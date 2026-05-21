Thiếu gia tài phiệt tố anh trai ầm ĩ ở Thái bất ngờ làm một chuyện có liên quan đến Hương Giang

Thời gian gần đây, dư luận Thái Lan chao đảo trước vụ việc Psi Scott - thiếu gia thuộc gia tộc giàu có, quyền lực Bhirombhakdi - tố cáo anh trai Pi Sunith Scott xâm hại mình hàng chục năm. 2 tuần tính từ lúc sự việc nổ ra, tập đoàn Boon Rawd đã sa thải, bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của Pi Sunith Scott cho dù anh đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc. Còn nữ diễn viên Mild Lapassalan cũng tuyên bố ly thân chồng thiếu gia dính lùm xùm đời tư nghiêm trọng.

Trong diễn biến mới nhất, Psi Scott gây xôn xao khi trở thành giám khảo thứ 8 tại Miss Grand International All Stars 2026 - nơi Hương Giang đang đại diện Việt Nam chinh chiến. Sự xuất hiện của anh trên "ghế nóng" Miss Grand nhận được sự chú lớn, nhưng đồng thời cũng gây ra tranh cãi dữ dội. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao Psi Scott được ngồi chấm thi Hoa hậu, chuyên môn của anh là gì và liệu vị thiếu gia này được mời làm giám khảo là chiêu trò của ông Nawat nhằm lợi dụng danh tiếng của vị thiếu gia để biến Miss Grand trở thành tâm điểm dư luận. Tại Thái Lan hiện tại, Psi Scott là cái tên gây bão, "nhất cử nhất động" của anh đều được quan tâm sau khi quyết định phơi bày mặt trái và đối đầu với gia tộc quyền lực.

Psi Scott - người đang xảy ra đấu tố với anh trai và mẹ ruột - là giám khảo thứ 8, chấm thi Hương Giang tại Miss Grand International All Stars 2026. Ảnh: Thairath.

Theo Thairath, Psi Scott sinh năm 1996, là nhà hoạt động môi trường, nhà bảo tồn biển. Anh là cố vấn cho Attapol Charoenchansak - Tổng Giám đốc Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật hoang dã và Thực vật. Trước khi làm giám khảo Miss Grand International All Stars 2026 , Psi Scott từng ngồi ghế giám khảo khách mời đặt câu hỏi cho thí sinh ở chung kết Miss Grand cấp tỉnh, cụ thể là khu vực Pathum Thani vào năm 2025 và tham gia trình diễn thời trang.

Đối với những tranh cãi xoay quanh chuyện BTC Miss Grand mời Psi Scott làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu khi đang vướng tranh cãi về đời tư, ông Nawat cho biết mình đã để mắt đến Psi Scott từ lâu, đặc biệt là sau khi chứng kiến bản lĩnh và tư duy của thiếu gia này trên chương trình Hone Krasae thì càng quyết tâm mời anh vào ghế nóng. Theo ông Nawat, Psi Scott là hình mẫu lý tưởng của EmPower - người có khả năng biến nỗi đau thành sức mạng, dám lên tiếng đòi lại công bằng cho mình. Dù đang chịu áp lực khổng lồ từ dư luân lẫn gia đình sau khi lên tiếng cáo buộc anh trai có hành vi sai trái và mẹ ruột đang muốn cướp trắng tài sản thừa kế từ ông ngoại của mình, Psi Scott vẫn cam kết tham gia chấm thi đầy đủ.

Ông Nawat đánh giá cao bản lĩnh, tư duy của Psi Scott nên mới quyết định bổ nhiệm anh vào vị trí giám khảo của đấu trường Miss Grand International All Star. Ảnh: Thairath.

Trước đó, vào ngày 9/5, dư luận Thái Lan chấn động khi Psi Scott (Siranat Scott) - hậu duệ thế hệ thứ tư của gia tộc quyền thế, giàu có Bhirombhakdi, đồng thời cũng chủ thương hiệu bia Singha - đăng clip khóc lóc, tố cáo anh trai xâm hại tình dục anh, từ năm 12 tuổi cho tới năm 24 tuổi. Người đàn ông 29 tuổi này còn cho biết mọi người trong gia đình đều biết rõ sự việc này vì họ đã nghe đoạn băng ghi âm lời thú tội của Pi Sunith Scott. Thế nhưng, không ai trong dòng họ đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ Psi Scott. Psi Scott nói trong nước mắt rằng anh phải gồng gánh mọi thứ, không còn sự lựa chọn nào khác. Thiếu gia tập đoàn Singha cho biết thêm hiện anh còn phải phải đối mặt với vụ kiện tụng từ chính mẹ ruột để đòi lại số tài sản mà ông ngoại đã trao cho. Khi anh tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc trưởng bối trong dòng họ, anh còn bị mắng ngược là "đứa con bất hiếu", yêu cầu anh xin lỗi mẹ.

Psi Scott khóc nghẹn tố cáo anh trai Pi Sunith Scott - chồng của Mild Lapassalan - có hành vi xâm hại tình dục. Ảnh: Instagram.

Giữa sóng gió, Pi Sunith Scott đã đăng tải video dài trên trang cá nhân của bà xã minh tinh để phủ nhận toàn bộ các cáo buộc nhắm vào mình. Về cáo buộc cưỡng bức em trai, Pi Sunith Scott khẳng định đó là “điều không đúng sự thật và chưa từng xảy ra”. Về đoạn ghi âm xin lỗi, Pi Sunith Scott nói anh không hề biết mình bị ghi âm. Theo lời anh, đây là cuộc trò chuyện từ khi hai anh em còn nhỏ. Anh thừa nhận từng cãi vã, bắt nạt em trai theo kiểu anh em trêu chọc nhau nhưng đôi lúc đi quá giới hạn. Thiếu gia tập đoàn Singha cho rằng ở thời điểm đó, anh vẫn còn là trẻ con và chưa đủ nhận thức về đúng sai. Anh nói đã xin lỗi em trai nhiều lần và cả hai cũng từng nói chuyện để làm rõ vấn đề này trước đây. Đến giai đoạn thiếu niên, 2 người sống ở 2 quốc gia khác nhau nên không có chuyện làm ra hành vi thiếu đứng đắn với em trai hàng chục năm như cáo buộc.

Pi Sunith Scott cũng phủ nhận việc gia đình bỏ mặc em trai như những gì đang bị tố cáo. Anh cho biết người thân và bạn bè đã nhiều lần hỗ trợ, bao gồm cả việc đưa Psi Scott đi gặp bác sĩ. Tuy nhiên, theo Pi Sunith Scott, có thời điểm em trai chủ động chặn liên lạc khiến gia đình gặp khó khăn trong việc kết nối.

Pi Sunith Scott phủ nhận cáo buộc của em trai. Ảnh: Thairath.

Tưởng chừng như đến đây, drama đã yên ắng nhưng Psi Scott đã tung tiếp đoạn ghi âm khác gây sốc. Trong đoạn ghi âm này, Psi Scott nói anh trai từng vào phòng rồi bắt mình thực hiện hành vi không đàng hoàng. Đáp lại, chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan nói rằng lúc đó anh còn nhỏ, không nhận thức được mình đang làm gì. Psi Scott liền bảo "Không, lúc đấy em mới 10-11 tuổi, còn anh hơn em đến 6 tuổi". Psi Scott khẳng định anh chịu tổn thương tâm lý, mất nhiều năm chữa lành và không dám yêu ai do ám ảnh. Thiếu gia này cũng tuyên bố đanh thép sẽ đưa anh trai vào tù. Sau khi Psi Scott tung file ghi âm chấn động, Pi Sunith Scott không có thêm phản hồi đáp trả em trai.

Màn đấu tố giữa 2 anh em Pi và Psi khiến dư luận hồi hộp dõi theo. Ảnh: X

