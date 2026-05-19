"Ác nữ" The Glory đại náo TP.HCM: Visual sáng bừng "đẹp 360 độ không góc chết", xứng danh nữ thần thanh xuân xứ Hàn

Shin Ye Eun - "ác nữ" The Glory - đang có mặt tại TP.HCM. Cô đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất vào ngày hôm qua 18/5. Đến chiều nay (19/5), mỹ nhân sinh năm 1998 đã chính thức lộ diện để tham dự sự kiện công nghệ K-House tại TP.HCM. Không làm người hâm mộ Việt thất vọng, ngay từ giây phút xuất hiện, Shin Ye Eun đã khiến mọi người phải ố á với vẻ ngoài nữ tính, sáng bừng xứng danh "nữ thần thanh xuân xứ Hàn".
Qua ống kính quay cận, cô ghi điểm tuyệt đối với visual "đẹp 360 độ không góc chết", tươi trẻ và ngọt ngào. Nữ diễn viên gen Z diện chiếc váy hồng kín đáo, tôn lên làn da trắng sáng cùng diện mạo yêu kiều, thanh lịch. Dù lên đồ đơn giản, Shin Ye Eun vẫn cực kỳ cuốn hút, đẹp tỏa sáng và phát ra hào quang. Có thể nói, chỉ có đúng 3 từ để nói về diện mạo của mỹ nhân xứ kim chi trong ngày hôm nay là: Xinh - miễn - chê. Trong sự kiện, Shin Ye Eun chia sẻ đây là lần thứ 3 cô đến dải đất hình chữ S và rất muốn ghé thăm thêm nhiều lần nữa trong tương lai nếu có cơ hội.
Cận cảnh visual đẹp không tỳ vết của Shin Ye Eun tại sự kiện ở TP.HCM vào chiều 19/5.
Shin Ye Eun sinh năm 1998, là "gà nhà" của JYP Entertainment và bắt đầu đóng phim từ năm 2018. Vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo khiến cô được so sánh với "tình đầu quốc dân" Suzy - người cũng từng là nghệ sĩ dưới trướng JYP. Nữ diễn viên gây sốt với loạt vai diễn trong A-teen, Đôi Tai Ngoại Cảm và nhất là vai "ác nữ" Park Yeon Jin thời trẻ trong siêu phẩm The Glory.
Gạt đi tạo hình thanh thuần, tươi tắn, Shin Ye Eun đã hóa thân thành "ác nữ" có nụ cười đáng sợ trong những tập đầu của The Glory. Nữ diễn viên bị ám ảnh sau khi hóa thân vào vai phản diện với những cảnh quay bắt nạt, bạo lực khiến người xem nổi da gà. Với những tiềm năng sẵn có, Shin Ye Eun đang được kỳ vọng trở thành nữ thần mới của màn ảnh xứ Hàn.