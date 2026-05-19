Rầm rộ tin Chị Đẹp đình đám ly hôn sau 20 ngày cưới, khóc nức nở tố chồng nghèo kém 10 tuổi ngoại tình

Thái Trác Nghiên (thành viên nhóm nhạc TWINS kiêm Chị Đẹp Đạp Gió) là 1 trong những sao nữ có đường tình duyên trắc trở nhất ở showbiz Hoa ngữ. Khi cô công bố kết hôn với huấn luyện viên thể hình Lâm Tuấn Hiền cách đây 20 ngày, nhiều fan đã tỏ ra mừng rỡ vì cho rằng thần tượng cuối cùng cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm. Dù Lâm Tuấn Hiền kém Thái Trác Nghiên tận 10 tuổi cũng như tài sản đàng trai kém xa đàng gái song cặp đôi vẫn được netizen chúc phúc, hy vọng sẽ sống đến “đầu bạc răng long”.

Thế nhưng, tới sáng 19/5, công chúng bỗng náo loạn trước thông tin Thái Trác Nghiên được cho là vừa khóc lóc nức nở tố chồng ngoại tình và đã tức tốc dọn ra khỏi nhà. Theo báo chí Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin, mỹ nhân họ Thái đã xóa toàn bộ nội dung liên quan đến tin đám cưới trên các nền tảng mạng xã hội và dọn ra khỏi nơi ở chung của vợ chồng cô.

Đáng chú ý, tờ 163 cho hay, Thái Trác Nghiên được cho là đã đưa ra phản hồi ngắn gọn thông qua truyền thông như sau: “(Vợ chồng tôi) đã chia tay được 1 thời gian, tụ họp vui vẻ thì chia tay êm đẹp, không cần nói nhiều”.

Truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) tiết lộ thêm, Thái Trác Nghiên và chồng trẻ thường xuyên cãi vã do khác biệt về quan điểm sống, đồng thời giữa họ xảy ra nhiều xung đột trong thói quen sinh hoạt.

Thông tin Thái Trác Nghiên đột ngột ly hôn chồng sau 20 ngày cưới đã khiến mạng xã hội xứ Trung như nổ tung. Không ít khán giả hoài nghi về tính xác thực của thông tin nói trên. Nghi ngờ của những khán giả này không phải là không có cơ sở, do trên thực tế mỹ nhân họ Thái vẫn còn giữ nguyên bài đăng công bố tin kết hôn với Lâm Tuấn Hiền trên trang Weibo cá nhân chứ chưa hề xóa đi như truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) tiết lộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên kiêm ca sĩ đình đám vẫn chưa lên tiếng về những nội dung gây sốc do truyền thông Hoa ngữ chia sẻ mới đây.

Trước đó, Thái Trác Nghiên bất ngờ tuyên bố kết hôn với “hồng hài nhi” Lâm Tuấn Hiền vào trưa 28/4. Cô không chỉ xác nhận chuyện mình kết hôn với huấn luyện viên thể hình kém 10 tuổi mà còn chia sẻ luôn 2 bức hình cưới hạnh phúc của vợ chồng mình. Đồng thời, nữ diễn viên kiêm ca sĩ 8X cũng gửi gắm tới ông xã 1 thông điệp đầy ý nghĩa: “Chúc mừng em gả cho anh, cũng chúc mừng anh đã cưới được em. Về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn nhé. Cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người”.

Người đẹp tuyên bố kết hôn nhanh chóng chỉ sau 3 tháng xác nhận mối quan hệ tình cảm với mỹ nam họ Lâm. Được biết, Thái Trác Nghiên - Lâm Tuấn Hiền đã dọn tới sống chung với nhau từ tháng 3 năm nay. “Hồng hài nhi” họ Lâm khi ấy được bắt gặp ra vào căn hộ cao cấp của Thái Trác Nghiên, còn tự tay đi lấy chuyển phát nhanh như thể đó là nhà mình rồi đi mua đồ ăn sáng về,...

Truyền thông Hoa ngữ từng tiết lộ Lâm Tuấn Hiền vô cùng tâm lý, yêu thương Thái Trác Nghiên hết mực. Có lần nữ ca sĩ đi giày cao gót bị đau chân, anh chàng đã không ngần ngại quỳ xuống thay giày bệt cho cô giữa phố tái hiện 1 cảnh phim ngôn tình giữa đời thực, khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Thế nhưng tới nay khi mỹ nam họ Lâm dính nghi vấn ngoại tình sau 20 ngày cưới, công chúng bắt đầu có những cách đánh giá, nhìn nhận trái chiều về anh.

Trước khi dính nghi vấn ly hôn chóng vánh với Lâm Tuấn Hiền, mỹ nhân TWINS từng trải qua nhiều sóng gió trong tình trường. Cô từng bí mật kết hôn với ca sĩ Trịnh Trung Cơ vào năm 2006. Tuy nhiên, hôn nhân của họ đổ vỡ chỉ sau 4 năm chung sống. Sau đó, Thái Trác Nghiên hẹn hò Trần Vỹ Đình. Họ chia tay vào năm 2015 vì không chịu nổi áp lực dư luận.

Đến năm 2017, Thái Trác Nghiên qua lại với thiếu gia Thạch Hằng Thông. Theo tờ HK01, Thạch Hằng Thông là “phú tam đại” (thế hệ thứ 3 sinh ra trong gia đình có bố và ông nội đều là đại gia). Anh là cháu của “vua mạt chược Hong Kong (Trung Quốc)” và gia sản Thạch Gia trị giá tới hàng chục tỷ HKD (tương đương hàng chục ngàn tỷ đồng).

Năm 2019, nữ ca sĩ chuyển đến chung sống với bạn trai. Gia đình Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông qua lại như thông gia. Mỹ nhân họ Thái còn đông lạnh trứng với mục đích sinh con cho Thạch Hằng Thông khi tuổi tác ngày 1 lớn.

Tuy nhiên vào tháng 7/2023, Thái Trác Nghiên lại gây bất ngờ khi thông báo chia tay bạn trai lâu năm. 1 tháng sau, hàng loạt trang báo giải trí hàng đầu xứ Hương Cảng phanh phui vụ ngoại tình của Thạch Hằng Thông với Lương Siêu Di - Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 2022. Đến lúc này công chúng mới vỡ lẻ Thái Trác Nghiên bị bạn trai “cắm sừng” nên mới chia tay. Theo đó, Thạch Hằng Thông đã lén lút tán tỉnh Lương Siêu Di sau lưng Thái Trác Nghiên. Trong khi Lương Siêu Di dù biết thiếu gia họ Thạch có mối quan hệ yêu đương lâu năm, thậm chí đã tính đến chuyện hôn nhân với đàn chị Thái Trác Nghiên, cô vẫn bất chấp qua lại để nhận bao nuôi.

Sau khi biết chuyện, Thái Trác Nghiên không đánh ghen, chỉ trích hay vạch mặt tiểu tam lẫn bạn trai. Sau tất cả, nữ ca sĩ quyết định kết thúc mối tình 6 năm với Thạch Hằng Thông. Dù sau đó cô từng có giai đoạn tái hợp thiếu gia họ Thạch khi anh này bỏ Á hậu Lương Siêu Di, nhưng cuộc tình của họ cũng nhanh chóng khép lại sau 1 thời gian “gương vỡ lại lành”.

Thái Trác Nghiên (Ah Sa) sinh năm 1982, là thành viên nhóm nhạc TWINS cùng Chung Hân Đồng. TWINS là 1 trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất châu Á vào những năm đầu thập niên 2000, với lượng fan đông đảo.

