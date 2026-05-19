"Tóm gọn" Kendall Jenner hẹn hò tài tử Đồi Gió Hú trên bãi biển

Vào ngày 19/5, TMZ công bố loạt ảnh Kendall Jenner và tài tử Đồi Gió Hú Jacob Elordi hẹn hò ở Hawaii. Cặp đôi mới của showbiz diện đồ bơi, vui vẻ thư giãn, trò chuyện trên bãi cát. Vào thứ 6 tuần trước, Deuxmoi cũng đăng tải hình ảnh Kendall Jenner - Jacob Elordi đi ăn tại nhà hàng Nourish Hanalei trên đảo Kaua'i, Hawaii.

Theo trang tin chuyên đưa tin đồn, những người hâm mộ tình cờ gặp cặp đôi này trên đảo cho biết họ rất dễ thương khi ở bên nhau. Kendall Jenner và Jacob Elordi lần đầu tiên dấy lên tin đồn hẹn hò vào tháng trước, khi có thông tin cho rằng họ "hôn hít" và "quấn quýt bên nhau" tại bữa tiệc sau buổi diễn của Justin Bieber trong tuần lễ đầu tiên của Coachella.

TMZ "bắt gọn" cặp đôi hẹn hò ở Hawaii. Ảnh: TMZ

Tuy nhiên, tờ Daily Mail đưa tin rằng nam diễn viên phim Đồi Gió Hú và siêu mẫu đình đám đã bắt đầu hẹn hò từ tháng 2 năm nay - nhờ vào sự giới thiệu của em gái Kendall, Kylie Jenner. “Kylie thường xuyên ở bên cạnh Jacob Elordi trong suốt thời gian bạn trai cô - Timothée Chalamet tranh giải thưởng, vì Jacob được đề cử cho phim Frankenstein và Timothée được đề cử cho phim Marty Supreme'” - một nguồn tin thân cận tiết lộ.

“Kylie thích anh ấy và nghĩ rằng anh ấy sẽ tốt cho Kendall nên cô ấy đã thúc giục chị gái đi hẹn hò". Nguồn tin cho biết Kendall Jenner đã quen biết Jacob Elordi nhiều năm nhưng Kylie đóng vai trò quan trọng trong việc giúp anh thoát khỏi "friendzone". Tháng trước, một nguồn tin độc quyền tiết lộ với Page Six rằng Kendall Jenner ban đầu do dự khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Jacob Elordi vì tình bạn giữa họ.

Kylie Jenner là người thúc đẩy chuyện tình cảm của bạn gái. Ảnh: X

“Họ quen biết nhau từ rất lâu và cùng hoạt động trong một giới" - nguồn tin thân cận cho biết, đồng thời lưu ý rằng mặc dù cả hai đã biết nhau nhiều năm, nhưng mối quan hệ chắc chắn đã thay đổi gần đây: "Thực ra họ đã dành thời gian bên nhau vài tháng nay rồi, chỉ là giữ kín chuyện này thôi. Họ chỉ dành nhiều thời gian bên nhau hơn và xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu thôi”

Kendall Jenner từng hẹn hò với rất nhiều ngôi sao hạng A, bao gồm ca sĩ Bad Bunny, ngôi sao NBA Devin Booker và Harry Styles. Jacob Elordi cũng có một lịch sử hẹn hò khá rộng, bao gồm influencer Olivia Jade Giannulli, người mẫu Kaia Gerber, bạn diễn của anh trong Euphoria là Zendaya và bạn diễn trong Kissing Booth là Joey King.

Kendall Jenner - Jacob Elordi là bạn bè đã lâu và mới chớm nở tình cảm. Ảnh: X

Nguồn: TMZ