Vụ đuối nước 5 trẻ em tử vong: Lời kể "chết lặng" của người tìm thấy 3 thi thể

Chiều 18-5, tại địa bàn xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh tử vong. Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, ông Trương Hữu Khoa, cư trú tại thôn Hùng Mạnh, xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ, cho biết khi nhận được thông tin vụ tai nạn ông liền di chuyển bằng xe máy đến hiện trường với mong muốn phối hợp cùng lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Ông Trương Hữu Khoa, người tìm thấy 3 thi thể nạn nhân đuối nước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi tới hiện trường, ông Khoa được lực lượng chức năng đồng ý cho tham gia cứu nạn vì là bản thân sống gần sông Lô, biết bơi, lặn.

Lúc lao xuống dòng sông Lô ở độ sâu khoảng 4 m, ông phát hiện các cháu dưới lòng sông và gần như chết lặng. "Sau vài hơi lặn, tôi nhìn thấy hai cháu đang ôm ghì lấy nhau dưới nước. Tôi định gỡ từng cháu ra nhưng các cháu bám chặt quá nên phải kéo cả hai lên"- ông Khoa chia sẻ.

Sau khi đưa 2 thi thể vào bờ bàn giao cho lực lượng chức năng, ông tiếp tục lặn xuống sông và tìm thấy thi thể nam sinh thứ ba cách đó khoảng 20 m.

Nhằm kịp thời động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm vì cộng đồng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trao tặng ông Trương Hữu Khoa một phần quà khen thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Theo thông tin trên Facebook cá nhân, ông Khoa cho biết trong sáng ngày 19-5-2026, vợ chồng ông Khoa đã quay trở lại địa bàn để đến thăm hỏi, phúng viếng và trao toàn bộ số tiền thưởng 20 triệu đồng này cho gia đình của 5 học sinh gặp nạn, mỗi hộ gia đình 4 triệu đồng, nhằm chia sẻ phần nào nỗi đau thương, mất mát của các gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho ông Trương Hữu Khoa. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 18-5, một nhóm gồm 10 học sinh cùng trú tại xã Sông Lô rủ nhau ra khu vực bãi bồi ven sông Lô thuộc thôn Yên Phú để tắm. Trong quá trình tắm sông, khi di chuyển ra khu vực giữa dòng, 5 em bị đuối nước dẫn đến sự việc thương tâm.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Sông Lô phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày 18-5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 5 học sinh gặp nạn và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Danh tính 5 nạn nhân được xác đinh gồm: N.T.L. (SN 2013, trú tại thôn Yên Kiều); B.X.N. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.M.Q. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.C.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.V.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú).

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, trong tối 18-5, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên 5 gia đình học sinh bị đuối nước và trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng.