Ca sĩ Phan Đinh Tùng chính thức lên tiếng

Ca sĩ Phan Đinh Tùng đang trở thành cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều những ngày gần đây, nguồn cơn xuất phát từ loạt đồn đoán xoay quanh hôn nhân với bà xã Thái Ngọc Bích. Cụ thể, khán giả bất ngờ nhận ra đã khá lâu Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích không còn xuất hiện cùng nhau. Đặc biệt, bà xã nam ca sĩ cũng không còn đồng hành sát sao trong công việc hay xuất hiện ở các hoạt động đời thường bên chồng như giai đoạn trước đó.

Giữa lúc mạng xã hội liên tục bàn tán, mới đây Phan Đinh Tùng đã có động thái mới gây chú ý. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng về những tin đồn đời tư, nam ca sĩ lại chỉ cập nhật liên quan đến công việc và pháp lý. Theo đó, Phan Đinh Tùng đưa ra thông báo chính thức liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về Quyền tác giả, Quyền liên quan cùng các Quyền sở hữu trí tuệ đối với loạt tác phẩm âm nhạc gắn liền với tên tuổi của anh suốt nhiều năm qua. Theo chia sẻ từ phía nam ca sĩ, hiện giữa Phan Đinh Tùng và một số cá nhân, tổ chức đang tồn tại tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với ca khúc Khúc Hát Mừng Sinh Nhật cùng 5 album âm nhạc khác. Đây đều là những sản phẩm gắn bó với sự nghiệp của Phan Đinh Tùng và giúp nam ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trong bối cảnh đời tư bị bàn tán khắp nơi, Phan Đinh Tùng hoàn toàn không có bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến chuyện hôn nhân hay những lời đồn trên MXH. Nam ca sĩ vẫn giữ phong cách kín tiếng quen thuộc và tập trung cập nhật công việc cá nhân.

Trong khi đó, về phía Thái Ngọc Bích, cư dân mạng lại tiếp tục soi ra nhiều chi tiết được cho là khá tâm trạng. Thời gian gần đây, bà xã Phan Đinh Tùng thường xuyên đăng tải các dòng trạng thái mang màu sắc cô đơn, nhắc đến chuyện “một mình”, sống chân thành hay học cách yêu thương bản thân. Cách đây 1 ngày, Thái Ngọc Bích còn chia sẻ clip tự đưa con đi học và chia sẻ câu chuyện dạy con sống tử tế và chân thành trong cuộc sống. Điều khiến netizen chú ý là trong những hoạt động đời thường gần đây của cô đều không có sự xuất hiện của Phan Đinh Tùng.

Dẫu vậy, tất cả hiện vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ cư dân mạng. Người trong cuộc chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến tin đồn hôn nhân.

Lần gần nhất cả hai xuất hiện cùng nhau là vào đầu năm 2026

Hành trình gần 15 năm bên nhau của Phan Đinh Tùng và vợ

Phan Đinh Tùng và bà xã Thái Ngọc Bích là một trong những cặp đôi kín tiếng nhưng bền bỉ của showbiz Việt. Bà xã nam ca sĩ sinh năm 1987, kém chồng 12 tuổi và hiện cả hai có tổ ấm với hai con là bé Noel cùng bé Noah. Suốt gần 15 năm bên nhau, Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích nhiều lần khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình nhẹ nhàng, ít thị phi nhưng vẫn giữ được sự ngọt ngào như thuở mới yêu. Mỗi lần xuất hiện cùng chồng, Ngọc Bích đều gây chú ý bởi vóc dáng nhỏ nhắn, visual trẻ trung cùng nhan sắc được nhiều người nhận xét là “lão hoá ngược” ở tuổi U40. Bà xã nam ca sĩ từng cho biết cô duy trì ngoại hình nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao mỗi ngày.

Ít ai biết trước khi gặp Thái Ngọc Bích, Phan Đinh Tùng từng có ý định đi tu. Tuy nhiên, sau lần hợp tác chung trong một dự án âm nhạc, nam ca sĩ không chỉ thay đổi suy nghĩ mà còn bước vào chuyện tình cảm với người con gái mình chọn gắn bó cả đời. Trước khi kết hôn, Thái Ngọc Bích từng hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên và xuất hiện trong một số bộ phim. Vì ấn tượng với khả năng diễn xuất của cô, Phan Đinh Tùng đã mời Ngọc Bích tham gia đóng MV. Không ai ngờ màn hợp tác công việc ấy lại trở thành khởi đầu cho chuyện tình kéo dài hơn 10 năm.

Sau khi lập gia đình, Thái Ngọc Bích dần rút lui khỏi showbiz để lui về chăm sóc tổ ấm và đồng hành cùng chồng phía sau hậu trường. Dù từng có lúc cảm thấy chạnh lòng vì cuộc sống phụ thuộc vào chồng, nhưng Phan Đinh Tùng luôn thể hiện sự trân trọng dành cho vợ. Nam ca sĩ từng cho biết anh sẵn sàng lùi lại làm hậu phương nếu bà xã muốn quay trở lại nghệ thuật, giống như cách cô đã hy sinh để vun vén gia đình suốt nhiều năm qua.

Phan Đinh Tùng từng nói về vợ: "Tôi luôn ghi nhớ sự hy sinh đó của Bích. Sau thời gian hát với nhau rồi làm MV riêng cho Bích, tôi nhận thấy nếu cứ đầu tư lăng xê cho cô ấy như thế thì cả hai mải mê tập trung sự nghiệp cá nhân và không ai vun vén gia đình. Với bản chất hiền lành, không thích bon chen nhiều nên Bích muốn lui về chăm lo cho gia đình nhiều hơn".

Cả hai đã có gần 15 năm bên nhau, là bố mẹ của 2 nhóc tỳ

