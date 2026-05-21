Diễn viên bị hacker tống tiền, nay mặt mũi thâm tím lộ diện vì chủ nợ hành hung

Vào ngày 15/5, nam diễn viên Jang Dong Joo bất ngờ thông báo giải nghệ và xóa sạch tài khoản Instagram. Anh đưa ra quyết định sau khi bị hacker tống tiền hàng tỷ won, sống trong sự lo lắng và nợ nần.

Đến nay, Jang Dong Joo bất ngờ xuất hiện lại trên TikTok và giải thích về thông báo đột ngột của mình. "Tôi xin lỗi vì đã gây lo lắng do những sự việc gần đây. Trước hết, tôi vẫn khỏe mạnh. Như nhiều người đã lo lắng, nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tôi vẫn khỏe mạnh. Các bạn không cần phải lo lắng" - nam diễn viên nói.

Jang Dong Joo gây chú ý khi xuất hiện với vết thương trên mặt, ở vùng gần mắt. Nam diễn viên giải thích vết thương do chủ nợ gây ra: "Đây là những tổn thất do bị chủ nợ gây ra. Sẽ tốt hơn nếu tôi trả nợ đúng hạn, nhưng tôi không thể tuân thủ lịch trả nợ" . Tuy nhiên sau đó, Jang Dong Joo thay đổi lời giải thích, nói rằng những vết thương đó là do tập luyện võ thuật tổng hợp.

Nam diễn viên sinh năm 1994 tiết lộ rằng quyết định giải nghệ của mình gắn liền với khoản nợ khổng lồ mà anh đang cố gắng trả. Jang Dong Joo chia sẻ rằng nhờ sự giúp đỡ của gia đình và người quen, anh đã trả được 3 tỷ won (52 tỷ đồng), nhưng vẫn còn nợ 800 triệu won (1,4 tỷ đồng), mặc dù anh khẳng định khoản nợ này là nợ cá nhân, không liên quan đến vụ hack điện thoại.

Khi một người hâm mộ hỏi liệu việc tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí có giúp anh ấy trả nợ nhanh hơn không, Jang Dong Joo giải thích rằng anh ấy không muốn hoàn cảnh cá nhân của mình ảnh hưởng đến những người khác trên phim trường: "Tôi không chắc. Điều đó có thể đúng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không nên gây hại cho các diễn viên hay nhân viên khác. Quyết định này không phải vì bản thân tôi, mà là vì các chủ nợ. Vì tôi đang gánh nhiều khoản nợ, tôi không thể tiếp tục hành động theo lòng tham cá nhân, tham gia dự án và gây thiệt hại cho các diễn viên và nhân viên liên quan. Diễn xuất không phải là nghề duy nhất trên thế giới. Nếu có cơ hội quay lại vào một ngày nào đó, tôi sẽ cố gắng. Nhưng hiện tại chưa phải lúc. Tôi nghĩ tốt hơn hết là tôi nên tập trung trả nợ".

Nam diễn viên cũng nói có 1 số chủ nợ đã đe dọa anh. Họ dọa dẫm nếu anh không trả tiền đúng hạn, họ sẽ tố cáo anh sử dụng ma túy. Jang Dong Joo yêu cầu các chủ nợ không gửi tin nhắn đe dọa hoặc gọi điện cho phóng viên nhằm mục đích đòi lại tiền nhanh hơn. Anh hiểu lý do tại sao các chủ nợ tức giận vì việc trả nợ chậm trễ, nhưng mong họ cho anh thời gian để giải quyết tình hình.

"Tôi nhận được tin nhắn nói rằng họ sẽ tố cáo tôi về tội ma túy nếu tôi không trả nợ. Ngày mai, tôi sẽ đến đồn cảnh sát để làm thủ tục điều tra ma túy. Tôi đã nói rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề tiền bạc và sẽ trả lại. Nhưng xin vui lòng đừng gửi tin nhắn hoặc gọi điện đe dọa kiểu như sẽ báo cho phóng viên biết tôi dùng ma túy để được trả tiền nhanh hơn.

Về mặt tài chính, mọi thứ đã trở nên vô cùng rối ren, và tôi đang ở trong tình thế khó khăn. Tôi đang cố gắng giải quyết nó nhanh chóng. Điều tôi muốn yêu cầu các chủ nợ là tôi đang cố gắng trả nợ bằng chính nỗ lực của mình, nhưng nếu các vị tiếp tục gây sức ép lên tôi, mọi việc sẽ càng khó khăn hơn. Tôi hoàn toàn hiểu các vị đang tức giận vì việc trả nợ bị chậm trễ, nhưng xin hãy giúp đỡ tôi một chút" .

Dù rất khó khăn, nhưng Jang Dong Joo sẽ không tuyên bố phá sản để trả nợ dễ dàng hơn: "Nếu tôi không thể trả nợ đúng hạn, tôi sẽ chấp nhận hình phạt. Tôi đã nói sẽ trả nợ cho đến ngày tôi chết. Tôi có thể tiếp tục diễn xuất, nhưng tôi không muốn theo đuổi tham vọng diễn xuất của mình đến mức gây hại cho người khác".

Tuy nhiên, phía công ty quản lý của Jang Dong Joo lại tỏ ra vô cùng tức giận. Management W cho biết Jang Dong Joo đơn phương tuyên bố giải nghệ mà không thảo luận hay không qua công ty. Công ty không hề hay biết về quyết định này.

"Đây là hành vi vô trách nhiệm nghiêm trọng, phản bội trách nhiệm và lòng tin của một diễn viên theo hợp đồng, và chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng trách nhiệm về sự hiểu lầm và thiệt hại phát sinh hoàn toàn thuộc về chính diễn viên. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để giải quyết tình hình với các bên liên quan và các công ty đối tác. Chúng tôi đã xác định rằng mối quan hệ tin tưởng với diễn viên Jang Dong Joo đã đến mức gần như không thể cứu vãn, và chúng tôi dự định sẽ xem xét kỹ lưỡng tất cả các vấn đề, bao gồm cả việc có duy trì hợp đồng độc quyền hay không" - Management W gay gắt.

Jang Dong Joo sinh năm 1994, ra mắt năm 2012 qua vở kịch sân khấu Giấc mơ đêm hè. Anh dần xây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình thông qua các vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình và dự án truyền hình khác nhau như School 2017 , Criminal Minds, My Strange Hero, Handsome Guys... Gần đây nhất, nam diễn viên góp mặt trong bộ phim Human from Today, lên sóng hồi tháng 2. Bộ phim này đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của Jang Dong Joo trên màn ảnh.

