Danh ca Ngọc Sơn lên tiếng thông tin từng ăn chơi thác loạn

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn đăng tải đoạn video dài hơn 9 phút trên mạng xã hội, chính thức lên tiếng về những tin đồn đời tư đã bủa vây mình suốt nhiều năm qua. Nam ca sĩ khẳng định nhiều thông tin lan truyền liên quan đến chuyện "ăn chơi thác loạn" là hoàn toàn sai sự thật.

Trong video được chia sẻ trên trang cá nhân, "ông hoàng nhạc sến" cho biết quyết định nói rõ mọi chuyện sau nhiều năm âm thầm chịu đựng. Danh ca Ngọc Sơn viết: "Nói ra một lần cho những người yêu thương Ngọc Sơn, nghe nhạc Ngọc Sơn hiểu và ấm lòng. Để cho con cháu mình ngày sau sẽ không bị hoang mang bởi những tin đồn thất thiệt này đang tràn đầy cõi mạng suốt 34 năm...".

Nam ca sĩ cũng nhấn mạnh bản thân chưa từng sống buông thả như nhiều lời đồn đoán trên mạng xã hội. Danh ca Ngọc Sơn mong khán giả nhìn nhận sự việc khách quan hơn thay vì tiếp tục lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

Danh ca Ngọc Sơn nhấn mạnh nếu bản thân nói sai, anh sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, thậm chí chấp nhận bị cấm hát vĩnh viễn. Trong clip, danh ca Ngọc Sơn chia sẻ: "Những điều tiếng đó là Ngọc Sơn bị oan. Buồn lắm, sống như trong địa ngục, trong tâm hồn của mình. Buồn mà khóc. Không muốn giải thích, chịu một mình thôi. Nhưng đã qua 34 năm rồi, 34 năm trôi qua, Ngọc Sơn đau lòng lắm. Và hôm nay Ngọc Sơn giải thích vì đại gia đình.

Ngọc Sơn là một người con trung thành với quê hương đất nước. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Ngọc Sơn cũng một lòng trung thành. Và như vậy là tất cả mọi điều xảy ra đều rất tốt đẹp. Nhưng Ngọc Sơn giải thích rằng chuyện cởi quần, cởi áo là không có. Nếu có thì Ngọc Sơn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, gấp trăm lần, đi tù chung thân cũng được hoặc bỏ hát luôn cũng được. Cấm hát vĩnh viễn nếu Ngọc Sơn nói sai. Những tiếng đồn phao trên mạng, thao hồ chửi Ngọc Sơn rồi bêu riếu… các con em sẽ buồn lắm".

Cuối chia sẻ, danh ca Ngọc Sơn gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương, đồng thời nhắn nhủ mọi người sống hiếu thảo với cha mẹ, giữ gìn sức khỏe và tránh xa chất cấm để có cuộc sống lành mạnh. Ngọc Sơn cho hay: "Xin cảm ơn đại gia đình. Những điều Ngọc Sơn giải thích ở đây, Ngọc Sơn không hơn thua với ai, những ai nói xấu mình hoặc làm gì hết, sao cũng được. Và Ngọc Sơn đặc biệt rất thương những người mẹ, các bà mẹ Ngọc Sơn thương lắm. Cả nhà ơi, các bạn hãy hiếu thảo nha, hãy theo Ngọc Sơn hiếu thảo và giữ sức khỏe thật tốt, không dùng chất cấm để có một cuộc sống lành mạnh, khỏe mạnh".

Khoảng 3 ngày trước, danh ca Ngọc Sơn đã chủ động đến cơ quan chức năng và bệnh viện để thực hiện xét nghiệm ma túy sau khi xuất hiện nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Nam ca sĩ cho biết anh muốn làm rõ mọi việc một cách minh bạch để bảo vệ danh dự cũng như tránh những hiểu lầm kéo dài.

Theo kết quả được công bố, danh ca Ngọc Sơn âm tính với tất cả các chất ma túy. Nam danh ca sau đó cũng trực tiếp cầm tờ kết quả xét nghiệm xuất hiện trước truyền thông nhằm công khai thông tin với khán giả và người hâm mộ.

Động thái xử lý thẳng thắn của danh ca Ngọc Sơn nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Nhiều khán giả cho rằng việc nam ca sĩ chủ động làm việc với cơ quan chức năng và công khai kết quả xét nghiệm cho thấy thái độ rõ ràng, thay vì im lặng giữa những đồn đoán trên mạng xã hội.

Danh ca Ngọc Sơn sinh năm 1968, là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình, bolero Việt Nam. Anh ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc quen thuộc như Lòng mẹ, Tình cha, Vầng trăng cô đơn và từng là hiện tượng âm nhạc đình đám trong thập niên 1990. Với phong cách biểu diễn giàu cảm xúc cùng lượng người hâm mộ đông đảo, nam ca sĩ được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc sến".

Không chỉ hoạt động ca hát, danh ca Ngọc Sơn còn sáng tác nhạc và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Trong suốt nhiều năm làm nghề, anh xây dựng hình ảnh nghệ sĩ gần gũi, giàu tình cảm và luôn xem người hâm mộ như "đại gia đình" của mình.

Hiện tại, dù đã ngoài 50 tuổi, danh ca Ngọc Sơn vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và giữ được sức hút riêng với khán giả. Thời gian gần đây, nam danh ca thường chia sẻ những thông điệp sống tích cực, đề cao tình cảm gia đình, sự hiếu thảo và lối sống lành mạnh.