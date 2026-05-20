Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị bắt tạm giam vì tội gì?

Ngày 20/5, thông tin ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị khởi tố, bắt tạm giam đang gây xôn xao dư luận. Theo thông tin được đăng tải từ trang Phòng, chống ma túy Công an TP.HCM, Long Nhật và Sơn Ngọc Minh nằm trong đường dây ma túy quy mô lớn vừa bị triệt phá cùng hơn 70 đối tượng khác.

Ca sĩ Long Nhật tại cơ quan chức năng (Ảnh: Trang Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh)

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh tại cơ quan chức năng (Ảnh: Trang Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh)

Theo thông tin trên trang Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh, qua công tác điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” phát hiện trên địa bàn Thành phố trong Quý 1/2026, Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.

Kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy”, "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 03 đối tượng theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm:

1. Đinh Long Nhật (sinh năm 1967; HKTT: 122 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở: 704 lô C Chung cư Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Long Nhật)

2. Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990; HKTT: 259 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic)

Sơn Ngọc Minh và Long Nhật bị bắt tạm giam ( (Ảnh: Trang Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh)

Long Nhật được biết đến là một trong những ca sĩ nổi bật của dòng nhạc quê hương, trữ tình và dân ca Việt Nam từ thập niên 1990. Với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách biểu diễn đặc trưng, Long Nhật từng sở hữu lượng khán giả đông đảo, đặc biệt ở khu vực miền Trung và miền Tây. Những ca khúc như Ai ra xứ Huế , Mấy nhịp cầu tre , Nhớ nhau hoài ,...

Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990, từng là một trong những gương mặt nổi bật của nhóm nhạc nam V.Music - nhóm nhạc đình đám một thời của Vbiz. Anh sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng phong cách thư sinh, từng có lượng fan đông đảo trong giai đoạn hoạt động cùng nhóm.

V.Music ra mắt vào năm 2010 và nhanh chóng gây chú ý với đội hình gồm 4 thành viên. Nhóm ghi dấu với loạt ca khúc như Lỗi Lầm Thuộc Về Anh, Nếu Mai Rời Xa, Ngày Hạnh Phúc, I Love You,... và từng là cái tên quen thuộc của nhiều sân khấu âm nhạc dành cho giới trẻ.

Ca sĩ Long Nhật (Ảnh: FBNV)