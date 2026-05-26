Jeongyeon gây chú ý với diện mạo khỏe khoắn trong chuyến lưu diễn của TWICE

Thành viên Jeongyeon từng phải tạm dừng hoạt động cùng TWICE vì lý do sức khỏe.

Thành viên Jeongyeon của nhóm TWICE đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ loạt ảnh hậu trường trong chuyến lưu diễn mới nhất của nhóm. Theo The Korea Times, những hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền trên các cộng đồng trực tuyến tại Hàn Quốc và các tài khoản người hâm mộ.

Trong các bức ảnh, Jeongyeon xuất hiện ở hậu trường sân khấu, chụp ảnh trước gương trong trang phục biểu diễn và đeo micro. Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho diện mạo tươi tắn, phong cách thanh lịch và trạng thái tích cực của nữ ca sĩ.

Jeongyeon nhận nhiều lời động viên từ người hâm mộ

Sự quan tâm dành cho Jeongyeon không chỉ đến từ hình ảnh mới trong chuyến lưu diễn, mà còn gắn với hành trình sức khỏe của nữ ca sĩ trong những năm qua. Trước đó, thành viên TWICE từng tạm giảm bớt hoạt động để tập trung điều trị và hồi phục.

Theo The Korea Times, Jeongyeon từng chia sẻ việc cân nặng thay đổi đáng kể sau khi sử dụng steroid trong quá trình điều trị thoát vị đĩa đệm cổ vào năm 2020. Thời điểm đó, sức khỏe và ngoại hình của nữ ca sĩ trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng, trong khi người hâm mộ liên tục gửi lời động viên và ủng hộ.

Gần đây, Jeongyeon dần trở lại với tình trạng sức khỏe ổn định hơn. Những hình ảnh mới của nữ ca sĩ vì vậy nhận được nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt từ các khán giả đã theo dõi quá trình cô tạm nghỉ, điều trị và trở lại sân khấu.

Hành trình hồi phục từng được Jeongyeon chia sẻ

Sự chú ý lần này cũng khiến một số đoạn chia sẻ cũ của Jeongyeon trong chương trình You Quiz on the Block được nhắc lại. Tại chương trình, nữ ca sĩ từng nói về việc được chẩn đoán mắc hội chứng Cushing, tình trạng liên quan đến lượng hormone cortisol dư thừa trong cơ thể.

Jeongyeon cho biết giai đoạn đầu phát hiện vấn đề sức khỏe là khoảng thời gian khó khăn về tinh thần. Nữ ca sĩ cũng nhắc đến vai trò của chị gái, diễn viên Gong Seung Yeon, người đã khuyên cô đến bệnh viện thăm khám. Trong chương trình, Jeongyeon chia sẻ rằng cô biết ơn vì quá trình điều trị diễn ra tốt và bản thân có thể khỏe mạnh trở lại.

Hiện TWICE đang tiếp tục chuyến lưu diễn toàn cầu. Sự xuất hiện mới nhất của Jeongyeon không chỉ tạo nên khoảnh khắc được người hâm mộ quan tâm, mà còn nhận được nhiều lời động viên dành cho quá trình hồi phục và nỗ lực trở lại sân khấu của nữ ca sĩ.