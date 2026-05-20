Pax Thiên từ mặt, cắt đứt liên lạc và làm Brad Pitt suy sụp tột cùng: Vì đâu tình cha con tan tác suốt 10 năm qua?

Brad Pitt và Angelina Jolie từng được xem là cặp đôi biểu tượng của Hollywood. Họ danh tiếng, quyền lực, sở hữu khối tài sản kếch xù và có 1 tổ ấm hạnh phúc bên 6 người con, gồm 3 con nuôi và 3 con ruột. Trong đó, Maddox được nhận nuôi từ Cambodia, Pax Thiên đến từ Việt Nam, còn Zahara là người Ethiopia. Ba con ruột của cặp sao là Shiloh cùng cặp song sinh Vivienne - Knox. Năm 2016, Brad Pitt và Angelina Jolie tan vỡ. Cuộc chia ly trong ồn ào đấu tố, "bóc phốt" và kiện tụng nhau dai dẳng của họ gây ảnh hưởng lớn đến các con.

Theo tờ Page Six, trong khi Angelina Jolie muốn toàn quyền nuôi con, Brad Pitt lại không đồng ý và kiên quyết đấu tranh để đạt được thỏa thuận 50/50 liên quan đến 6 đứa trẻ. Tuy nhiên, nam diễn viên sinh năm 1963 này đã phải cay đắng từ bỏ việc giành quyền nuôi dưỡng với vợ cũ khi lần lượt bị các con quay lưng. Ngoài cậu con út Knox, 5 người con còn lại đã lần lượt bỏ họ cha như 1 cách ngầm thông báo họ đứng về phía mẹ minh tinh. Đáng chú ý, trong những người con trở mặt với Brad Pitt, Pax Thiên là người có thái độ "thù địch" gay gắt nhất.

Anh đã không nói chuyện với cha nuôi kể từ năm 2016 sau khi chứng kiến Brad Pitt bạo hành vợ con trên chuyến bay tư nhân. Pax Thiên được cho biết đã rất bức xúc và không thể chấp nhận được hành vi của cha. Theo 1 báo cáo từng được Angelina Jolie đệ trình lên tòa về vụ hành hung, cô tố cáo Brad Pitt đã kéo mình vào phòng tắm, túm đầu và lắc mạnh. Không chỉ vậy, tài tử sinh năm 1963 còn hùng hổ lao về phía 1 người con vì lên tiếng bênh vực mẹ, nhưng nữ diễn viên đã ra sức kéo Brad Pitt lại. Vụ giằng co khiến minh tinh bị thương ở lưng và khuỷu tay. FBI từng tiến hành điều tra vụ việc Brad Pitt bạo lực với vợ con này, nhưng phải khép lại vụ án với lý do không có đủ bằng chứng.

Sau khi Brad Pitt dọn khỏi nhà, Pax Thiên cũng cắt đứt liên lạc, không còn coi cha tài tử là phụ huynh của mình. Đến năm 2023, truyền thông quốc tế phát hiện ra tài khoản Instagram riêng tư Pax Thiên. Đáng nói, Pax Thiên đã đăng tải 1 bài viết chỉ trích cha nuôi thậm tệ trên tài khoản này vào đúng Ngày của Cha năm 2020. Anh đăng ảnh Brad Pitt nhận giải Oscar nhờ vai diễn trong Once Upon A Time In Hollywood, kèm với dòng trạng thái: "Chúc mừng Ngày của Cha. Hết lần này đến lần khác, ông chỉ chứng minh mình là người cha tồi tệ và đáng khinh. Ông sẽ không bao giờ hiểu được tổn thương mà ông gây ra cho gia đình tôi đâu. Ông không có khả năng thấu hiểu chúng tôi. Ông biến cuộc sống của anh em chúng tôi thành địa ngục. Sự thật về người cha tồi tệ rồi sẽ được đưa ra ánh sáng thôi".

Những ngôn từ nặng nề của Pax Thiên khiến Brad Pitt sốc nặng, suy sụp và tổn thương. Theo tờ Page Six, thái độ gay gắt của con trai nuôi gốc Việt cũng chính lý do khiến tài tử này quyết định từ bỏ việc giành quyền nuôi con với vợ cũ.

Năm 2020, khi hay tin Pax Thiên gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xuất huyết não và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Brad Pitt được tiết lộ đã rất lo lắng, song anh bất lực vì không thể liên lạc với con.

"Pitt đã rất buồn bã khi nghe tin con trai nuôi bị tai nạn xe. Anh ấy tức giận khi vợ cũ để con trai đi xe đạp điện thay vì ô tô, lại còn chẳng căn dặn con đảm bảo an toàn, tuân thủ luật giao thông khi lái xe. Tuy nhiên, ngoài lo lắng ra anh ấy bất lực vì không thể làm điều gì khác. Một người cha có xu hướng sẽ đến bệnh viện thăm nom, xem xét tình hình hoặc gọi điện cho con. Nhưng anh ấy đã thử rất nhiều lần và bọn trẻ không nghe điện thoại. Pitt không còn cách nào khác" , 1 nguồn tin thân cận với nam diễn viên chia sẻ trên Daily Mail.

Đến năm 2025, sau 9 năm không còn liên lạc và qua lại với Pax Thiên, Brad Pitt chính thức từ bỏ cậu con trai nuôi gốc Việt. Nguồn tin thân cận với nam diễn viên cho biết Brad Pitt xem mối quan hệ với Pax Thiên là không thể cứu vãn. Vì vậy, anh quyết định không dính dáng, không quan tâm đến Pax Thiên nữa. Tài tử hàng đầu cho rằng con trai nuôi đã đủ lớn để tự đưa ra lựa chọn cho cuộc đời của mình, bao gồm cả thị phi.

Pax Thiên tên thật Nguyễn Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003, được Angelina Jolie - Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam vào năm 2007. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi vào năm 2008, minh tinh Hollywood đổi tên cho con trai gốc Việt Nguyễn Quang Sáng thành Pax Thiên, theo họ Jolie-Pitt. Cái tên Pax Thiên có nghĩa "bầu trời bình yên". Angelina Jolie mong muốn con trai nuôi sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn sau những ngày tháng bão giông.

Vào ngày 18/5, nhiều người hoảng hốt, bàng hoàng trước tin đồn Pax Thiên đã qua đời. Tuy nhiên, người hâm mộ Angelina Jolie ngay lập tức bác bỏ, cho biết đây tin đồn vô căn cứ, sai sự thật. Thông tin này xuất phát từ 1 trang Facebook thường xuyên sử dụng hình ảnh cắt ghép hoặc AI, đăng tải các nội dung giật gân, sai sự thật liên quan đến Angelina Jolie và gia đình cô để câu tương tác.

Trong diễn biến mới nhất, Pax Thiên đã lộ diện tại cùng mẹ tại lễ tốt nghiệp của em gái Zahara. Con trai gốc Việt của nữ minh tinh đình đám cho thấy anh chàng vẫn vô cùng khỏe mạnh, qua đó dập tắt tin đồn đột tử.

Nguồn: Page Six, Daily Mail