Tuấn Hưng nói thẳng tình trạng sức khỏe, liên tiếp nhập viện: "Như là chuyện giả vờ, không ai tin"

"Như là chuyện giả vờ mà không ai tin, cứ vào là truyền giảm đau xong lại về", Tuấn Hưng kể.

Mới đây, Tuấn Hưng có những chia sẻ gây chú ý về tình trạng sức khỏe cũng như biến động tâm lý mà anh trải qua sau nhiều biến cố trong cuộc sống.

Nam ca sĩ cho biết kể từ khi mẹ đau ốm rồi qua đời, cuộc sống của anh có nhiều thay đổi. Việc chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội sinh sống khiến anh phải lo toan nhiều thứ, từ việc học của các con đến chăm sóc gia đình và giải quyết các công việc cá nhân.

Tuấn Hưng tâm sự: "Khi mẹ bắt đầu ốm, mất, tôi chuyển ra lại Hà Nội sống và phải lo rất nhiều thứ từ việc học của con, làm lại giấy tờ các thứ, mẹ ốm bệnh cần phải đi khám, chăm sóc nên tôi chỉ ở nhà thôi".

Thời gian qua Tuấn Hưng gây chú ý khi liên tục nhập viện.

Theo nam ca sĩ, khoảng thời gian đó khiến anh dần thu mình lại, hạn chế ra ngoài dù bạn bè thỉnh thoảng vẫn sang nhà chơi cùng.

"Thỉnh thoảng bạn bè sang nhà rồi đi đánh pickleball xong là gần như tôi không ra khỏi nhà. Đợt đó tôi bị một dạng như là tự kỷ, trầm cảm nhẹ", Tuấn Hưng chia sẻ.

Giọng ca Tìm lại bầu trời cho biết gần một năm nay, cuộc sống của anh gần như chỉ xoay quanh gia đình và con cái, âm nhạc.

"Tôi vẫn chưa ra khỏi nhà gần một năm nay, chỉ khi có công việc đi xong lại về. Về lo cho con cái, thể thao chút xong lại về chơi với con. Dần quen với điều đấy, tôi không còn thấy ngồi nhậu với mọi người là vui nữa, thấy ồn ào rất khó chịu", anh nói.

Bên cạnh những thay đổi về tâm lý, Tuấn Hưng cũng tiết lộ anh gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến dạ dày sau thời gian dài chịu áp lực và căng thẳng.

Nam ca sĩ cho biết dù đã đi nội soi, chụp chiếu nhiều lần nhưng may mắn không phát hiện bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến anh thường xuyên đau vùng thượng vị được xác định liên quan đến stress.

Tuấn Hưng chia sẻ: "Mặc dù đã đi nội soi, đi chiếu tất cả, trộm vía là không có vấn đề. Vấn đề là khi tôi bắt đầu bị stress thì cái đường dẫn máu từ thượng vị đi xuống dạ dày nó bị hẹp lại. Cái hẹp của tôi ở mức độ cho phép nhưng cũng không phải an toàn cho lắm".

Theo nam ca sĩ, mỗi khi tinh thần căng thẳng hoặc sinh hoạt không điều độ, tình trạng này lại trở nên nghiêm trọng hơn.

"Cứ khi nào bị stress hoặc sinh hoạt không điều độ thì nó bị ép lại, làm mình đau ở thượng vị. Đau đau không chịu nổi", Tuấn Hưng kể.

Những cơn đau từng khiến anh phải nhập viện nhiều lần chỉ để truyền giảm đau và truyền dịch.

"Đi vào viện họ chỉ truyền một chai nước giảm đau và truyền dịch, hơn một tiếng sau lại tỉnh táo, bình thường rồi đi về", nam ca sĩ nói.

Đặc biệt, Tuấn Hưng nhớ lại giai đoạn lịch trình làm việc dày đặc khi tham gia cùng một lúc loạt chương trình âm nhạc, liên tục tập luyện, di chuyển và biểu diễn khiến sức khỏe bị ảnh hưởng rõ rệt.

"Có quãng thời gian khoảng 2–3 tháng tập luyện, diễn liên tục, chỉ trong 4 ngày từ 23/4 đến 26/4 là vào bệnh viện 4 lần. Như là chuyện giả vờ mà không ai tin, cứ vào là truyền giảm đau xong lại về", anh kể.

Khép lại chia sẻ, Tuấn Hưng cho rằng các vấn đề về dạ dày là điều không hiếm gặp với những người thường xuyên áp lực và làm việc cường độ cao: "Nói chung về dạ dày, bất cứ ai suy nghĩ nhiều, làm việc nhiều thì cũng rất khó tránh khỏi".