Long Nhật, Sơn Ngọc Minh vừa bị khởi tố trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn là ai?

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong số này có ông Long Nhật (59 tuổi, ca sĩ) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, ca sĩ). Cả hai bị can cùng bị khởi tố về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, quá trình điều tra vụ án liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn TP.HCM trong quý I năm nay, Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý trước đó còn có nhiều cá nhân liên quan cần tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra.

Từ những tài liệu và chứng cứ thu thập được, Phòng PC04 đã xác lập chuyên án để tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự, nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Long Nhật là ai?

Long Nhật là ca sĩ hoạt động trong dòng nhạc quê hương và trữ tình tại Việt Nam. Anh tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế. Long Nhật được công chúng biết đến từ đầu thập niên 1990 khi theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, quê hương và bolero.

Long Nhật sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh tham gia hoạt động văn nghệ từ sớm trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong quá trình hoạt động, nam ca sĩ phát hành nhiều ca khúc gắn với tên tuổi như “Mấy nhịp cầu tre”, “Tình Huế”, “Gió về miền xuôi”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Ai ra xứ Huế”… Các sản phẩm của Long Nhật chủ yếu gắn với dòng nhạc quê hương, dân ca và trữ tình.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Long Nhật thường xuất hiện tại các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí. Ngoài ca hát, anh cũng tham gia gameshow, chương trình thực tế và một số hoạt động liên quan đến giải trí truyền hình.

Ca sĩ Long Nhật

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Long Nhật nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội và truyền thông bởi đời tư và phong cách cá nhân. Nam ca sĩ từng vướng nhiều tin đồn liên quan đến giới tính. Anh cũng nhiều lần trực tiếp lên tiếng chia sẻ về những thông tin xoay quanh đời sống cá nhân trong các cuộc phỏng vấn và chương trình truyền hình.

Long Nhật lập gia đình và có con. Trong nhiều lần xuất hiện trước truyền thông, anh cho biết vợ con sống kín tiếng và ít tham gia các hoạt động giải trí. Cuộc sống gia đình của nam ca sĩ từng được công chúng quan tâm khi anh chia sẻ về khoảng thời gian sống xa gia đình để hoạt động nghệ thuật.

Long Nhật vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia biểu diễn và xuất hiện trên mạng xã hội. Anh chủ yếu hoạt động trong các chương trình thuộc dòng nhạc quê hương, bolero và sân khấu ca nhạc truyền thống. Việc nam ca sĩ bị bắt vì ma túy khiến công chúng vô cùng sốc.

Sơn Ngọc Minh là ai?

Sơn Ngọc Minh là ca sĩ từng được khán giả trẻ biết đến rộng rãi khi hoạt động trong nhóm nhạc nam V.Music – một trong những boygroup nổi bật của Vpop đầu thập niên 2010. Sở hữu ngoại hình sáng, phong cách thư sinh cùng chất giọng nhẹ nhàng, Sơn Ngọc Minh từng là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc trẻ Việt Nam trong giai đoạn thị trường âm nhạc phát triển mạnh các nhóm nhạc thần tượng.

Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990. Trước khi nổi tiếng, anh từng tham gia nhiều hoạt động văn nghệ và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp từ khá sớm. Tên tuổi của anh bắt đầu được chú ý khi gia nhập V.Music – nhóm nhạc được thành lập bởi công ty của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Nhóm gồm nhiều thành viên trẻ theo đuổi hình tượng hiện đại, năng động và hướng đến đối tượng khán giả tuổi teen.

Trong giai đoạn hoạt động mạnh nhất, V.Music tạo được dấu ấn với hàng loạt ca khúc như “Bức thư tình chưa gửi”, “Ngày hạnh phúc”, “Lời anh hứa”, “Nếu như anh đến”… Nhóm cũng thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí lớn. Sơn Ngọc Minh được xem là một trong những thành viên nổi bật nhờ ngoại hình điển trai cùng phong cách biểu diễn gần gũi.

Sau khi V.Music tan rã, Sơn Ngọc Minh bước vào con đường hoạt động solo. Tuy nhiên, giống nhiều thành viên bước ra từ mô hình nhóm nhạc, hành trình solo của anh gặp không ít khó khăn. Dù từng phát hành một số sản phẩm âm nhạc và tham gia các chương trình giải trí, Sơn Ngọc Minh chưa tạo được cú bật lớn để duy trì sức nóng như thời còn hoạt động trong V.Music.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh

Trong nhiều năm, nam ca sĩ vẫn duy trì hình ảnh nghệ sĩ độc lập, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện hoặc biểu diễn ở sân khấu ca nhạc. Anh theo đuổi phong cách trưởng thành hơn, tập trung vào hình ảnh lịch lãm và cảm xúc. Tuy nhiên, thị trường Vpop thay đổi nhanh chóng với sự xuất hiện liên tục của nhiều gương mặt trẻ khiến tên tuổi Sơn Ngọc Minh dần ít được nhắc đến hơn so với thời kỳ đỉnh cao.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Sơn Ngọc Minh cũng từng vướng vào một số ồn ào đời tư khiến công chúng chú ý. Đáng chú ý nhất là những phát ngôn liên quan đến ca sĩ Erik vào năm 2019. Khi đó, Sơn Ngọc Minh công khai chia sẻ về mối quan hệ tình cảm trong quá khứ, tạo nên làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội và trong giới giải trí. Vụ việc khiến tên tuổi anh trở thành tâm điểm truyền thông suốt một thời gian dài.

Dù gây nhiều ý kiến trái chiều, Sơn Ngọc Minh vẫn được xem là một trong những gương mặt gắn liền với giai đoạn phát triển của mô hình boygroup tại Việt Nam. Thời điểm V.Music hoạt động, nhóm được xem là đại diện tiêu biểu cho xu hướng thần tượng trẻ của Vpop trước khi làn sóng nhóm nhạc mới xuất hiện mạnh mẽ hơn trong các năm sau đó.

Gần đây, Sơn Ngọc Minh có cuộc sống khá kín tiếng hơn trước. Nam ca sĩ ít hoạt động rầm rộ trên truyền thông nhưng vẫn giữ kết nối với người hâm mộ thông qua mạng xã hội và các hoạt động nghệ thuật riêng. Với nhiều khán giả thế hệ 9X, cái tên Sơn Ngọc Minh vẫn gợi nhớ về thời kỳ sôi động của nhạc trẻ Việt Nam, khi các nhóm nhạc nam từng tạo nên sức hút đặc biệt với công chúng trẻ. Thông tin nam ca sĩ bị bắt khiến công chúng hoang mang.