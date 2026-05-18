Hương Giang ở Miss Grand ngày 2: Lên ngay bộ tóc giả bén ngót, nhưng soi clip 31 giây lại gây tranh luận

Mới đây, Hương Giang tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trong ngày hoạt động thứ 2 của Miss Grand All Stars 2026. Dù chưa bước vào các phần thi chính thức, đại diện Việt Nam vẫn gây chú ý mạnh nhờ màn lên đồ sắc bén đúng chuẩn beauty queen".

Xuất hiện tại hoạt động buổi sáng của cuộc thi, Hương Giang diện corset ánh vàng kết hợp chân váy đính sequin lấp lánh. Thiết kế giúp nàng hậu khoe vóc dáng thon gọn, làn da trắng bật tông cùng visual được nhận xét "bén ngót". Kiểu tóc ngắn ôm mặt kết hợp layout makeup sắc lạnh càng khiến tổng thể thêm phần sang chảnh, cuốn hút.

Hương Giang đầu tư trang phục, tạo ấn tượng trong ngày 2 chinh chiến Miss Grand

Tuy nhiên, đoạn clip dài khoảng 31 giây ghi lại khoảnh khắc xuất hiện của Hương Giang lại bất ngờ tạo tranh cãi trên mạng xã hội. Trong video, người đẹp để lộ biểu cảm khá mệt mỏi, bước đi chậm và thần thái bị nhận xét chưa đủ năng lượng so với tinh thần máu lửa, bùng nổ vốn là “đặc sản” của Miss Grand. Một bộ phận khán giả nhận xét cô thiếu sự hoạt náo, chưa thật sự hòa vào không khí sôi động của dàn thí sinh quốc tế xung quanh.

Dẫu vậy, cũng có nhiều fan lên tiếng bênh vực đại diện Việt Nam. Không ít người cho rằng đây chỉ là hoạt động bên lề, chưa phải phần thi chính thức nên việc đánh giá phong độ từ một clip ngắn là khá vội vàng. Ngoài ra, trước đó Hương Giang cũng tiết lộ bản thân đang bị đau và sưng chân sau quá trình di chuyển, tập luyện liên tục nên phần nào ảnh hưởng đến dáng đi và năng lượng xuất hiện.

Hương Giang diện đồ "chặt chém", biến hoá mỗi lần xuất hiện ở Miss Grand

Tuy nhiên, netizen nhận ra Hương Giang có dấu hiệu tụt năng lượng

Khác với nhiều thí sinh còn mới, Hương Giang bước vào cuộc thi với danh tiếng của một ngôi sao giải trí đã hoạt động nhiều năm, từng đăng quang quốc tế và sở hữu lượng fan đông đảo. Điều đó đồng nghĩa mọi biểu cảm, outfit hay từng bước catwalk của cô đều bị soi kỹ hơn bình thường. Chỉ cần thiếu bùng nổ trong vài khoảnh khắc ngắn, tranh cãi lập tức xuất hiện.

Cô có thần thái sắc sảo, kiểm soát hình ảnh tốt và rất biết cách tạo khung hình đẹp. Tuy nhiên, Miss Grand lại là sân chơi đề cao năng lượng mạnh, sự hoạt náo và khả năng “quẩy” cùng đám đông. Đây là điều khiến nhiều khán giả tò mò liệu Hương Giang có thực sự hòa hợp với tinh thần cuộc thi hay không. Dù còn nhiều tranh luận, không thể phủ nhận Hương Giang vẫn là cái tên tạo thảo luận mạnh nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế lúc này. Và chỉ mới ngày thứ 2, mọi động thái của cô đã đủ khiến mạng xã hội “dậy sóng”.

Trong ngày đầu, Hương Giang khoe eo thon, đeo túi 700 triệu "chào sân"

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên, được thành lập tại Thái Lan từ năm 2013 bởi ông Nawat Itsaragrisil. Đây là một trong những đấu trường nhan sắc lớn, cùng với Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth thường được gọi là "Big 5" của thế giới. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang cuộc thi này vào năm 2021. Những năm gần đây, MGI gây chú ý tại nhiều quốc gia vì phong cách tổ chức sôi động, truyền thông mạnh mẽ nhưng cũng không ít lần vướng vào các tranh cãi. Năm 2024, Việt Nam cử Nguyễn Thị Yến Nhi đến chinh chiến và dừng chân ở top 22 chung cuộc.

Năm nay Miss Grand International thông báo sẽ tổ chức mùa All Star. Ban tổ chức cuộc thi cho biết mùa giải này sẽ quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế nhưng chưa đăng quang, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn/có con. Vì vậy, Hoa hậu Hương Giang hoàn toàn đáp ứng đúng quy định và thể lệ của cuộc thi.

Cư dân mạng mong chờ nhiều vào hành trình của Hương Giang

