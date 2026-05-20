Hương Giang chiếm sạch spotlight đêm thi đầu tại Miss Grand, đang catwalk thì đột nhiên phun lửa

Tối 19/5, đêm chào sân truyền thông của Miss Grand International All Stars 2026 chính thức diễn ra tại Thái Lan với sự góp mặt của dàn thí sinh đình đám đến từ nhiều quốc gia. Trong sự kiện này, các thí sinh lần lượt trình diễn bikini, dạ hội và nhận sash chính thức từ ban tổ chức. Giữa dàn mỹ nhân đổ bộ sân khấu với đủ kiểu váy áo lộng lẫy, Hương Giang vẫn trở thành cái tên chiếm trọn spotlight và được fan sắc đẹp nhắc đến nhiều nhất.

Ngay từ đầu, Hương Giang đã tạo khác biệt khi không diện đầm dạ hội như số đông thí sinh khác mà chọn một thiết kế bodysuit đen ánh bạc kết hợp quần dài ôm sát. Bộ trang phục có phần tay đính tua rua kết hợp lớp makeup sắc sảo, mái tóc suôn dài giúp những bước catwalk của Hương Giang thêm thần thái lạnh lùng, quyền lực.

Tuy nhiên, chi tiết khiến cả khán phòng lẫn mạng xã hội bùng nổ chính là khoảnh khắc Hương Giang đang catwalk thì bất ngờ… phun lửa. Cụ thể, nàng hậu đã khéo léo cầm sẵn bật lửa trong tay. Đúng lúc camera zoom cận mặt, Hương Giang lập tức bấm bật lửa tạo hiệu ứng ánh lửa bùng lên ngay trên sân khấu. Màn xử lý chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ khiến khán giả bất ngờ vì độ “chịu chơi” và khả năng tạo điểm nhấn quá thông minh.

Đoạn clip này sau khi lan truyền nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều cư dân mạng nhận xét Hương Giang hiểu rất rõ cách tạo viral moment tại một cuộc thi thiên về yếu tố truyền thông như Miss Grand International. Không ít fan còn gọi đây là "skill độc lạ nhất đêm chào sân".

Hương Giang phun lửa chào sân Miss Grand International All Stars

Ở phần nhận sash chính thức, Hương Giang tiếp tục trở thành tâm điểm khi được ban tổ chức xếp trình diễn cuối cùng nhờ sở hữu lượng bình chọn cao nhất từ khán giả. Ngay khoảnh khắc đại diện Việt Nam bước ra sân khấu, nhiều fan sắc đẹp đã nhận xét sự xuất hiện của cô không khác gì vedette của cả sự kiện.

Hương Giang diện bộ váy ánh bạc được đính kết dày đặc, phần phom dựng cầu kỳ giúp tổng thể trở nên lộng lẫy và nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Thiết kế ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong cùng phần cúp ngực táo bạo càng khiến visual của nàng hậu thêm sắc sảo. Kết hợp cùng kiểu tóc búi gọn và layout makeup sang trọng, Hương Giang mang đến hình ảnh vừa quyền lực vừa quyến rũ.

Từng bước catwalk, cú xoay người hay ánh mắt lia camera của cô đều khiến nhiều người liên tưởng đến màn final walk của một đương kim hoa hậu hơn là phần trình diễn của thí sinh dự thi. Sau đêm chào sân, Hương Giang nhận về lượng thảo luận cực lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp. Phần đông ý kiến đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, độ đầu tư hình ảnh cũng như những chiêu tạo điểm nhấn rất thông minh của nàng hậu Việt Nam. Trong một cuộc thi đề cao truyền thông như Miss Grand International, việc Hương Giang liên tục tạo được spotlight được xem là lợi thế lớn trong hành trình chinh phục mùa All Stars năm nay.

Hương Giang xuất hiện như Hoa hậu đương nhiệm hơn là một thí sinh

So với nhiều thí sinh khác của mùa All Stars, Hương Giang vốn đã là gương mặt quen thuộc với khán giả khi có nhiều năm hoạt động trong showbiz, từng chinh chiến và đạt thành tích tại đấu trường quốc tế. Việc sở hữu độ nhận diện cao cùng lượng người theo dõi lớn cũng khiến mọi xuất hiện của cô tại cuộc thi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trong những ngày nhập cuộc vừa qua, Hương Giang được nhận xét có phong thái tự tin, khả năng kiểm soát hình ảnh tốt và biết cách tạo điểm nhấn khi đứng trước camera.

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên, được thành lập tại Thái Lan từ năm 2013 bởi ông Nawat Itsaragrisil. Đây là một trong những đấu trường nhan sắc lớn, cùng với Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth thường được gọi là "Big 5" của thế giới. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang cuộc thi này vào năm 2021. Những năm gần đây, MGI gây chú ý tại nhiều quốc gia vì phong cách tổ chức sôi động, truyền thông mạnh mẽ nhưng cũng không ít lần vướng vào các tranh cãi. Năm 2024, Việt Nam cử Nguyễn Thị Yến Nhi đến chinh chiến và dừng chân ở top 22 chung cuộc.

Năm nay Miss Grand International thông báo sẽ tổ chức mùa All Star. Ban tổ chức cuộc thi cho biết mùa giải này sẽ quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế nhưng chưa đăng quang, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn/có con. Vì vậy, Hoa hậu Hương Giang hoàn toàn đáp ứng đúng quy định và thể lệ của cuộc thi.

Hương Giang có thành tích đầu tiên khi dẫn đầu bình chọn từ khán giả

Hương Giang dễ chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện trong các hoạt động

Ảnh: Tổng hợp