Ngoại hình không tin nổi của Moon Geun Young sau khi chiến thắng bạo bệnh

Kể từ sau khi vượt qua căn bệnh hiếm gặp - hội chứng chèn ép khoang cấp tính, “em gái quốc dân xứ Hàn” Moon Geun Young đã tích cực trở lại với các hoạt động ở showbiz.

Chỉ mới tháng trước, nữ diễn viên còn gây xôn xao khi xuất hiện với diện mạo phát tướng, gương mặt phù nề trong lần làm khách mời trên chương trình You Quiz on the Block (đài tvN). Ấy vậy mà, tới nay, cô đã phủ kín truyền thông và mạng xã hội nhờ gương mặt thon gọn đến bất ngờ trong màn lộ diện trên trang cá nhân vào sáng ngày 20/5. Nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên vì chỉ trong thời gian cực ngắn, Moon Geun Young đã giảm cân thần tốc để lấy lại khuôn mặt thanh tú, đường viền hàm dưới sắc nét.

Moon Geun Young giảm cân thần tốc, gương mặt cô hiện trở nên thon gọn hơn rõ rệt so với 1 tháng trước (ảnh phải). Ảnh: Naver

Nhiều fan ruột cũng phải bất ngờ vì không nghĩ “em gái quốc dân” lại có thể giảm cân thành công trong thời gian ngắn tới như vậy. Ảnh: IGNV

Màn lột xác ngoạn mục hậu giảm cân của Moon Geun Young mới đây đã trở thành chủ đề gây bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Netizen khắp nơi hiện để lại “cơn mưa” lời khen, đồng thời không giấu nổi vẻ trầm trồ trước diện mạo mới của “em gái quốc dân” sau 1 thời gian dài chiến đấu với bạo bệnh. Đa số đều bày tỏ sự khâm phục trước ý chí kiên cường và nỗ lực giảm cân nghiêm túc của nữ diễn viên để có thể tái xuất sân khấu 1 cách hoàn hảo nhất. Thậm chí, nhiều khán giả nữ còn rần rần để lại bình luận “xin vía” và tha thiết mong Moon Geun Young chia sẻ lại kinh nghiệm và bí quyết để có thể giảm cân thần tốc và lấy lại gương mặt thon gọn chỉ sau thời gian ngắn.

Trước đó trên sóng truyền hình, nữ diễn viên họ Moon từng thẳng thắn chia sẻ về những lo lắng xung quanh chuyện tăng cân của bản thân: “Em cũng rất thích ăn uống, thế nên việc tăng cân đã trở thành 1 mối bận tâm lớn đối với em” . Đồng thời, cô hé lộ thêm rằng bản thân đang thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và duy trì vận động thông qua các buổi tập luyện cũng như diễn kịch: “Vở kịch đòi hỏi phải di chuyển rất nhiều, vì vậy việc diễn kịch cơ bản cũng trở thành bài tập thể dục đối với em” . Và sau quá trình kiên trì tập luyện cũng như duy trì chế độ ăn kiêng 1 cách nghiêm túc, tới nay Moon Geun Young đã gặt hái được thành quả xứng đáng và trở về với diện mạo thon gọn như trước đây.

Moon Geun Young sinh năm 1986, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, “hack tuổi” thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những “em gái quốc dân” được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Cô nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt tác phẩm đình đám 1 thời. Ảnh: Nate

Tuy nhiên đến năm 2017, Moon Geun Young bất ngờ phải phẫu thuật khẩn cấp do hội chứng chèn ép khoang cấp tính. Căn bệnh quái ác làm sức khỏe lẫn ngoại hình của cô suy giảm trầm trọng, phải phẫu thuật đến 4 lần.

Bệnh tật còn làm sự nghiệp của “em gái quốc dân” chững lại. Từ lúc bị bệnh đến nay, Moon Geun Young không thể đóng phim, cô chỉ giữ kết nối với khán giả qua những bức ảnh trên Instagram. Tới tháng 10/2024, nữ diễn viên thông báo cô đã khỏi bệnh.

Sự nghiệp của cô bị chững lại trong thời gian phải chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: Nate

Đến nay, nữ nghệ sĩ đang tích cực trở lại hoạt động ở làng giải trí qua hàng loạt lịch trình sôi nổi từ diễn kịch cho tới xuất hiện trên các show truyền hình.

Hồi tháng 3, Moon Geun Young đã có màn tái xuất trên sân khấu kịch sau 9 năm vắng bóng và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trước ống kính, cô khẳng định niềm đam mê với nghề của mình vẫn còn rất mãnh liệt: “Thông điệp từ kịch bản của vở kịch Orphans đã chạm đến trái tim tôi, khiến tôi quyết định tham gia mà không chút do dự. Tôi đã trăn trở rất nhiều về vai diễn của mình, đêm nào cũng đọc kịch bản vô số lần. Cuối cùng, dòng suy nghĩ ‘mình nhất định phải làm được’ đã trỗi dậy mạnh mẽ trong tôi. Để chuẩn bị cho vai diễn lần này, tôi đã luyện tập các phân cảnh hành động rất kỹ lưỡng. Vì bình thường chưa từng chửi thề nên tôi đã phải nhờ bạn bè hỗ trợ để mình có thể nhập vai 1 cách tự nhiên nhất có thể”.

Nguồn: Kbizoom