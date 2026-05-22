Sơn Ngọc Minh từng bị chẩn đoán mắc ung thư, mông lung khi chỉ có 25.000 trong túi

Khoảng 2 ngày trước, mạng xã hội xôn xao trước thông tin ca sĩ Sơn Ngọc Minh và Long Nhật bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến một đường dây ma túy quy mô lớn. Tại cơ quan điều tra, nam ca sĩ khai nhận đã sử dụng ma túy đá từ trước Tết Nguyên đán đến nay.

Theo lời khai, Sơn Ngọc Minh thường sử dụng ma túy cùng nhóm bạn quen biết và từng được một người bạn từ Cần Thơ rủ lên TP.HCM để tụ tập sử dụng. Khi làm việc với cơ quan chức năng, nam ca sĩ bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình. Anh chia sẻ: "Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh, người yêu thương, người trong gia đình…".

Sơn Ngọc Minh bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến đường dây ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Trước khi bị bắt giữ, Sơn Ngọc Minh từng theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp từ khá sớm và tham gia nhiều hoạt động văn nghệ trước khi được công chúng biết đến. Tên tuổi của anh bắt đầu gây chú ý khi gia nhập nhóm nhạc V.Music - boygroup được thành lập bởi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, hướng đến hình tượng trẻ trung, hiện đại dành cho khán giả tuổi teen.

Trong giai đoạn đầu thập niên 2010, Sơn Ngọc Minh là một trong những gương mặt nổi bật của V.Music nhờ ngoại hình sáng, phong cách thư sinh và chất giọng nhẹ nhàng. Nam ca sĩ từng được đông đảo khán giả trẻ yêu mến trong thời kỳ các nhóm nhạc thần tượng phát triển mạnh tại Vpop.

Ở thời kỳ đỉnh cao, V.Music ghi dấu ấn với nhiều ca khúc quen thuộc như Bức thư tình chưa gửi, Ngày hạnh phúc, Lời anh hứa hay Nếu như anh đến. Nhóm cũng thường xuyên xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí lớn. Trong đó, Sơn Ngọc Minh được đánh giá là thành viên sở hữu phong cách biểu diễn gần gũi cùng ngoại hình điển trai.

Sau khi V.Music tan rã, nam ca sĩ chuyển hướng hoạt động solo. Tuy nhiên, giống nhiều nghệ sĩ bước ra từ mô hình nhóm nhạc, hành trình riêng của anh gặp không ít khó khăn. Dù từng phát hành một số sản phẩm âm nhạc và tham gia các chương trình giải trí, Sơn Ngọc Minh vẫn chưa tạo được cú bật lớn để duy trì sức hút như thời còn hoạt động cùng nhóm.

Sơn Ngọc Minh là ca sĩ từng được khán giả trẻ biết đến rộng rãi khi hoạt động trong nhóm nhạc nam V.Music. Ảnh: Tổng hợp

Ít ai biết rằng Sơn Ngọc Minh từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn cùng biến cố lớn về sức khỏe. Nam ca sĩ cho biết anh từng được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng. Thời điểm ấy, anh rơi vào trạng thái hoang mang, không dám chia sẻ với gia đình vì sợ mẹ lo lắng, đồng thời cũng ngại đi khám hay kiểm tra thường xuyên do áp lực chi phí điều trị.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Sơn Ngọc Minh từng thi đỗ vào Đại học Kiến trúc TP.HCM. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nam ca sĩ buộc phải gác lại việc học để sớm bươn chải, phụ giúp cuộc sống gia đìn

Sơn Ngọc Minh từng rơi vào hoang mang, hoảng sợ khi bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vòm họng. Ảnh: Tổng hợp

Khi tham gia một chương trình vào năm 2017, ca sĩ cho biết có giai đoạn anh chỉ còn đúng 25.000 đồng trong túi và hoàn toàn mông lung về tương lai phía trước. Người thân cũng phải làm giúp việc để mưu sinh và trang trải cuộc sống.

Việc câu chuyện quá khứ của Sơn Ngọc Minh được nhắc lại sau lùm xùm liên quan đến chất cấm khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối bởi nam ca sĩ từng được đánh giá sở hữu ngoại hình sáng, có lượng người hâm mộ riêng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.