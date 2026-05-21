Nữ nghệ sĩ là Phó viện trưởng lên tiếng vụ Long Nhật bị bắt: "Tôi không oán trách, chỉ thấy buồn"

Giữa thông tin ca sĩ Long Nhật bị bắt liên quan đến chất cấm gây xôn xao dư luận, diễn viên Phi Thanh Vân đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân, bày tỏ tâm trạng về người đồng nghiệp từng gắn bó.

Mở đầu chia sẻ, Phi Thanh Vân cho biết cô không giấu được cảm xúc khi đọc được những thông tin liên quan đến Long Nhật. Nữ diễn viên viết: “Có những người trong cuộc đời mình, mình từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi là một hình ảnh đẹp…”.

Theo Phi Thanh Vân, cô và Long Nhật quen biết nhau từ thời cùng tham gia bộ phim Cô gái xấu xí và từng đồng hành trong một số dự án nghệ thuật cũng như hoạt động cộng đồng.

Nhắc lại ký ức về nam ca sĩ, cô chia sẻ: “Trong ký ức của Vân, anh là một người rất vui vẻ, dễ thương, sống chan hòa, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh”.

Chính vì vậy, nữ diễn viên thừa nhận cảm xúc đầu tiên của cô không phải sự trách móc hay phán xét mà là nỗi buồn. Phi Thanh Vân viết: “Khi đọc những thông tin này, cảm giác đầu tiên của Vân không phải là trách móc, càng không phải phán xét… mà là buồn và tiếc”.

Cô bày tỏ thêm: “Tiếc cho một người anh, một người nghệ sĩ từng được nhiều người yêu thương. Tiếc cho những hình ảnh đẹp đã từng tồn tại trong lòng khán giả”.

Không chỉ nói về câu chuyện của Long Nhật, Phi Thanh Vân cho rằng đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với nhiều người đang mắc kẹt trong những lựa chọn sai lầm liên quan đến chất gây nghiện.

“Vân nghĩ rằng, dù là ai đi nữa, nghệ sĩ hay người bình thường, một khi đã dính đến ma túy thì trước sau cũng sẽ phải trả giá bằng pháp luật, bằng sự nghiệp, bằng gia đình, bằng sức khỏe và cả lòng tin của những người yêu thương mình”, nữ diễn viên bày tỏ quan điểm.

Từ đó, Phi Thanh Vân gửi gắm thông điệp: “Điều duy nhất chúng ta có thể làm là dừng lại trước khi quá muộn”.

Trong bài đăng, nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm về lối sống cá nhân. Cô cho biết bản thân dành phần lớn thời gian để ăn chay, thiền định nhằm giữ sự cân bằng và bình an trong cuộc sống.

“Bản thân Vân gần như dành hơn 80% thời gian trong cuộc sống để ăn chay và giữ cho tâm mình nhẹ nhàng, bình an. Dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày Vân cũng dành ít nhất 2 tiếng để thiền, để giữ lại sự cân bằng, sự tỉnh thức và chữa lành cho chính mình”, Phi Thanh Vân viết.

Theo nữ diễn viên, điều đáng sợ đôi khi không phải tác động bên ngoài mà là những góc khuất bên trong mỗi con người: “Thiền giúp Vân hiểu rằng, trong cuộc đời này, điều đáng sợ nhất đôi khi không phải là người xấu bên ngoài… mà là những năng lượng tiêu cực, là phần ‘con’ và phần ‘ngạ quỷ’ bên trong mỗi con người: tham, sân, si, dục vọng, sự cô đơn, sự mất kiểm soát và những phút yếu lòng”.

Khép lại bài chia sẻ, Phi Thanh Vân nhấn mạnh: “Vân không oán trách, không công kích, không nói xấu bất kỳ ai. Vân chỉ thấy buồn… và mong rằng sẽ không còn thêm bất kỳ ai phải đánh đổi cuộc đời mình vì những thứ độc hại như vậy nữa”.

Phi Thanh Vân tên thật là Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Từng hoạt động với vai trò người mẫu nhưng tên tuổi Phi Thanh Vân được biết đến rộng rãi nhờ phim ảnh. Các bộ phim cô từng tham gia như: Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Hồn ma siêu quậy...

Ngoài nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn đảm nhận chức Phó Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa, Thương hiệu và Phát triển Nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.