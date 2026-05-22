Diệp Lâm Anh bình luận gì ở fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM mà gây bão?

Giữa thời điểm hàng loạt nghệ sĩ Việt liên tiếp bị réo tên, điều tra hoặc bắt giữ vì liên quan đến chất cấm khiến dư luận đặc biệt quan tâm, mọi động thái liên quan đến chủ đề này trên mạng xã hội đều nhanh chóng thu hút sự chú ý. Mới đây, Diệp Lâm Anh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán sau một bình luận gây chú ý dưới bài đăng của fanpage Phòng, chống ma túy – Công an TP.HCM.

Cụ thể, dưới một bài viết tuyên truyền liên quan đến chất cấm, tài khoản được cho là của Diệp Lâm Anh đã để lại dòng bình luận ngắn gọn: "Con beat số mấy đây?". Màn tương tác này vẫn nhanh chóng bị chụp lại và lan truyền rộng rãi trên nhiều diễn đàn. Hiện tại, bình luận của Diệp Lâm Anh vẫn đang tiếp tục gây bàn tán, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Bình luận của Diệp Lâm Anh dưới bài đăng của fanpage Phòng, chống ma túy – Công an TP.HCM được chia sẻ chóng mặt. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, bình luận này cũng đã khiến Diệp Lâm Anh bị kéo vào những tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người còn cho rằng cô đang ẩn ý tạo rùm beng, đá xéo tới chồng cũ. Tuy nhiên cô đã lập tức lên tiếng phủ nhận: "Liên quan gì trời. Tôi chấm hóng chiến công của cán bộ mà mấy bà suy diễn hay vậy".

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh sau đó tiếp tục đăng tải bài viết khẳng định chỉ đang theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng chứ không có ý gì khác. Cô viết: "Chấm hóng chiến công của PC04 mà cũng thành "ẩn ý" được. Chịu mấy bà đấy".

Diệp Lâm Anh lên tiếng đính chính khi bị cho rằng đang đá xéo tình cũ. Ảnh: Chụp màn hình

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh một lần nữa khẳng định bản thân chỉ tập trung vào thông tin từ cơ quan chức năng chứ không có ý gì khác. Ảnh: Chụp màn hình

Vào tháng 7/2025, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bài đăng lan truyền thông tin loạt sao Việt bị bắt vì liên quan đến một buổi tiệc có sử dụng chất cấm, trong đó có tên của Diệp Lâm Anh, cùng 1 nhà thiết kế và 1 nam ca sĩ. Thông tin này được đăng tải từ tài khoản Facebook cá nhân của một người dùng có lượng theo dõi cao, kèm theo hình ảnh ghép các nghệ sĩ trong cùng một khung hình.

Không lâu sau khi bị réo tên, Diệp Lâm Anh đã lên tiếng phản hồi gay gắt. Trên trang cá nhân, cựu người mẫu chia sẻ lại bài đăng gốc và viết: "Bắt thời gian nào? Công an khu vực nào bắt? Mời các đồng chí lên thẳng Công an cùng em xác nhận rồi đi đồn thì nó uy tín hơn. Hoặc chiều nay em tham gia họp báo 1 chương trình. Các anh chị tới thẳng đó tố em nhé!".

Cho đến trưa cùng ngày, ngay sau khi cơ quan chức năng công bố vụ án liên quan đến NTK Công Trí, Diệp Lâm Anh đã chia sẻ lại thông tin này trên trang cá nhân. Cô khẳng định động thái phủ nhận gay gắt của mình khi bị réo tên trong bài đăng bị bắt cùng NTK Công Trí vào sáng nay, không phải là hành vi "thách thức" mà chỉ đang chứng minh bản thân "cây ngay không sợ chết đứng" trước những tin đồn đời tư tiêu cực, có thể phá hủy danh tiếng của nghệ sĩ. Thông báo chính thức từ cơ quan chức năng vào chiều nay cũng đã chứng minh Diệp Lâm Anh không hề bị bắt hay có liên quan đến "bữa tiệc ma túy" của NTK Công Trí.

Người đẹp từng lên tiếng phản pháo trước thông tin nghi vấn từng sử dụng chất cấm. Ảnh: FBNV

Trong thời gian gần đây, showbiz Việt liên tục chấn động khi nhiều nghệ sĩ bị điều tra hoặc xử lý liên quan đến ma túy, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và thất vọng. Ngày 16/5 vừa qua, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam nữ ca sĩ Miu Lê để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực Cát Hải.

Trước đó, vào cuối năm 2024, ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar (An Tây) cũng bị Công an TP.HCM khởi tố với cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Andrea Aybar còn bị điều tra thêm về hành vi tàng trữ chất cấm. Sang đầu năm 2025, thông tin nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị phát hiện sử dụng ma túy tại nhà riêng từng gây xôn xao dư luận.

Chỉ khoảng hai ngày trước, mạng xã hội tiếp tục dậy sóng trước thông tin ca sĩ Sơn Ngọc Minh và Long Nhật bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến một đường dây ma túy quy mô lớn. Tại cơ quan điều tra, một trong hai nam ca sĩ được cho là đã thừa nhận hành vi sử dụng ma túy đá từ trước Tết Nguyên đán đến nay.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều nghệ sĩ khác trong những năm gần đây cũng từng vướng vòng lao lý vì chất cấm. Diễn viên Hữu Tín từng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; người mẫu Nhikolai Đinh bị bắt vì hành vi tàng trữ ma túy, trong khi ca sĩ Chu Bin bị xử phạt hành chính do sử dụng chất cấm.

Những bê bối liên quan đến ma túy kéo dài suốt nhiều năm qua đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của giới nghệ sĩ Việt. Không ít gương mặt từng được công chúng yêu mến đã đánh mất sự nghiệp và niềm tin của khán giả vì những sai lầm liên quan đến chất cấm.