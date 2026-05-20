Phương Ly - An Thuyên tung thính qua lại trên MXH?

Sau khi đường ai nấy đi với rapper Andree, Phương Ly vẫn chưa công khai bạn trai mới. Trong khi đó, nam rapper đang vướng nghi vấn hẹn hò với TikToker Hà Môi. Cho đến cuối tháng 4 vừa qua, tương tác đặc biệt giữa Phương Ly và An Thuyên đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.

Cụ thể ở trên Threads, nữ ca sĩ 9x đã đăng tải dòng trạng thái thả tính ẩn ý: "Người khác thích A hiền. Còn bé thích A dữ lắm". Dưới phần bình luận, cư dân mạng rần rần tò mò danh tính người Phương Ly đang nhắc tới. TikToker An Thuyên - người được netizen đẩy thuyền với cô cũng có hành động trả lời ẩn ý: "Anh cũng thích L dữ lắm". Màn tung hứng qua lại bằng cách chơi chữ giữa "A" và "L", như cách viết tắt tên cả hai khiến cộng đồng mạng càng thêm thích thú, đồng thời tích cực "đẩy thuyền".

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng đây có thể chỉ là màn tương tác vui vẻ quen thuộc trên mạng xã hội, bởi trước đó Phương Ly và An Thuyên cũng từng nhiều lần có những màn đối đáp tương tự. Hiện tại, những màn tung hứng giữa Phương Ly và An Thuyên vẫn đang tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Trong một bài đăng mới đây của Phương Ly, An Thuyên lại bất ngờ để lại bình luận trêu đùa khá thân thiết. Ảnh: Chụp màn hình

Cuối tháng 4, màn đối đáp qua lại của cả hai cũng từng thu hút sự chú ý. Ảnh: Chụp màn hình

Netizen đang bàn tán xôn xao về mối quan hệ của cả hai. Ảnh: Tổng hợp

Phương Ly và Andree được biết đến là những người bạn thân thiết trong cùng một hội bạn suốt khoảng 10 năm qua. Dù chưa từng chính thức xác nhận chuyện yêu đương, cả hai lại nhiều lần để lộ loạt "hint" tình cảm rõ ràng. Từ việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thoải mái tương tác trên mạng xã hội cho đến những lần bị soi check-in cùng thời điểm, cùng địa điểm, tất cả đều khiến cư dân mạng tin rằng họ từng có mối quan hệ đặc biệt.

Tuy nhiên, đến khoảng cuối tháng 8/2025, mối quan hệ của cả hai bắt đầu bị cho là xuất hiện trục trặc. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của một người bạn thân Phương Ly với dòng caption đầy ẩn ý: "Người độc thân thường sẽ giàu...". Đáng chú ý, khi một tài khoản để lại bình luận: "Chị Ly độc thân rồi ạ", chính chủ bài viết đã có động thái thả tim, càng khiến dân mạng thêm nghi ngờ chuyện tình cảm của nữ ca sĩ đã có thay đổi.

Phương Ly và Andree từng có thời gian hẹn hò và được đông đảo khán giả tích cực đẩy thuyền. Ảnh: Tổng hợp

An Thuyên tên thật là Nguyễn Hoài An, sinh năm 2003 tại Hà Tĩnh, hiện sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Anh được cộng đồng mạng biết đến với vai trò TikToker sở hữu lượng người theo dõi ấn tượng, lên tới gần 900.000 follower trên nền tảng TikTok.

Trên trang cá nhân, An Thuyên gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, mang phong cách "boy phố" cá tính và đặc biệt yêu thích bóng đá. Bên cạnh đó, nam TikToker cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống sang chảnh như check-in bên siêu xe, du lịch tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp hay xuất hiện tại nhiều địa điểm đắt đỏ, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.