Mỹ nhân bolero từng nổi đình đám, là "em dâu hụt" của ca sĩ Ngọc Sơn

Nổi danh trong các băng nhạc "Mưa bụi" và từng gắn bó với Ngọc Hải - em trai Ngọc Sơn, nữ ca sĩ này chọn cuộc sống kín tiếng sau khi rời showbiz.

Những năm 1990, Thạch Thảo là một trong những nữ ca sĩ quen thuộc trong các sản phẩm âm nhạc mang tên Mưa bụi. Nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn, sở hữu giọng ca ngọt ngào đi vào lòng người. Không ít người thời đó còn ví cô là "mỹ nhân Mưa bụi" hay "mỹ nhân bolero".

Mối tình 12 năm với em trai Ngọc Sơn

Không quá đình đám như các nghệ sĩ cùng thời, nhưng cô lại được đánh giá cao bởi giọng hát và nhan sắc cuốn hút. Nhờ sự gắn kết của ca sĩ Ngọc Sơn mà Thạch Thảo có cơ hội gặp gỡ Ngọc Hải - em trai Ngọc Sơn. Cũng từ đây, hai người nảy sinh tình cảm và trở thành cặp song ca ăn ý.

Lúc nhận lời yêu, Thạch Thảo luôn tin tưởng mối quan hệ này sẽ lâu dài vì cả hai có chung suy nghĩ, chí hướng và đam mê nghề nghiệp. Thời điểm đó, Ngọc Hải và Thạch Thảo cho ra mắt hàng loạt MV gây sốt như Hoa mười giờ, Tiễn biệt, Làm dâu xứ người, Tình đời...

Ngọc Hải - Thạch Thảo là cặp đôi song ca đình đám, có cuộc tình kéo dài suốt 12 năm.

Cặp đôi giúp nhau thăng hoa trong âm nhạc khi trở thành cặp song ca được đông đảo khán giả gần xa yêu mến. Cả hai phát hành khá nhiều album song ca và luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cặp song ca này không chỉ hút khách qua các sản phẩm băng đĩa nhạc, họ còn được tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình lớn, nhỏ khác nhau.

Đến năm 1998, ca sĩ Ngọc Hải quyết định ngừng ca hát để phát triển sự nghiệp kinh doanh. Khi anh thành lập công ty, Thạch Thảo cũng hy sinh sự nghiệp để phụ bạn trai việc quản lý, điều hành. Năm 2002, Ngọc Hải quay trở lại sân khấu, còn Thạch Thảo vẫn tiếp tục sự nghiệp kinh doanh của họ.

Tuy nhiên chỉ hai năm sau, cặp đôi chia tay, kết thúc hơn một thập kỷ gắn bó. Chia sẻ với truyền thông, Ngọc Hải từng cho biết cả hai kết thúc trong êm đẹp, không ghen tuông hay hờn giận. Sự tác động của gia đình cũng không. Sau khi chia tay, cả hai vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhau về sức khoẻ, công việc, cuộc sống hàng ngày.

Cuộc sống kín tiếng nơi xứ người

Từ khi kết thúc cuộc tình đẹp với Ngọc Hải, Thạch Thảo cũng không mặn mà với công việc ca hát. Thời còn hoạt động nghệ thuật, Thạch Thảo vốn không chia sẻ nhiều về cuộc sống riêng. Vì thế cô càng trở nên kín tiếng khi rời showbiz.

Suốt hàng chục năm qua, Thạch Thảo gần như vắng bóng trên mọi sân khấu và hoạt động giải trí. Có thông tin cho rằng, nữ ca sĩ đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên Mỹ.

Thạch Thảo vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng sau nhiều năm.

Thỉnh thoảng khán giả thấy Thạch Thảo tới dự sự kiện của những nghệ sĩ thân thiết lâu năm nhưng cô không chia sẻ nhiều về cuộc sống, công việc hiện tại.

Vài năm gần đây, người hâm mộ bất ngờ khi Thạch Thảo xuất hiện trở lại trong các video âm nhạc. được đăng tải lên Youtube. Nữ ca sĩ vẫn mang phong cách nhẹ nhàng, xinh đẹp đằm thắm khi thể hiện những bài hát bolero. Dù vậy, cuộc sống hay chuyện đời tư của giọng ca "Mưa bụi" vẫn được cô giữ kín.