Khả Như kêu cứu giữa lúc rộ nghi vấn có tin vui với Huỳnh Phương

Vài ngày trước, Khả Như bất ngờ bị réo tên khắp mạng xã hội khi xuất hiện với vóc dáng có phần khác lạ. Nhiều cư dân mạng lập tức đặt nghi vấn nữ diễn viên đang có tin vui với Huỳnh Phương.

Giữa lúc những đồn đoán lan truyền rầm rộ, Khả Như đã có động thái lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh khoe nhan sắc kèm dòng trạng thái hài hước: "Là em! Cô gái 1 năm bị đồn có bầu 4 lần! Cứu em với".

Chia sẻ của Khả Như nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng đây chính là phản hồi trực tiếp của cô trước loạt tin đồn mang thai xuất hiện suốt thời gian qua. Trước đó, nữ diễn viên nhiều lần bị soi vóc dáng thay đổi hoặc diện trang phục rộng, từ đó làm dấy lên nghi vấn đang chuẩn bị đón tin vui.

Tuy nhiên, qua bài đăng mới nhất, Khả Như cho thấy cô khá thoải mái và chọn cách đáp trả bằng sự hài hước thay vì phản ứng gay gắt. Chuyện tình cảm giữa Khả Như và Huỳnh Phương hiện vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống và không ngần ngại để lộ những khoảnh khắc thân thiết bên nhau.

Khả Như vừa qua vướng nghi vấn có tin vui khi để lộ vòng 2 có phần khác lạ. Nguồn: Thu Trang

Khả Như đăng tải bài viết hài hước bản thân bị đồn có bầu tới 4 lần trong một năm. Ảnh: FBNv

Kể từ khi vướng nghi vấn hẹn hò vào năm 2022, mọi động thái của Khả Như và Huỳnh Phương luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, đồng hành từ công việc đến cuộc sống đời thường và thoải mái tương tác công khai trước đám đông. Thậm chí, nhiều tin đồn còn cho rằng cặp đôi đang tính chuyện về chung một nhà.

Đầu tháng 4 vừa qua, Huỳnh Phương từng khiến dân mạng thích thú khi đăng tải hình ảnh chụp cùng Khả Như kèm đoạn hội thoại đầy ẩn ý. Cụ thể, khi nam diễn viên ngỏ ý rủ đi ăn chè, Khả Như liền đáp: "Chè gì anh?".

Ngay sau đó, Huỳnh Phương hài hước trả lời: "Chè em nồng". Câu nói tưởng chừng chỉ mang tính đùa vui nhưng khi đọc lái thành "Chồng em nè" đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Nhiều khán giả cho rằng đây là màn "đánh dấu chủ quyền" cực duyên dáng, đậm chất hài hước và lầy lội quen thuộc của nam diễn viên sinh năm 1992.

Khả Như và Huỳnh Phương đã bị soi hint hẹn hò suốt khoảng 4 năm qua. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên còn bị bắt gặp xuất hiện đi ăn cùng với gia đình của Khả Như. Ảnh: FBNV

Khả Như sinh năm 1987 tại Hậu Giang, khởi đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên kịch trước khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và gameshow. Những năm gần đây, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh khi liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, truyền hình nổi bật như Mẹ ác ma, cha thiên sứ, Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha hay Nhà bà Nữ.

Trong khi đó, Huỳnh Phương là một trong những thành viên nổi bật của nhóm hài FAPtv - kênh giải trí đình đám được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và hài hước, nam diễn viên nhanh chóng ghi dấu ấn và sở hữu lượng người hâm mộ lớn.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Huỳnh Phương cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Từ khi hoạt động nghệ thuật đến nay, nam diễn viên từng công khai hẹn hò với ca sĩ Sĩ Thanh và Á hậu Hồng Hạnh.

Netizen nghi vấn cả hai chuẩn bị rục rịch kết hôn trong thời gian tới. Ảnh: FBNV



