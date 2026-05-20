Náo loạn tin 2 Chị Đẹp thân nhất showbiz từ mặt nhau, không thèm tới dự đám cưới của đối phương

Trong vòng 24 giờ qua, công chúng châu Á náo loạn trước thông tin 2 Chị Đẹp Đạp Gió - Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng được cho là đã cạch mặt nhau dù cả 2 rất thân thiết, từng có thời gian dài gắn bó với nhau với tư cách thành viên nhóm nhạc TWINS lừng lẫy. Cũng theo nguồn tin này, Chung Hân Đồng còn không thèm tới dự đám cưới của Thái Trác Nghiên.

Thông tin trên khiến cộng đồng mạng ngớ người và không khỏi ngỡ ngàng bởi ai cũng biết Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng là 2 nữ ngôi sao có tình bạn thân thiết, đáng ngưỡng mộ bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Chẳng ai ngờ cũng có ngày 2 Chị Đẹp đình đám lại dính phải tin rạn nứt, mâu thuẫn sâu sắc tới mức không nhìn mặt nhau.

Giữa tâm bão đồn đoán, phía Thái Trác Nghiên vừa chính thức có động thái lên tiếng về nghi vấn cạch mặt người chị em thân thiết Chung Hân Đồng. Cụ thể, Thái Trác Nghiên đã thông qua người quản lý để đưa ra thông báo khẳng định tin tức cô rạn nứt với mỹ nhân họ Chung chỉ là tin đồn nhảm: “Chung Hân Đồng cũng có đến tham dự đám cưới, tất cả những người thân thiết nhất của tôi đều có mặt tại đó để chung vui”.

Đồng thời, người đại diện cũng mạnh mẽ bác bỏ tin đồn Chị Đẹp họ Thái ly hôn, tố cáo chuyện xấu của chồng trẻ - Lâm Tuấn Hiền: “Không có chuyện khóc lóc tố cáo gì ở đây cả, hiện tại Thái Trác Nghiên đang đi hưởng tuần trăng mật với ông xã”.

Trước đó, cộng đồng mạng có phen náo loạn trước thông tin Thái Trác Nghiên được cho là vừa khóc lóc nức nở tố chồng ngoại tình. Theo nguồn tin, mỹ nhân họ Thái đã xóa toàn bộ nội dung liên quan đến tin đám cưới trên các nền tảng mạng xã hội và tức tốc dọn ra khỏi nơi ở chung của vợ chồng cô.

Thái Trác Nghiên còn được cho là đã đưa ra phản hồi ngắn gọn thông qua truyền thông như sau: “(Vợ chồng tôi) đã chia tay được 1 thời gian, tụ họp vui vẻ thì chia tay êm đẹp, không cần nói nhiều”.

1 nguồn tin tiết lộ thêm, Thái Trác Nghiên và chồng trẻ thường xuyên cãi vã do khác biệt về quan điểm sống, đồng thời giữa họ xảy ra nhiều xung đột trong thói quen sinh hoạt.

Vậy nhưng tới nay, người đẹp họ Thái vừa ra thông báo phủ nhận dứt khoát những thông tin tiêu cực nhắm vào cuộc hôn nhân của cô với “hồng hài nhi” Lâm Tuấn Hiền.

Thực ra không cần phải đợi tới khi Thái Trác Nghiên lên tiếng bác bỏ nghi vấn ly hôn chồng trẻ kém 10 tuổi, nhiều người hâm mộ từ đầu cũng đã nhanh chóng nhận ra những chi tiết mâu thuẫn, sai khác so với thực tế trong bài báo loan tin Chị Đẹp sinh năm 1982 khóc sướt mướt vì đổ vỡ hôn nhân. Đầu tiên, bài báo này cho biết Thái Trác Nghiên đã xóa sạch mọi dấu vết liên quan tới cuộc hôn nhân hiện tại trên các nền tảng mạng xã hội. Thế nhưng trên thực tế cho tới nay, nữ diễn viên kiêm ca sĩ đình đám vẫn giữ nguyên bài đăng công bố tin kết hôn với Lâm Tuấn Hiền ở trang Weibo cá nhân.

Ngoài ra, bức ảnh mỹ nhân họ Thái khóc lóc nức nở được dùng để minh họa trong bài báo cũng chẳng phải hình mới đây mà là khoảnh khắc được chụp vào năm 2014 khi cô chia sẻ câu chuyện về chú chó cưng không may qua đời.

Bức ảnh Thái Trác Nghiên khóc nức nở xuất hiện trong bài báo không phải hình mới mà thực chất đã được chụp cách đây 12 năm. Ảnh: 163

Còn nhớ Thái Trác Nghiên bất ngờ tuyên bố kết hôn với “hồng hài nhi” Lâm Tuấn Hiền vào trưa 28/4. Khi ấy, cô không chỉ xác nhận chuyện mình kết hôn với huấn luyện viên thể hình kém 10 tuổi mà còn chia sẻ luôn 2 bức hình cưới hạnh phúc của vợ chồng mình. Đồng thời, nữ diễn viên kiêm ca sĩ 8X cũng gửi gắm tới ông xã 1 thông điệp đầy ý nghĩa: “Chúc mừng em gả cho anh, cũng chúc mừng anh đã cưới được em. Về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn nhé. Cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người”.

