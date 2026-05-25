Động thái lạ của Á hậu Trúc Diễm sau khi casting Victoria's Secret

Giữa tháng 5 vừa qua, Á hậu Trương Tri Trúc Diễm đã tham gia buổi casting của Victoria's Secret. Cô là người đẹp Việt duy nhất nhận được thư mời casting trực tiếp từ nhãn hàng này. Tuy nhiên, phần thể hiện của người đẹp 8x diễn ra tại trung tâm thương mại Beverly Center, Los Angeles (Mỹ) lại nhận về những ý kiến trái chiều, chưa được đánh giá cao.

Mới đây, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra một động thái đáng chú ý từ Á hậu Trúc Diễm sau khi tham gia casting tại Victoria's Secret. Cụ thể, hai bài đăng liên quan đến quá trình casting trên trang cá nhân của cô hiện đều đã được giới hạn bình luận.

Việc Trúc Diễm khóa phần bình luận ngay sau khi casting Victoria's Secret khiến nhiều người bàn tán. Một số ý kiến cho rằng người đẹp muốn hạn chế những tranh luận trái chiều xoay quanh màn thể hiện của mình tại buổi casting. Trong khi đó, không ít khán giả vẫn dành lời động viên, cho rằng việc dám thử sức ở một sân chơi quốc tế đã là điều đáng ghi nhận đối với nàng hậu.

Á hậu Trương Tri Trúc đã tham gia buổi casting của Victoria's Secret vào tháng 5. Ảnh: FBNV

2 bài đăng liên quan đến quá trình casting trên trang cá nhân của cô hiện đều đã được giới hạn bình luận. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi trở thành chủ đề bàn tán vì màn catwalk tại Victoria's Secret, người mẫu 8x đã từng lên tiếng phân trần dưới phần bình luận. Cụ thể cô cho biết gặp phải sự cố liên quan tới quai giày và đã cố hoàn thành một cách tốt nhất.

Trương Tri Trúc Diễm tiết lộ: "Hello mọi người, lúc bước ra pose đầu tiên một bên quai giày của mình bị lỏng gần như muốn bung ra nên mình cảm thấy hơi khớp. Mình đã hoàn thành phần walk tốt nhất có thể trong hoàn cảnh đó. Mình đón nhận góp ý của mọi người để rèn luyện thêm, trân trọng và yêu thương mọi người nhiều".

Người đẹp cho biết gặp phải sự cố liên quan tới quai giày và đã cố hoàn thành một cách tốt nhất. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2007, Trương Tri Trúc Diễm nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật của Vbiz nhờ nhan sắc cuốn hút cùng hình ảnh sang trọng. Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực người mẫu, cô còn lấn sân diễn xuất và chăm chỉ tham gia nhiều sự kiện giải trí lớn nhỏ.

Trong giai đoạn những năm 2000, Trúc Diễm là một trong những mỹ nhân đình đám và đắt show bậc nhất Vbiz. Cô phủ sóng dày đặc trên các sàn diễn thời trang, tạp chí nổi tiếng và hàng loạt chiến dịch quảng cáo lớn, đến mức từng được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "nữ hoàng quảng cáo".

Trong những năm 2000, Trúc Diễm là một trong những gương mặt người mẫu nổi bật và đắt show của làng giải trí Việt. Ảnh: FBNV

Đến tháng 6/2021, Trúc Diễm cùng chồng sang Mỹ định cư. Thời điểm đó, nàng hậu lựa chọn cuộc sống kín tiếng, ít hoạt động nghệ thuật hơn trước. Tuy nhiên chỉ khoảng nửa năm sau, cô khiến nhiều người ngỡ ngàng khi xác nhận đã ly hôn. Người đẹp cho biết cả hai tồn tại nhiều khác biệt và bất đồng kéo dài dù từng cố gắng hàn gắn.

Hậu đổ vỡ hôn nhân, Trúc Diễm tiếp tục sinh sống tại Mỹ và dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tham dự sự kiện, du lịch nhiều nơi và tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng bên bạn bè.