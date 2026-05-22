Thảm đỏ Cannes ngày 10: Demi Moore lên đồ "chặt chém" mỹ nhân Cướp Biển Vùng Caribbean, Hoa hậu Hoàn vũ đẹp miễn chê

Vào ngày 21/5 (giờ Pháp), thảm đỏ ngày 10 của LHP Cannes 2026 đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu nhờ màn đổ bộ của cả dàn sao đình đám Demi Moore, Penelope Cruz, Pia Wurtzbach, Tilda Swinton... Thảm đỏ buổi công chiếu phim La Bola Negra bỗng biến thành sàn diễn thời trang nhờ diện mạo lộng lẫy của dàn sao toàn cầu này.
Tại đây, màn tái xuất của Demi Moore trở thành tâm điểm. Có thể nói ở Cannes năm nay, Demi Moore là "tay chơi" thời trang hàng đầu khi liên tục mang đến những diện mạo ấn tượng. Bên cạnh đó, diện mạo đẹp yêu kiều và ngọt ngào của mỹ nhân Cướp biển vùng Caribbean Penelope Cruz và Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach cũng nhận được "cơn mưa" lời khen của khán giả.