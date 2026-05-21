Kwon Min A lên tiếng sau phán quyết về vụ xâm hại từng công khai

Kwon Min-A, cựu thành viên nhóm nhạc nữ AOA - Ảnh:YONHAP

Cựu thành viên nhóm nhạc AOA Kwon Min A, còn được biết đến với nghệ danh Mina, cho biết người từng xâm hại tình dục cô trong thời gian học trung học đã bị tòa tuyên có tội. Thông tin được nữ ca sĩ chia sẻ trên Instagram ngày 19/5, theo Korea JoongAng Daily.

Trong bài đăng, Kwon Min A cho biết tòa phúc thẩm đã đưa ra phán quyết. Theo đó, cáo buộc hiếp dâm được công nhận, trong khi cáo buộc gây thương tích không được chấp nhận. Vì yếu tố thời hiệu, người bị cáo buộc sẽ không phải chịu hình phạt đáng kể.

Kwon Min A nói phán quyết có ý nghĩa với bản thân

Theo Korea JoongAng Daily, Kwon Min A từng công khai việc bị một học sinh lớn tuổi hơn xâm hại tình dục khi còn học trung học trong một buổi phát trực tiếp vào tháng 3/2021. Thời điểm đó, cựu thành viên AOA cho biết cô đã không trình báo vụ việc ngay vì lo sợ những hệ quả có thể xảy ra.

Ảnh: Korean Celeb Gossip

Đến tháng 12/2021, Kwon Min A thông báo vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công tố với cáo buộc hiếp dâm gây thương tích. Theo bài viết, thời hiệu đối với tội hiếp dâm tại Hàn Quốc là 10 năm, trong khi tội hiếp dâm gây thương tích có thời hiệu 15 năm.

Dù người bị cáo buộc không phải chịu hình phạt do yếu tố thời hiệu, Kwon Min A cho biết việc tòa công nhận một phần cáo buộc vẫn mang ý nghĩa lớn với cô. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, ở góc độ nạn nhân, điều quan trọng nhất là việc người gây ra vụ việc được xác định có tội hay không.

Cựu thành viên AOA cũng nói thêm rằng bốn năm theo đuổi vụ việc không chỉ toàn đau đớn. Với Kwon Min A, kết quả hiện tại giúp cô có thể phần nào khép lại một chặng đường khó khăn, dù phán quyết không dẫn tới hình phạt như kỳ vọng ban đầu.

Kwon Min A gửi lời nhắn tới các nạn nhân

Trong bài đăng, Kwon Min A cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự. Nữ ca sĩ cho rằng xã hội hiện nay đã có nhiều thay đổi so với thời điểm vụ việc xảy ra, đồng thời mong các nạn nhân không tự trách bản thân hay tiếp tục che giấu nỗi đau.

Kwon Min A ra mắt cùng nhóm AOA vào năm 2012 và rời nhóm vào năm 2019. Trong những năm qua, cô nhiều lần chia sẻ công khai về các vấn đề cá nhân và những tổn thương từng trải qua. Lần chia sẻ mới nhất của Kwon Min A tiếp tục nhận được sự quan tâm từ truyền thông Hàn Quốc và người hâm mộ.

Vụ việc của Kwon Min A cũng gợi lại cuộc thảo luận rộng hơn về việc bảo vệ nạn nhân trong các vụ xâm hại tình dục, đặc biệt là những trường hợp xảy ra trong quá khứ nhưng chỉ được lên tiếng sau nhiều năm. Theo Korea JoongAng Daily, nữ ca sĩ cho biết điều cô mong muốn là các nạn nhân có thêm can đảm để tự bảo vệ mình và lên tiếng khi cần thiết.