - Kylie hẹn hò đôi. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six