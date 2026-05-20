Hậu chia tay Lisa, tỷ phú vội công khai bạn gái mới gợi cảm để em út BLACKPINK hết đường níu kéo?

Nghi vấn Lisa (BLACKPINK) chia tay CEO Frédéric Arnault đã xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng vài tháng qua. Dù cả 2 chưa lên tiếng bác bỏ hay xác nhận song nhiều khán giả tin chắc em út BLACKPINK thực sự đã toang với bạn trai tỷ phú.

Tới sáng 20/5, tờ Koreaboo khiến công chúng náo loạn khi đăng tải bài báo nghi vấn Frédéric Arnault vừa lao vào hẹn hò bạn gái mới gợi cảm sau khi được cho là đã “đường ai nấy đi” với Lisa. Theo nguồn tin, hình ảnh nghi Frédéric tạo dáng thân mật, còn sát rạt tình tứ bên tình mới trong 1 cửa hàng quần áo hiện đang được chia sẻ rần rần với tốc độ như tên bắn trên nhiều diễn đàn trực tuyến. Thậm chí, từ động thái này, 1 bộ phận khán giả còn suy đoán rằng sở dĩ Frédéric khẩn trương hẹn hò mỹ nhân gợi cảm là do muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với Lisa, đồng thời để em út BLACKPINK hết đường níu kéo anh.

Hình ảnh được cho là Frédéric Arnault sánh đôi bên bạn gái mới sau khi chấm dứt mối quan hệ với Lisa đã gây xôn xao bàn tán. Ảnh: X

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đã bàn tán sôi nổi xung quanh hình ảnh nghi Frédéric Arnault vội vã công khai người mới hậu chia tay Lisa. Trong đó, 1 bộ phận khán giả chúc phúc cho Frédéric, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối đối với mối tình dang dở của anh và em út BLACKPINK. Thế nhưng, nhiều người dùng mạng lại tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của thông tin Frédéric hẹn hò gái lạ.

Giữa tâm điểm tranh cãi, “thánh soi” đã phát hiện ra sự thật gây bật ngửa đằng sau bức hình Frédéric thân mật bên bạn gái mới nói trên. Thì ra tấm ảnh này không phải hình mới đây mà thực chất đã được chụp từ hồi đầu năm 2023 trước khi Frédéric bắt đầu hẹn hò Lisa. Cô gái xuất hiện bên Frédéric không ai khác lại chính là người mẫu kiêm blogger thời trang người Đức Caroline Daur - bạn gái tin đồn 1 thời của nam tỷ phú này. Lật lại hồ sơ, thực chất tin đồn tình ái của Frédéric và Caroline Daur đã xuất hiện từ hồi đầu năm 2023 trước khi nam doanh nhân bước vào mối quan hệ hẹn hò với em út BLACKPINK. Vậy nên nói tóm lại, không hề có chuyện Frédéric vừa lộ ảnh hẹn hò bạn gái mới hậu chia tay Lisa.

Mối quan hệ giữa Lisa và con trai nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới liên tục chiếm sóng truyền thông trong thời gian dài. Ảnh: Nate

Dù bức ảnh nói trên đã được làm rõ song công chúng tới nay vẫn tin chắc Lisa và thái tử đế chế xa xỉ thực sự đã cho nhau lối đi riêng, không còn hẹn hò nữa.

Còn nhớ tin đồn Lisa toang với thiếu gia nhà tỷ phú lần đầu rộ lên từ hồi đầu năm nay. Hồi cuối tháng 2, xuất hiện trong 1 bữa tiệc ở Bali, Lisa dựa sát rạt vào DJ Disco Lines và có nhiều tương tác thân mật với đối phương. Ngay từ thời điểm đó, tờ Koreaboo cùng công chúng đồng loạt đặt ra nghi vấn em út BLACKPINK đã chia tay Frédéric Arnault nên nữ ca sĩ mới có thể thoải mái thân mật sát rạt vào người khác giới ngay giữa buổi tiệc.

Ngoài ra, việc em út “Hắc Hường” không còn được nhận socola từ bạn trai trong ngày Valentine năm nay càng khiến tin đồn cặp đôi đã tan vỡ lan nhanh như tên bắn. Chưa hết, tới tháng 3, Frédéric Arnault đã bị bắt gặp có ánh mắt tình tứ dành cho 1 người phụ nữ lạ trong bữa tiệc do 1 thương hiệu thời trang cao cấp tổ chức. Chi tiết này nhanh chóng khiến dân tình đưa ra nhận định CEO sinh năm 1995 thực sự đã dứt tình với Lisa.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Frédéric bỗng đột nhiên không còn thả tim vào các bài đăng của Lisa trên trang cá nhân, dù trước đó anh vẫn đều đặn nhấn like mọi bài post do đàng gái đăng tải lên mạng. Từ đây, nhiều khán giả càng thêm tin rằng em út BLACKPINK và bạn trai nhà tài phiệt đã “đường ai nấy đi”, không còn dính dáng gì tới đối phương nữa.

Lisa thân mật sát rạt với 1 nam DJ trong bữa tiệc ở Bali hồi tháng 2 năm nay, làm rộ lên nghi vấn cô đã trở lại thời kỳ độc thân. Ảnh: Naver

Trong thời gian gần đây, Frédéric Arnault bỗng dưng không còn nhấn like các bài đăng của Lisa nữa. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo