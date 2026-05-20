Thảm đỏ Cannes ngày 8: Nữ hoàng thoát y sexy không thể rời mắt, "cô bé đẹp nhất thế giới" bất ngờ bị chê

Liên hoan phim Cannes 2026 danh tiếng đã bước sang đến ngày thứ 8. Cả dàn sao đình đám từ Âu sang Á đã đổ bộ thảm đỏ ra mắt phim Amarga Navidad (Bitter Christmas), tạo thành chủ đề hot trên mạng xã hội.

Thảm đỏ hôm nay là sân khấu của vũ nữ thoát y nổi tiếng nhất thế giới Dita Von Tess. Trong bộ váy mang sắc đen - hồng, vũ nữ 54 tuổi khoe trọn vẹn thân hình đồng hồ cát trứ danh cùng vẻ đẹp cổ điển đậm chất minh tinh Hollywood xưa. "Cô bé đẹp nhất thế giới" Thylane Blondeau lại bất ngờ bị chê bai khi diện đầm đen đơn điệu, cũng như có gương mặt mờ nhạt trên thảm đỏ, già trước tuổi so với độ tuổi 25.

Bộ váy hồng đen tuyệt đẹp tôn lên thân hình đồng hồ cát trứ danh của Dita Von Tess. Ảnh: Getty Images

"Nữ hoàng thoát y" quyến rũ trong từng khung hình. Ảnh: Getty Images

Ở tuổi 54, Dita Von Tess vẫn đẹp rạng ngời và vô cùng gợi cảm. Ảnh: Getty Images

Vẻ đẹp cổ điển của Dita Von Tess gợi nhớ đến những minh tinh Hollywood xưa. Ảnh: Getty Images

"Cô bé đẹp nhất thế giới" Thylane Blondeau chọn đầm đen trơn khá đơn điệu khi đến Cannes. Ảnh: Getty Images

Diện mạo này khiến Thylane Blondeau chìm nghỉm trên thảm đỏ và nhận về nhiều chê bai. Ảnh: Getty Images

Gương mặt cô cũng bị đánh giá là già trước tuổi so với độ tuổi 25. Ảnh: Getty Images

Siêu mẫu thập niên 1990 Helena Christensen diện váy ren xuyên thấu quyến rũ. Ảnh: Getty Images

Ở độ tuổi U60, sắc vóc siêu mẫu Đan Mạch vẫn cực kỳ bén. Ảnh: Getty Images

Siêu mẫu Coco Rocha lên đồ sành điệu tại LHP danh giá thế giới. Ảnh: Getty Images

Vẫn là "nữ hoàng tạo dáng" với những khung hình thảm đỏ đẹp hút hồn. Ảnh: Getty Images

Người mẫu Na Uy nổi tiếng Frida Aasen. Ảnh: Getty Images

Với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, Frida Aasen đẹp tựa búp bê sống. Ảnh: Getty Images

Thiên thần Victoria's Secret Grace Elizabeth diện mốt cắt xẻ gợi cảm. Ảnh: Getty Images

Siêu mẫu Ba Lan Anja Rubik lên đồ menswear mạnh mẽ và cá tính. Ảnh: Getty Images

Diễn viên Joey King nổi bật với thiết kế độc đáo trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Diễn viên Olivia Palermo sánh đôi cùng chồng Johannes Huebl trên thảm đỏ LHP danh giá nhất thế giới. Ảnh: Getty Images

Người mẫu áo tắm nổi tiếng nước Mỹ Brooks Nader. Ảnh: Getty Images

Minh tinh Trung Quốc Triệu Đào đẹp nền nã. Ảnh: Getty Images

Đạo diễn giành giải Oscar Chloe Zhao. Ảnh: Getty Images

Diễn viên mang 3 dòng máu Thái - Trung - Việt Yoko Apasra. Ảnh: Getty Images

Lần đầu dự Cannes, Yoko Apasra trông xinh đẹp nhưng lạc lõng, chẳng biết nhìn đi đâu để chụp ảnh. Ảnh: Getty Images

Thành viên Ban giám khảo Ruth Negga gây ấn tượng với váy đuôi dài mang sắc xanh thẫm. Ảnh: Getty Images

Thiết kế này tạo nên những hiệu ứng thị giác ấn tượng. Ảnh: Getty Images

Blogger thời trang nổi tiếng Mary Leest. Ảnh: Getty Images

Ngôi sao truyền hình thực tế Hofit Golan. Ảnh: Getty Images

Hinaupoko Deveze tung váy trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Latitia Edo cùng set đồ nâu thanh lịch mà quyền lực. Ảnh: Getty Images

Hoa hậu Pháp 2002 Sylvie Tellier. Ảnh: Getty Images

Blogger thời trang nổi tiếng Valentina Ferragni. Ảnh: Getty Images

Olivia Yace diện phong cách nữ chiến binh. Ảnh: Getty Images

Samira Safi bế bụng bầu lên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Laura Grampa có phụ kiện ly rượu độc đáo. Ảnh: Getty Images

Nữ diễn viên Tây Ban Nha Rossy de Palma nhảy nhót làm lố ngay trên thảm đỏ. Ảnh: Getty Images

Dàn sao Nhật Masaki Suda, Kiyoshi Kurosawa, Masahiro Motoki, Munetaka Aoki và Ryota Miyadate. Ảnh: Getty Images

