Bộ phận cơ thể đắt giá của Jennie (BLACKPINK) còn thua cả sao nữ gầy như bộ xương di động

Jennie (BLACKPINK) và 1 sao nữ gầy tong teo bỗng dưng được đưa lên bàn cân so sánh.

Nữ người mẫu Choi Joon Hee (con gái cố minh tinh Choi Jin Sil) đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội trong thời gian gần đây. Cách đây khoảng 1 tuần, cô chính thức kết hôn với bạn trai đáng tuổi chú ở 1 khách sạn thuộc quận Gangnam, Seoul. Sau đám cưới, nữ người mẫu sinh năm 2003 đã cùng ông xã đi Mỹ hưởng tuần trăng mật.

Vào hôm 25/5, Choi Joon Hee bất ngờ “dội bom” Instagram bằng loạt hình được chụp trong chuyến trăng mật ở nước ngoài. Chẳng ai ngờ được rằng chùm ảnh này lại trở thành nguồn cơn khiến 1 bộ phận khán giả đưa nữ người mẫu họ Choi lên bàn cân so sánh với Jennie (BLACKPINK). Những netizen này đã đổ dồn sự chú ý vào phần vai của Choi Joon Hee và nàng rapper BLACKPINK. Được biết, Jennie vốn nổi tiếng ở Kbiz với bờ vai vuông góc, khiến nhiều chị em mê mẩn tới mức đổ xô mua miếng độn vai về để nâng cấp vóc dáng.

Thật bất ngờ, 1 số khán giả đã thẳng thắn bình luận rằng, nữ người mẫu 10X sở hữu bờ vai ăn đứt so với của Jennie. Thế nhưng, xét tổng thể thì thân hình Choi Joon Hee lại bị chê quá gầy gò trông chẳng khác nào 1 bộ xương di động.

Nhiều khán giả thi nhau bình luận dưới bài đăng của Choi Joon Hee: “Đẹp hơn cả bờ vai móc áo của Jennie nữa”, “Nhưng Choi Joon Hee phải tăng cân thôi, trông gầy tong teo quá”, “Giờ người cô ấy chỉ còn mỗi ‘da bọc xương’ thôi ấy” ,...

Choi Joon Hee khiến công chúng phát hoảng khi lộ diện với thân hình gầy nhẳng trơ cả xương, trông vô cùng thiếu sức sống. Đôi tay bé như que tăm của con gái cố minh tinh Choi Jin Sil cũng làm dấy lên nhiều lo ngại.

Thế nhưng, hết sức bất ngờ khi 1 số khán giả lại khen bờ vai của Choi Joon Hee trông còn đẹp hơn cả bờ vai vuông góc trứ danh của Jennie.

Được biết, đây không phải lần đầu Choi Joon Hee gây xôn xao bàn tán với vóc dáng gầy gò đáng báo động. Còn nhớ hồi đầu năm nay, nữ người mẫu cũng từng gây lo lắng khi chia sẻ loạt ảnh thiếu sức sống lên trang cá nhân.

Khi ấy, màn xuất hiện của Choi Joon Hee với vóc dáng gầy trơ xương, xương cổ và xương sườn đã khiến netizen xứ Hàn giật mình hoảng hốt. Không chỉ vậy, Choi Jun Hee còn gây lo ngại khi tiết lộ về tình trạng sức khỏe giảm sút, báo động đỏ của cô vào thời điểm đó: “Tôi vừa trở về từ chuyến công tác ở Busan (Hàn Quốc) và lập tức bị ớn lạnh, đau nhức toàn thân đến mức cảm thấy như sắp nôn. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Tôi lạnh cóng, nhưng miệng lại nóng ran”.

Thể trạng sa sút và cơ thể chỉ còn “da bọc xương” của Choi Jun Hee khiến ai cũng lo lắng, xót xa. Cô từng nặng tới 96 kg do ảnh hưởng từ bệnh lupus ban đỏ. Sau đó, nữ người mẫu giảm xuống còn 41 kg nhờ ăn kiêng. Việc giảm cân nhanh khiến Choi Jun Hee tiều tụy, xuống sắc. Với ngoại hình ngày càng gầy gò khẳng khiu, nữ người mẫu làm dấy lên lo ngại rằng cô có thể đã mắc phải chứng rối loạn ăn uống hoặc suy kiệt sức khỏe. Giữa lúc gây lo lắng với hình ảnh gầy nhẳng thiếu sức sống, Choi Joon Hee vẫn bình thản quảng cáo cho thuốc giảm cân, càng khiến công chúng thêm hoang mang.

Hồi đầu năm nay, cô từng khiến công chúng phát hoảng khi lộ diện với thân hình tiều tụy chỉ còn "da bọc xương" đúng nghĩa.

Choi Joon Hee sinh năm 2003, là người con thứ 2 của nữ diễn viên đình đám 1 thời Choi Jin Sil và vận động viên bóng chày Jo Sung Min. Choi Joon Hee từng tuyên bố debut làng giải trí Hàn Quốc bằng việc ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí Y Bloom vào tháng 2/2022. Thế nhưng, cô đã chấm dứt hợp đồng chỉ sau 3 tháng và từ đó tới nay chuyển sang hoạt động với tư cách người mẫu kiêm influencer.

Choi Joon Hee là con gái cố minh tinh Choi Jin Sil.

Cô vừa kết hôn cách đây khoảng 1 tuần.

