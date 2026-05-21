MC Yoo Jae Suk đối diện chỉ trích

Jae Seok's B&B Rules! là chương trình thực tế theo mô hình nhà nghỉ kết hợp cắm trại, nơi Yoo Jae Suk lần đầu đảm nhận vai trò chủ nhà nghỉ cùng các thành viên Lee Kwang Soo, Byeon Woo Seok và Ji Ye Eun. Tại đây, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp sinh hoạt, trò chuyện, chơi đùa và tạo nên những khoảnh khắc thư giãn cùng khách mời, mang đến cảm giác "trốn khỏi cuộc sống thường nhật".

Sau thành công của chương trình nhà nghỉ độc đáo Kian's Bizarre B&B, dự án mới do đạo diễn Jung Hyo Min thực hiện nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Tuy nhiên, chính dàn diễn viên quen thuộc lại trở thành nguyên nhân khiến chương trình bị đặt dấu hỏi về tính mới mẻ.

Không ít ý kiến cho rằng việc Yoo Jae Suk tiếp tục hợp tác cùng đạo diễn Jung Hyo Min khiến chương trình mang màu sắc "an toàn" thay vì tạo đột phá mới. Trước đó, cả hai từng đồng hành trong hàng loạt chương trình như Two Yoo Project - Sugar Man, Laborhood on Hire, Korea No. 1 và nay là Jae Seok's B&B Rules!.

Byeon Woo Seok là nhân tố mới mẻ duy nhất của chương trình (Ảnh: Netflix0

Không dừng lại ở đó, đội hình nghệ sĩ cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Trong khi Byeon Woo Seok được xem là nhân tố mới mẻ vì hiếm khi tham gia show giải trí, thì Lee Kwang Soo và Ji Ye Eun lại từng nhiều lần hợp tác với Yoo Jae Suk trong Running Man, Busted!, The Zone: Survival Mission hay Korea No.1.

Nhiều khán giả cho rằng các nhà sản xuất đang ưu tiên những tổ hợp đã được chứng minh hiệu quả thay vì mạnh dạn thử nghiệm gương mặt và mối quan hệ mới. Thậm chí, các tương tác dựa trên mối quan hệ thân thiết ngoài đời đôi khi tạo cảm giác thiếu tự nhiên hoặc khó mang đến bất ngờ cho khán giả.

Ji Ye Eun đã hợp tác với Yoo Jae Suk trong rất nhiều chương trình (Ảnh: Netflix)

Đối diện với những tranh cãi, Yoo Jae Suk đã thẳng thắn lên tiếng tại buổi họp báo ra mắt chương trình rằng việc lựa chọn dàn cast không xuất phát từ quan hệ cá nhân mà dựa trên sự phù hợp với nội dung chương trình. Anh cũng nhấn mạnh rằng, bản thân luôn cân nhắc rất kỹ trước khi nhận lời tham gia bất kỳ dự án nào. Theo Yoo Jae Suk, cả ê-kíp sản xuất lẫn nghệ sĩ đều liên tục đặt câu hỏi về tính mới mẻ và sự khác biệt để tránh đi vào lối mòn.

Dù vấp phải nhiều tranh cãi trước ngày phát sóng, Jae Seok's B&B Rules! vẫn nhận được sự quan tâm lớn nhờ tên tuổi Yoo Jae Suk cùng sự kết hợp giữa các thành viên nổi tiếng. Khán giả hiện tò mò liệu chương trình có thể vượt qua định kiến "show giải trí truyền hình quen mặt" để tạo nên dấu ấn mới trên Netflix hay không. Năm tập đầu tiên của Jae Seok's B&B Rules! sẽ được phát sóng vào ngày 26/5 và các tập còn lại sẽ ra mắt vào ngày 2/6.