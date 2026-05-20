Phỏng vấn Shin Ye Eun: Lần đến Việt Nam thứ 3 rất khác, thích nằm ườn trên giường xem phim!

Vào ngày 19/5, nữ diễn viên Shin Ye Eun đã tham gia sự kiện công nghệ K-House tại Another Saigon by LG. Không làm người hâm mộ Việt thất vọng, ngay từ giây phút xuất hiện, Shin Ye Eun đã khiến mọi người phải ố á với vẻ ngoài nữ tính, sáng bừng xứng danh "nữ thần thanh xuân xứ Hàn".

Có thể nói, chỉ có đúng 3 từ để nói về diện mạo của mỹ nhân sinh năm 1998 trong ngày hôm nay là: Xinh - miễn - chê. Đặc biệt, ngôi sao The Glory đã có rất nhiều chia sẻ thú vị khi có lần thứ 3 đặt chân đến Việt Nam.

Shin Ye Eun gửi lời chào đến khán giả Việt Nam. Clip: Đi Soi Sao Đi

Đây có phải là lần thứ ba bạn đến thăm Việt Nam không? Được biết hai lần trước bạn đã ghé thăm Đà Nẵng và Phú Quốc. Ấn tượng của chuyến đi lần này trong bạn như thế nào?

Chuyến đi lần này mang lại cho tôi một cảm giác rất khác biệt so với những lần trước khi tôi đến Việt Nam để du lịch. Bởi lần này, tôi có cơ hội được gặp gỡ và tiếp xúc với người hâm mộ Việt Nam ở một khoảng cách gần gũi hơn, lại còn trong một không gian vô cùng đặc biệt như Another Saigon by LG nữa.

Bạn đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả toàn cầu với vai diễn phản diện thời trẻ trong bộ phim "The Glory" (Vinh quang trong hận thù). Đối với cá nhân bạn, nhân vật đó có ý nghĩa như thế nào?

Sau vai diễn này, tôi cảm thấy bản thân trở nên tự tin hơn rất nhiều nhờ nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ công chúng. Thật sự, nhân vật đó đã mang lại cho tôi một cảm giác vô cùng hào hứng khi giúp tôi được thể hiện những hình ảnh và màu sắc hoàn toàn mới lạ. Tôi tin rằng, là một diễn viên, mình hoàn toàn có thể tiếp tục thử sức và trải nghiệm ở nhiều góc cạnh đa dạng hơn nữa trong tương lai.

Vượt qua những thành tựu đã đạt được cho đến nay, chắc hẳn bạn luôn muốn hướng tới những đỉnh cao nghệ thuật mới và thử thách hơn. Trong tương lai, mục tiêu với tư cách là một diễn viên của bạn là gì?

Mục tiêu của tôi không phải là điều gì quá lớn lao hay hào nhoáng. Tôi luôn hướng về một tương lai mà ở đó, bản thân sẽ tốt hơn hiện tại và quá khứ dù chỉ một chút thôi. Nếu vẫn còn những góc cạnh hay sức hút tiềm ẩn mà mình chưa bộc lộ, tôi rất muốn được thể hiện chúng trước khán giả. Đó chính là cái đích đến mà tôi luôn theo đuổi.

Một câu hỏi mang tính cá nhân một chút nhé. Bạn được biết đến với chiều cao lý tưởng và một khí chất đầy cuốn hút. Bí quyết nào giúp bạn luôn duy trì được sức khỏe và nguồn năng lượng dồi dào như vậy?

Thực ra tôi không có bí quyết nào quá đặc biệt cả. Tôi chỉ luôn cố gắng duy trì đều đặn những thói quen hàng ngày như nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống khoa học, vận động thể chất và cố gắng thư giãn tối đa khi về nhà. Tôi nghĩ rằng việc nghỉ ngơi thật tốt trong cuộc sống thường nhật để tái tạo năng lượng và phục hồi thể chất mới là điều cốt lõi nhất.

Theo như người hâm mộ được biết, bạn là một người có tính cách khá hướng nội. Thông thường khi ở nhà, bạn hay dành thời gian cá nhân của mình như thế nào?

Đối với tôi, thời gian ở nhà đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Vì khi ở ngoài, tôi gặp gỡ nhiều người và tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Khi về nhà, tôi muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi, tự tay dọn dẹp từng góc nhà để làm mới không gian sống, chữa lành tâm hồn và tìm lại nhịp điệu của riêng mình. Nghe nhạc hay xem phim... cũng là những cách giúp tôi nạp lại năng lượng hiệu quả.

Bạn có thể chia sẻ một chút về thói quen hàng ngày hoặc sở thích cá nhân để các fan Việt Nam được biết thêm không?

Dạo gần đây, tôi thật sự rất trân trọng khoảng thời gian dành cho bản thân khi ở nhà. Để giữ cho cơ thể và tinh thần luôn ở trạng thái tốt nhất, tôi thường tập giãn cơ nhẹ nhàng, bật những bài nhạc mình yêu thích qua loa xboom để thư giãn. Những lúc không muốn làm gì cả, tôi sẽ nằm lười trên giường và xem phim giải trí qua màn hình StanbyME. Tôi nghĩ rằng, thay vì những sở thích hoành tráng, chính những điều đơn giản như thế này mới là thứ thực sự mang đến cảm giác dễ chịu và bình yên.

Shin Ye Eun sinh năm 1998, là "gà nhà" của JYP Entertainment và bắt đầu đóng phim từ năm 2018. Vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo khiến cô được so sánh với "tình đầu quốc dân" Suzy - người cũng từng là nghệ sĩ dưới trướng JYP. Nữ diễn viên gây sốt với loạt vai diễn trong A-teen, Đôi Tai Ngoại Cảm và nhất là vai "ác nữ" Park Yeon Jin thời trẻ trong siêu phẩm The Glory.

Gạt đi tạo hình thanh thuần, tươi tắn, Shin Ye Eun đã hóa thân thành "ác nữ" có nụ cười đáng sợ trong những tập đầu của The Glory. Nữ diễn viên bị ám ảnh sau khi hóa thân vào vai phản diện với những cảnh quay bắt nạt, bạo lực khiến người xem nổi da gà. Với những tiềm năng sẵn có, Shin Ye Eun đang được kỳ vọng trở thành nữ thần mới của màn ảnh xứ Hàn.