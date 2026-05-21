Bi Rain - Kim Tae Hee xảy ra bất hòa, nguyên nhân có liên quan đến 2 nhân vật trong gia đình

Tờ KoreaBoo đưa tin Bi Rain vừa làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block (tvN) và có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc hôn nhân với Kim Tae Hee. Trò chuyện với "MC quốc dân" Yoo Jae Suk, Bi Rain cho biết vợ chồng anh xảy ra nhiều bất hòa trong việc nuôi dạy 2 con do có quan điểm giáo dục hoàn toàn trái ngược.

Theo Bi Rain, anh thích nhìn các con vui chơi. Do đó, tài tử hàng đầu không bắt ép 2 con gái dành quá nhiều thời gian để học hành. Trong khi đó, Kim Tae Hee lại lên kế hoạch học tập cho con rất nghiêm ngặt. Điều này khiến cặp sao hàng đầu không ít lần nảy sinh mâu thuẫn.

Bi Rain tâm sự anh từng trải qua tuổi thơ cô đơn, không có ai bên cạnh chơi cùng hay bầu bạn và phải tự tiết kiệm tiền để đi đến công viên giải trí vui chơi. Vì vậy, anh không muốn con cái lặp lại trải nghiệm tuổi thơ buồn tủi, sống vất vả như mình khi còn bé.

"Tiêu chuẩn hạnh phúc của em là làm cho các con hạnh phúc. Khi các con về nhà, em luôn hỏi hôm nay có ai làm con buồn không rồi ôm chúng vào lòng. Nếu các con nói 'Bố ơi, hôm nay con vui lắm', em sẽ đáp 'Thế là đủ rồi'. Em bảo chúng đừng học hành quá nhiều và thương xuyên đưa 2 con đi công viên vui chơi, ăn uống nhưng vợ em lại không có đồng quan điểm với em. Cô ấy muốn 2 con phải học hành thật chăm chỉ. Vì vậy, chúng em không ít lần xung đột vì con cái", Bi Rain nói với Yoo Jae Suk.

Dù có lúc bất hòa vì khác biệt trong quan điểm giáo dục con, song tình cảm của Kim Tae Hee - Bi Rain không thay đổi. Tài tử cho biết anh luôn tôn trọng và luôn muốn bà xã được vui vẻ hạnh phúc. Vì vậy, Bi Rain luôn chủ động đưa đón con đi học, rửa chén làm việc nhà phụ Kim Tae Hee và đi đâu cũng xin phép vợ minh tinh.

Kim Tae Hee - Bi Rain có 2 cô con gái, chào đời vào các năm 2017 và 2019. Trong chương trình Knowing Brothers, tài tử từng gây sốt khi hé lộ về ngoại hình của 2 ái nữ: "2 con gái giống vợ tôi vì có mắt 2 mí. Các con tôi thích âm nhạc lắm, lập tức đứng bật dậy và nhảy theo khi ca khúc When We Disco của Park Jin Young được phát".

Bi Rain - Kim Tae Hee quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia 1 đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh “yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Đám cưới của họ được tổ chức vô cùng đơn giản tại 1 nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Chi phí cho đám cưới được tiết lộ là rất thấp, thể hiện sự coi trọng tình cảm hơn vật chất của cặp đôi. Hiện 2 ngôi sao đang chung sống cùng nhau trong biệt thự có giá 5 tỷ won (90 tỷ đồng) ở Itaewon, quận Yongsan, Seoul (Hàn Quốc).

