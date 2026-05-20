Ca sĩ Long Nhật: "Trong lòng mặc cảm tội lỗi, tôi không thích ma tuý chút nào"

Ngày 20/5, Công an TP HCM cho biết Đinh Long Nhật (tức ca sĩ Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về mua túy (PC04) bắt về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thông tin ca sĩ Long Nhật bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" đang khiến dư luận đặc biệt xôn xao.

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật khai đã sử dụng ma tuý từ trước Tết. Long Nhật còn chia sẻ từng cảm thấy mặc cảm và tội lỗi, mong bản thân sẽ không chơi chất cấm: "Tôi chơi ma tuý từ trước Tết tới giờ. Trong lòng mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước làm sao đừng chơi cái này nữa. Tụi mày đừng bày ra chơi cái này nữa, anh không thích chút nào".

Lời khai này của Long Nhật nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ bởi Long Nhật vốn là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc quê hương, trữ tình suốt nhiều năm qua.

Ca sĩ Long Nhật khai sử dụng ma tuý từ Tết. Nguồn: VTV9

Tại cơ quan chức năng, Long Nhật cho biết từng mong ước bản thân không chơi chất cấm. Nguồn: VTV9

Kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 03 đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Công an TPHCM, trong quá trình điều tra vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra trên địa bàn thành phố trong quý I/2026, lực lượng chức năng phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý trước đó vẫn còn nhiều mắt xích liên quan cần tiếp tục điều tra, truy xét.

1. Đinh Long Nhật (sinh năm 1967; HKTT: 122 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở: 704 lô C Chung cư Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Long Nhật)

2. Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990; HKTT: 259 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic)

Ngày 20/5, thông tin ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị khởi tố, bắt tạm giam đã gây sốc trên mạng xã hội. Nguồn: Công an TP. Hồ Chí Minh

Trước khi vướng vòng lao lý, Long Nhật từng là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình và quê hương Việt Nam. Sinh năm 1967 tại Huế, nam ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến từ đầu thập niên 1990 nhờ chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn đậm chất tự sự.

Long Nhật ghi dấu ấn qua hàng loạt ca khúc quen thuộc như Mấy nhịp cầu tre, Tóc em đuôi gà, Ở hai đầu nỗi nhớ… Anh cũng được xem là một trong số ít nghệ sĩ kiên trì theo đuổi dòng nhạc dân ca – trữ tình trong bối cảnh thị trường âm nhạc dần chuyển hướng mạnh sang nhạc trẻ và các xu hướng hiện đại.

Không chỉ hoạt động ca hát, Long Nhật còn thường xuyên xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình, các đêm nhạc hoài niệm hay sân khấu hội chợ ở nhiều tỉnh thành. Những năm gần đây, nam ca sĩ chủ yếu duy trì hoạt động nghệ thuật thông qua các show diễn mang màu sắc trữ tình, quê hương.