Khổng Tú Quỳnh đốt cháy mùa hè với bikini rực rỡ, visual làm netizen "say sóng"

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đã thả xích loạt ảnh mới toanh trong chuyến du lịch biển cùng hội bạn thân toàn mỹ nhân đình đám Vbiz như Nhã Phương, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến… Đáng chú ý, màn thả dáng của cựu ca sĩ teen pop đình đám một thời ngay lập tức chiếm trọn spotlight và nhận bão tương tác từ cộng đồng mạng.

Trong phân cảnh check-in trên du thuyền sang chảnh, Khổng Tú Quỳnh lựa chọn bộ bikini tông cam - trắng rực rỡ kết hợp cùng quần short năng động. Set đồ không chỉ giúp nữ ca sĩ khoe khéo vòng một căng tròn, quyến rũ mà còn tôn lên tấm lưng trần nuột nà cùng vóc dáng cực kỳ chuẩn chỉnh.

Dưới phần bình luận, hàng loạt lời khen có cánh đã được gửi tới cô nàng vì body cháy khét lẹt này.

Sinh năm 1991, Khổng Tú Quỳnh từng là "thanh xuân" của thế hệ 9x đời đầu với bản hit quốc dân Tiệm bánh dâu tây. Sau một thời gian dài hoạt động im ắng, màn "tái sinh" đầy ấn tượng tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã giúp hâm nóng tên tuổi của nữ ca sĩ. Hiện tại, cô đang hoạt động năng nổ với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ LUNAS cùng với Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby và Trang Pháp.

Ở tuổi U40, Khổng Tú Quỳnh vẫn duy trì độ hot đỉnh cao nhờ nhan sắc lão hóa ngược và gu thời trang ngày càng thăng hạng, táo bạo hơn. Về đời tư, "nàng Dâu Tây" xác nhận vẫn đang độc thân và dành toàn bộ thời gian để tận hưởng cuộc sống cũng như tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật.