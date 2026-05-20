Lý do người nhà Hoài Linh rao bán tài sản

Liên tục rao bán tài sản

Vừa qua, trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ gây chú ý khi đăng tải thông tin về chiếc nhẫn kim cương muốn bán lại. Theo giới thiệu của nam ca sĩ, chiếc nhẫn được rao bán thuộc dòng trang sức cao cấp sở hữu viên kim cương vàng champagne hơn 10 carat, từng xuất hiện trong nhiều triển lãm và show kim hoàn quốc tế. Em ruột Hoài Linh cho biết ai có hứng thú thì liên hệ chứ không để giá trực tiếp.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Dương Triệu Vũ cũng quyết định rao bán căn nhà rộng 300 m2 ở khu East Orlando, bang Florida. Theo chia sẻ, nam ca sĩ chấp nhận hạ giá bán căn biệt thự xuống còn 675.000 USD, tương đương gần 18 tỷ đồng. Trước đó, bất động sản này từng được niêm yết ở mức khoảng 700.000 - 705.000 USD (khoảng 18,45 đến 18,58 tỷ đồng). Dương Triệu Vũ cho biết căn nhà tọa lạc trong khu dân cư khép kín thuộc phân khúc cao cấp, có hệ thống an ninh và bảo vệ hoạt động 24/7.

Cơ ngơi này gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm với thiết kế rộng rãi, ưu tiên không gian mở và ánh sáng tự nhiên. Dương Triệu Vũ tiết lộ căn nhà đặc biệt phù hợp với gia đình nhiều thế hệ khi tầng trệt bố trí phòng ngủ master lớn cùng một phòng ngủ riêng có nhà tắm khép kín, thuận tiện cho sinh hoạt. Ngoài ra, khu bếp cũng được đầu tư với mặt đá granite, hệ tủ hiện đại và khu vực ăn sáng liền kề tạo cảm giác ấm cúng. Không gian sinh hoạt chung được thiết kế theo kiểu mở, kết nối trực tiếp với sân ngoài trời thông qua hệ cửa kính trượt lớn, mang lại cảm giác thoáng đãng và sang trọng.

Lý do Dương Triệu Vũ liên tục rao bán tài sản là gì?

Việc Dương Triệu Vũ liên tục rao bán những tài sản có giá trị lớn trong thời gian ngắn khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán. Nhiều người đặt nghi vấn nam ca sĩ đang gặp vấn đề tài chính hoặc có biến động lớn trong cuộc sống nên mới quyết định thanh lý từ bất động sản đến trang sức cao cấp. Tuy nhiên, Dương Triệu Vũ cũng lên tiếng giải thích khá rõ ràng về lý do phía sau những quyết định này.

Với chiếc nhẫn kim cương hơn 10 carat, nam ca sĩ cho biết đơn giản vì sở thích cá nhân thay đổi nên muốn nhượng lại cho người phù hợp hơn. Nam ca sĩ nói rõ: "Giờ tới tuổi không thích đeo kim cương nữa rồi…".

Trong khi đó, việc bán căn biệt thự tại Mỹ cũng không xuất phát từ áp lực kinh tế mà chủ yếu do nhu cầu sử dụng không còn nhiều như trước. Trước khi bán, một thời gian, căn nhà từng được cho thuê với giá khoảng 3.900 USD/tháng (tương đương hơn 100 triệu đồng).

Gần đây, Dương Triệu Vũ duy trì cuộc sống di chuyển thường xuyên giữa Việt Nam và Mỹ để vừa theo đuổi các hoạt động nghệ thuật, vừa có thời gian quây quần bên gia đình. Mỗi lần trở về Mỹ, nam ca sĩ chủ yếu sinh sống cùng người thân tại bang California.

Tình hình gần đây của Dương Triệu Vũ

Dương Triệu Vũ tên thật là Võ Nguyễn Dương, sinh năm 1983, là em ruột của nghệ sĩ Hoài Linh. Anh sang Mỹ định cư từ nhỏ và hoạt động ca hát chuyên nghiệp ở hải ngoại trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Dương Triệu Vũ được biết đến qua nhiều ca khúc như Muộn Màng, Em Lỡ Thôi À, Ta Đã Có Bao Mùa Nhớ… Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn gây chú ý bởi cuộc sống sang chảnh, giàu có.

Ngoài căn nhà rộng 300 m2 đã rao bán, Dương Triệu Vũ còn sở hữu căn hộ cao cấp trị giá 8 tỷ đồng tại TP.HCM. Nam ca sĩ cho biết căn hộ này đã gắn bó với anh suốt chục năm và chứa nhiều kỷ niệm đặc biệt. Căn hộ có diện tích khoảng 168 m2 với thiết kế sang trọng, sử dụng tông trắng làm chủ đạo kết hợp nhiều cây xanh tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn ấm cúng. Không gian sống của em trai Hoài Linh mang phong cách châu Âu, được đầu tư chỉn chu với nội thất cao cấp và view nhìn ra thành phố.

Hiện tại, Dương Triệu Vũ duy trì cuộc sống khá thoải mái khi thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để cân bằng công việc lẫn thời gian dành cho gia đình. Mỗi lần trở về Việt Nam, nam ca sĩ thường xuyên gặp gỡ anh trai Hoài Linh, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của cả hai lên mạng xã hội.

Bên cạnh công việc nghệ thuật, nam ca sĩ cũng gây chú ý với cuộc sống sang chảnh và gu hưởng thụ đúng chuẩn đại gia Vbiz. Trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ thường xuyên cập nhật hình ảnh du lịch trong và ngoài nước, check-in tại các resort cao cấp, nhà hàng sang trọng hay những chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn bè thân thiết.

