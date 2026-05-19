Viral clip thái độ "lật nhanh hơn bánh tráng" của thiếu gia tố anh trai gây bão tại Thái

Vào ngày 18/5, thiếu gia Psi Scott của gia tộc Bhirombhakdi - chủ sở hữu thương hiệu bia Singha đình đám đã lên truyền hình Thái Lan và chia sẻ về ồn ào gần đây. So với lúc tố cáo hành vi xâm hại tình dục của anh trai Pi Sunith Scott, Psi Scott đã thoải mái hơn khi có nhiều người ủng hộ. Anh chia sẻ câu chuyện trên sóng truyền hình và có nhiều biểu cảm viral mạng xã hội.

Đặc biệt, Psi Scott có thái độ bất ngờ đối với chị dâu Mild Lapassalan. Anh đứng ra bênh vực nữ diễn viên sinh năm 1994, chỉ rõ người cần chịu trách nhiệm không phải là cô: “Đây không phải là vấn đề do Mild gây ra. Mild là người kết hôn rồi mới bước vào gia đình này, cô ấy thật sự không biết mọi chuyện. Không có người đàn ông nào lại đi kể với người yêu rằng mình đã làm những chuyện như thế. Người cần phải đứng ra chịu trách nhiệm là Pi Scott, mẹ và những người lớn khác trong gia đình vì đã không làm gì cả” .

Về 50 ngôi sao like bài viết của Mild Lapassalan trên mạng xã hội, Psi Scott nói: “Tôi nghĩ rằng đây cũng là một bài học về quyền lực mà nhiều người nổi tiếng đang nắm giữ. Họ không thể nghĩ rằng tiếng nói của mình không có trọng lượng được. Chuyện này là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi hiểu việc đi nhấn like những bài viết liên quan đến chuyện đất đai, thay vì tập trung vào vụ xâm hại… Điều đó cũng phản ánh rằng họ đang ưu tiên điều gì - tức là tài sản còn quan trọng hơn sự đúng đắn hay công lý”.

50 ngôi sao like bài viết toàn những tên tuổi hạng A của showbiz Thái gồm Kimmy Kimberley, Mario Maurer, Baifern Pimchanok cho đến Tay Tawan, Off Jumpol, Diana Flipo, Mint Chayanee, Grace Budsarin, Golf Kittipat... Ảnh: Instagram

Về chuyện tranh chấp tài sản, Psi Scott cho biết lý do mẹ đưa anh ra tòa vì muốn bán thêm một mảnh đất tại Bangkok có nhiều người đồng sở hữu. Theo lời thiếu gia này kể, khu đất này có khoảng 9 người đứng tên và mẹ muốn anh ký giấy từ bỏ quyền lợi của mình. Nếu mảnh đất được bán và chia đều, mỗi người có thể nhận về hơn 100 triệu baht (hơn 80 tỷ đồng), nên không ai trong gia tộc đứng ra giúp đỡ Psi Scott, mà liên tục chỉ trích anh "bất hiếu" với mẹ.

Psi Scott đã nhiều lần cầu cứu người trong gia tộc, nhưng tất cả đều đứng về phía Pi Sunith Scott. Để bảo vệ Pi Sunith Scott và danh tiếng tập đoàn, gia tộc Bhirombhakdi đã triển khai một chiến dịch pháp lý quyết liệt nhằm cô lập Psi. Mẹ của 2 anh em đã chính thức đệ đơn kiện con trai mình theo luật dân sự với tội danh vô ơn nhằm thu hồi toàn bộ khối tài sản thừa kế trị giá hàng tỷ baht từ người ông quá cố.

Bên cạnh đó, đội ngũ luật sư của gia tộc cũng đang chuẩn bị hồ sơ kiện Psi Scott tội phỉ báng và vi phạm Đạo luật Tội phạm máy tính, do anh đã công khai các đoạn ghi âm nội bộ. Gia đình thậm chí còn nỗ lực yêu cầu tòa án giám định tâm thần đối với Psi Scott nhằm bác bỏ giá trị pháp lý của các bằng chứng, cho rằng anh có trạng thái tinh thần không ổn định do chấn thương tâm lý kéo dài.

Trước những áp lực khổng lồ từ gia tộc tài phiệt, Psi Scott không hề nao núng. Anh khẳng định đang nắm giữ một kho bằng chứng kỹ thuật số, bao gồm các đoạn ghi âm cuộc họp gia đình từ 3 năm trước và, chụp màn hình tin nhắn của nhiều thành viên khác như cô dì, chú bác liên quan đến việc bao che tội ác. Psi Scott tuyên bố sẵn sàng tung thêm bằng chứng nếu gia đình không dừng các biện pháp đàn áp pháp lý.

Nhận thấy tầm ảnh hưởng quá lớn của gia tộc tại Thái Lan, Psi Scott thậm chí đã gửi đơn thỉnh nguyện lên các tổ chức nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc tại Đông Nam Á để yêu cầu giám sát độc lập các phiên tòa. Đồng thời, Psi Scott còn phối hợp với các luật sư nhân quyền để đẩy mạnh đơn tố cáo hình sự về hành vi xâm hại tình dục và loạn luân đối Pi Sunith Scott, cũng như tố cáo hành vi bao che tội phạm của những người liên quan.

Trong 1 diễn biến khác, Mild Lapassalan đã viết tâm thư đăng lên Instagram tuyên bố sẽ tạm ly thân, giữ khoảng cách với ông xã Pi Sunith Scott để có không gian yên tĩnh suy ngẫm, nhìn nhận lại mọi chuyện và cân bằng tâm lý. Ngọc nữ đình đám còn gửi lời xin lỗi đến em chồng, đồng thời cô khẳng định mình chưa từng nghe đoạn ghi âm cuộc trò chuyện có nội dung về những chuyện tồi tệ mà Psi Scott đã phải chịu đựng trong quá khứ giữa 2 anh em. Bên cạnh đó, Mild Lapassalan còn xin lỗi các đồng nghiệp trong showbiz vì những rắc rối cá nhân và hành động thiếu cân nhắc của cô đã làm vạ lây đến bạn bè - những người chỉ muốn động viên cô mà không rõ toàn bộ câu chuyện.

Nguồn: Thairath