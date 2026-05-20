Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Sơn Ngọc Minh - cựu thành viên nhóm nhạc VMusic

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990; HKTT: 259 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic) cùng hơn 70 người khác để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sơn Ngọc Minh

Đêm 19 rạng sáng ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện cao điểm 45 ngày, đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030”, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma tuý quy mô lớn trên địa bàn.

Qua công tác điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” phát hiện trên địa bàn Thành phố trong Quý 1/2026, Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.

Với quyết tâm đấu tranh triệt xóa tận gốc các đường dây tội phạm ma túy, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, Phòng PC04 đã xác lập Chuyên án truy xét bí số 426A, tập trung áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự nhằm đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo: “Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy”, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lực lượng Công an Thành phố trong thực hiện mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Nhóm đối tượng thời điểm bị bắt giữ

Đồng chí Đại tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng phòng PC04 cho biết: Ngay sau khi xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Phòng PC04 đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mở rộng, truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây, đối tượng liên quan; kiên trì khai thác, truy vết đến cùng từ các đối tượng sử dụng ma túy để làm rõ các mắt xích cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy trên địa bàn.

Kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 03 đối tượng theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa. Trong đó có Sơn Ngọc Minh (sinh năm 1990; HKTT: 259 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh, cựu thành viên nhóm nhạc VMusic)

Ngoài ra, còn có Đinh Long Nhật (sinh năm 1967; HKTT: 122 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở: 704 lô C Chung cư Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Long Nhật)

Việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng Công an Thành phố là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.