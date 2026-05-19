"MC đẹp nhất VTV" ngày càng gợi cảm sau khi sinh con đầu lòng

Mai Ngọc sinh năm 1990, từng là một trong những hot girl nổi bật của Hà thành trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Nhờ sở hữu nhan sắc thanh tú, thần thái dịu dàng cùng phong cách thanh lịch, cô nhiều năm liền được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "MC đẹp nhất VTV". Người đẹp từng ghi dấu ấn qua hình ảnh "cô gái thời tiết" được đông đảo khán giả yêu mến.

Cuối năm 2024, Mai Ngọc lên xe hoa cùng doanh nhân Quốc Thắng và chào đón con trai đầu lòng vào tháng 4/2025. Kể từ khi mang thai, nữ MC dần rút khỏi nhịp sống bận rộn ở đài truyền hình để tập trung vun vén tổ ấm và tận hưởng cuộc sống làm mẹ.