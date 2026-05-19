Lisa (BLACKPINK) bị sao nữ quốc dân lơ đẹp, không thèm tiếp chuyện dù mặt đối mặt, thái độ khác hẳn với Jisoo - Rosé

Sáng 19/5, tờ Koreaboo đưa tin, 1 đoạn clip ghi lại màn xuất hiện của Lisa (BLACKPINK) trong show do nàng rapper quốc dân xứ Hàn Lee Young Ji làm chủ xị vừa bất ngờ trở nên viral trên khắp các nền tảng.

Trong video, Lisa đã “tố cáo” Lee Young Ji bơ đẹp mình trong lần đầu cả 2 gặp mặt nhau ngoài đời. Được biết, vào hôm đó, Lisa còn đi cùng 2 thành viên khác của BLACKPINK là Jisoo - Rosé. Lee Young Ji không trò chuyện với Lisa song lại tay bắt mặt mừng, còn nhảy bổ vào nhận mình là fan cứng của Jisoo và Rosé. Lisa cho biết việc nhớ lại chuyện ngày hôm đó khiến cô bị tổn thương sâu sắc.

Những chia sẻ của Lisa về Lee Young Ji đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, khiến netizen lao vào tranh cãi nảy lửa. Đáng chú ý, nhiều khán giả chỉ trích nàng rapper họ Lee dữ dội vì cho rằng cô đã phân biệt đối xử giữa Lisa với 2 thành viên Jisoo - Rosé. Thậm chí, 1 bộ phận netizen còn gay gắt tố Lee Young Ji khinh miệt, có thái độ thô lỗ, bất lịch sự với em út BLACKPINK vì đối phương không có quốc tịch Hàn Quốc.

Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có nhiều netizen lại lên tiếng bênh vực Lee Young Ji bằng cách nhấn mạnh rằng có thể nàng rapper họ Lee khi ấy vẫn chưa phải fan của Lisa hoặc không quen biết đối phương nên mới không tỏ ra phấn khích khi gặp em út BLACKPINK “bằng xương bằng thịt”. Còn lúc đó, Lee Young Ji đã nhận mình là fan ruột của Jisoo - Rosé nên cô nàng mới có phản ứng khác biệt so với khi chạm mặt Lisa. Nhiều netizen cũng khẳng định việc Lee Young Ji không phải fan cứng của Lisa chưa thể chứng minh được rằng cô đang khinh miệt, phân biệt đối xử với em út BLACKPINK.

Ngoài ra, có ý kiến cũng cho rằng Lisa đã tỏ ra vô cùng vui vẻ khi kể về sự việc hồi ấy, cho thấy nữ ca sĩ cũng không nghĩ xấu về Lee Young Ji sau lần gặp gỡ đó, đồng thời chứng minh được mối quan hệ giữa 2 nghệ sĩ hiện vẫn vô cùng tốt đẹp.

Đây không phải lần đầu 1 sao Hàn dính nghi vấn phân biệt đối xử giữa Lisa với các thành viên khác của BLACKPINK. Còn nhớ hồi tháng 3 năm ngoái, đạo diễn quyền lực bậc nhất làng giải trí Hàn Quốc Bong Joon Ho (cha đẻ Ký Sinh Trùng) cũng đã trở thành tâm điểm bàn tán vì dính nghi vấn xem thường Lisa. Theo đó, nam đạo diễn đình đám khi ấy đã tham dự buổi phỏng vấn cho kênh YouTube BuzzFeed Celeb và nêu tên BLACKPINK khi được hỏi về nhóm nhạc Kpop mà ông yêu thích. Đáng chú ý, trước câu hỏi về thành viên yêu thích, Bong Joon Ho đã hoàn toàn bỏ qua tên Lisa và trả lời rằng: “Rosé, Jisoo, Jennie, tất cả họ luôn”.

Việc Bong Joon Ho không nhắc tới tên Lisa trong buổi phỏng vấn hồi tháng 3 năm ngoái đã khiến nam đạo diễn dính nghi vấn khinh miệt em út BLACKPINK. Chưa hết, ông còn bị netizen Thái Lan tố phân biệt đối xử Lisa với 3 thành viên có quốc tịch Hàn Quốc còn lại trong nhóm. Được biết, Lisa có quốc tịch Thái Lan, là 1 trong số ít idol ngoại quốc thành công tại xứ sở kim chi.

Trên các diễn đàn mạng xã hội Thái Lan tại thời điểm ấy, Bong Joon Ho đã bị netizen tấn công dồn dập: “Ông ấy nói về sự đa dạng (màu da, văn hóa) trong các bộ phim của mình. Ấy thế mà lại kỳ thị, phân biệt đối xử như vậy đấy”, “Đây chẳng phải là kiểu phân biệt đối xử điển hình hay sao?”, “Tôi chẳng phải fan Lisa nhưng vẫn thấy rất khó chịu. Cái cách nam đạo diễn kể tên vanh vách 3 thành viên còn lại nhưng lại không muốn nhắc tới tên Lisa thật sự rất quá đáng” ... Thậm chí, 1 bộ phận netizen còn miệt thị cả ngoại hình của cha đẻ Ký Sinh Trùng.

Trong khi đó, nhiều khán giả Hàn Quốc lại lên tiếng bênh vực Bong Joon Ho: “Những phản ứng như vậy có phần thái quá”, “Việc ông ấy không nhắc tới Lisa là 1 chuyện, nhưng việc để lại những bình luận mang tính thù hận như vậy thì đúng là quá đáng thật”, “Ông ấy chỉ nêu tên những thành viên yêu thích thôi. Cũng có những người yêu thích 1 nhóm nhưng chỉ thiên về 1 thành viên nào đó” ...

Nguồn: Koreaboo