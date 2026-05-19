"Ác nữ" The Glory đại náo TP.HCM: Visual sáng bừng "đẹp 360 độ không góc chết", xứng danh nữ thần thanh xuân xứ Hàn

Shin Ye Eun - "ác nữ" The Glory - đang có mặt tại TP.HCM. Cô đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất vào ngày hôm qua 18/5. Đến chiều nay (19/5), mỹ nhân sinh năm 1998 đã chính thức lộ diện để tham dự sự kiện công nghệ K-House tại TP.HCM. Không làm người hâm mộ Việt thất vọng, ngay từ giây phút xuất hiện, Shin Ye Eun đã khiến mọi người phải ố á với vẻ ngoài nữ tính, sáng bừng xứng danh "nữ thần thanh xuân xứ Hàn".

Qua ống kính quay cận, cô ghi điểm tuyệt đối với visual "đẹp 360 độ không góc chết", tươi trẻ và ngọt ngào. Nữ diễn viên gen Z diện chiếc váy hồng kín đáo, tôn lên làn da trắng sáng cùng diện mạo yêu kiều, thanh lịch. Dù lên đồ đơn giản, Shin Ye Eun vẫn cực kỳ cuốn hút, đẹp tỏa sáng và phát ra hào quang. Có thể nói, chỉ có đúng 3 từ để nói về diện mạo của mỹ nhân xứ kim chi trong ngày hôm nay là: Xinh - miễn - chê. Trong sự kiện, Shin Ye Eun chia sẻ đây là lần thứ 3 cô đến dải đất hình chữ S và rất muốn ghé thăm thêm nhiều lần nữa trong tương lai nếu có cơ hội.