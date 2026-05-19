Mỹ nhân showbiz Việt 37 tuổi mua nhà 130 tỷ ở Dubai, khu người siêu giàu

Mới đây, thông tin Kha Mỹ Vân - á quân Vietnam's Next Top Model 2012 cùng ông xã tậu căn hộ 130 tỷ tại Dubai thu hút sự chú ý. Được biết, nơi ở này được vợ chồng siêu mẫu mua từ hồi đầu tháng 3/2026.

Theo tờ Ngoisao, bất động sản này rộng hơn 300m2, thuộc dự án siêu sang Sensoria at FIVE Luxe nằm tại khu vực ven biển Jumeirah Beach Residence sầm uất dành cho giới siêu giàu.

Ngôi nhà sở hữu thiết kế đẳng cấp với trần cao 3,5m, cửa kính toàn phần ôm trọn tầm nhìn ra biển đi kèm một hồ bơi riêng biệt và ban công rộng lớn. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho cuộc sống xa hoa, viên mãn của chân dài sinh năm 1989 sau nhiều năm định cư tại nước ngoài.

Nơi sống sang chảnh của Kha Mỹ Vân hiện tại (nguồn ảnh Ngôi sao).

Kha Mỹ Vân sinh ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và sở hữu chiều cao ấn tượng gần 1m80. Điểm nhận diện đặc trưng nhất của cô là gương mặt góc cạnh đậm chất high-fashion cùng đôi mắt xếch sắc lạnh độc đáo.

Bước ra từ cuộc thi tìm kiếm người mẫu năm 2012 với danh hiệu á quân, cô nhanh chóng vươn lên thành một trong những chân dài đình đám của làng mốt Việt. Không dừng lại ở thị trường trong nước, Kha Mỹ Vân là một trong số ít người mẫu Việt Nam tấn công thành công sàn diễn quốc tế khi liên tiếp trúng show tại các kinh đô thời trang lớn như Milan hay Paris, đồng thời xuất hiện trên nhiều tạp chí ngoại quốc danh tiếng.

Ở thời điểm hiện tại, cô không còn hoạt động quá dày đặc mà chỉ chọn lọc tham gia một số dự án thời trang hoặc sang Mỹ nghỉ dưỡng kết hợp làm việc vì đam mê.

Kha Mỹ Vân và chồng Tây.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống hôn nhân của Kha Mỹ Vân cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2017, cô chính thức kết hôn với Luigi Menghini, một doanh nhân người Ý - là chủ một công ty sản xuất phao cứu hộ.

Cặp đôi có một sự trùng hợp thú vị khi sinh cùng ngày cùng tháng và đã có khoảng thời gian yêu xa kéo dài 3 năm trước khi về chung một nhà. Sau vài năm sống tại Việt Nam, gia đình nhỏ đã chuyển sang định cư hẳn tại Dubai từ cuối năm 2019 và đón thêm thành viên mới là cậu con trai kháu khỉnh có tên thân mật là Mao Mao.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và là người cầu toàn, ông xã ngoại quốc của Kha Mỹ Vân luôn dành sự yêu thương, chăm sóc chu đáo cho vợ con, giúp cô có được cuộc sống gia đình bình yên và hạnh phúc trọn vẹn ở tuổi U40.